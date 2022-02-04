Сталинградский котёл: сколько на самом деле Гитлер потерял в нём солдат

Данные о том, какой ущерб был нанесён Вермахту под Сталинградом, сколько уничтожено войск, каковы были потери, до сих пор вызывают споры. Связано это с тем, что некоторая часть общества, включая даже профессиональных историков, упорно цепляется за старые советские данные. Наиболее часто, особенно в различных официальных заявлениях говорится об окружении в Сталинграде 330-тысячной немецкой группировки.

Иногда, и вовсе не задумываясь, говорят про захват в плен 330 тысяч человек. Происхождение этой цифры вообще непонятно и ничем не подкреплено. Так как даже во всех исторических трудах советского периода говорится, что в окружение попало 240-250 тысяч человек. Причем указывают, что эта цифра стала неожиданной для советского командования, так как по оценкам разведки, группировка Вермахта в Сталинграде была не более 100 тысяч человек, и, первоначально считали, что в «котел» попало 80-90 тысяч.

В книге академика А. М. Самсонова «Сталинградская битва» данные о потерях немцев ограничиваются 140 тысячами солдат и офицеров. В плен попало около 91 тысячи человек. В наиболее подробном и фундаментальном труде советского времени «Великая победа на Волге», под редакцией К.К. Рокоссовского, приводятся точные цифры по количеству вооружения и техники, вплоть до 397 километров телефонного кабеля и 13 787 повозок.

Согласно этой книге в плен была взята также 91 тысяча человек, указано, что на самолётах из «котла» вывезли 42 тысячи раненых и больных, а общие потери оцениваются в 120 тысяч убитыми. Эти же цифры использует и А. Исаев в книге «Сталинград. За Волгой для нас земли нет». В книге Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления», автор решил врага не щадить, и указал общие потери в ходе Сталинградской битвы в «1,5 миллиона человек, до 3500 танков и штурмовых орудий, 12 тысяч орудий и минометов, до 3 тысяч самолетов и большое количество другой техники».

Более точные сведения по Сталинградской битве можно почерпнуть в книге А. Панина «Сталинград. Забытое сражение», где приводится много не публиковавшихся ранее данных. Однако, можно с уверенностью сказать, что точных цифр о потерях немцев в Сталинграде нет и не будет. Все данные будут противоречить друг другу. Связано это с тем, что многие отчеты окружённых в Сталинграде частей были сознательно завышены. Причиной этому было всего лишь стремление получить больше продуктов и боеприпасов. Кроме того, официальная отчетность касалось только воинских частей и немецкого персонала. Но в их составе имелись так называемые «хиви», то есть вспомогательный персонал из числа советских граждан. Были и вспомогательные подразделения из казаков.

Кроме воинских частей было большое число подразделений вспомогательной службы Тодта. Наличие в «котле» румынских частей тоже вносило свою путаницу. Нет причин подвергать сомнению данные о 147 200 убитых, обнаруженных и погребенных, после капитуляции, но кто именно были эти убитые, точно не установлено. Количество вывезенных из котла раненых колеблется по немецких источникам от 29 до 42 тысяч. Ещё одной точной цифрой, является количество пленных. Их было 91 545 человек, из них около 2500 офицеров, 23 генерала и один фельдмаршал.

Лишь около пяти тысяч плененных вернулись в Германию. В окружение в Сталинграде попали: штаб 6-й немецкой армии, пять штабов корпусов, 13 пехотных, 1 егерская, 3 моторизованных и 3 танковых дивизии (немецкие), румынские кавалерийская и пехотная дивизии, хорватский пехотный полк, 4 дивизиона штурмовых орудий, 13 артиллерийских дивизионов и 3 полка реактивных миномётов, 3 зенитно-артиллерийских и 3 противотанковых дивизиона, 21 саперный, понтонный и строительный батальон, и другие части.

К этому стоит добавить, что к началу операции «Уран» численность немецких пехотных дивизий составляла не более 6-7 тысяч человек. Все эти части и соединения были уничтожены. Некоторые дивизии по личному приказу Гитлера потом были восстановлены под теми же номерами. Отдельно стоит остановиться на количестве танков, которое всегда вызывает наибольший интерес у читателей. В Википедии в статье про Сталинградскую битву указывается, что в «котле» захватили 1666 танков, ссылаясь на А. Исаева, который все данные взял из книги «Великая победа на Волге». А там они даются со ссылкой на книгу Г. Дёрра «Поход на Сталинград».

В книге Дёрра нет такой цифры, и вообще нет данных о танках, которые бы позволяли их подсчитать. К моменту начала операции «Уран» в противостоящих советским войскам соединениях Вермахта было 219 немецких танков и около сотни румынских. А также 48 штурмовых орудий. Правда это количество исправных машин и не все они попали в «котёл». Кроме того, как можно догадаться, речь идёт не про боеспособные танки, а в основном про подбитые. В числе которых могут оказаться и те, что были подбиты ещё в сентябре-октябре. Но и в этом случае количество танков выглядит завышенным, что в целом традиционно для советских историков.

Поражение под Сталинградом было тяжелейшим ударом для немцев. В ходе операции «Уран» перестали существовать 20 немецких дивизий из 172, которые к 1 ноября 1942 года действовали на Восточном фронте. Ничего подобного не происходило до самого разгрома Германии в 1945 году. Хотя советские историки писали про десятки «разгромленных» немецких дивизий в последующие годы войны, но это было, мягко говоря, преувеличением. Потому что все эти «разгромленные» в последующих котлах дивизии продолжали сражаться на фронте. Оправиться от разгрома армии Паулюса Германия так и не смогла.

Кирилл Шишкин



Источник : https://russian7.ru/post/razgrom-nemcev-pod-stalingradom-sko...

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