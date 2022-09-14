Почему в православии нельзя венчаться с представителями других конфессий

Каноническое правило, запрещающее православным венчаться с иноверцами или еретиками было введено из-за необходимости защиты Церкви от распрей. Недаром князья и цари, хоть и женились на женщинах из других стран, требовали от своих невест крещения в православную веру.

Кого считают еретиками

Слово «ересь» в переводе с греческого означает «выбор», «учение», «направление». В истории Церкви этим словом определялось учение, искажающее основы христианства. Ереси появились практически в первые века, и уже апостолы были вынуждены выступать против них, предостерегая своих учеников от следования заблуждениям.

Еретические учения явились во множестве и имели разную степень уклонения от православной догматики, что требовало особого подхода при рассмотрении каждой из них. Святитель Василий Великий условно разделил все еретические сообщества на три категории: еретики, раскольники и «составляющие самочинные сборища».

Еретиками он назвал тех, кто исказил догматы и отступил от чистоты православной веры. Раскольниками - тех, кто имеет разногласия по второстепенным вопросам учения или устройства церковной жизни, не касаясь при этом догматики. Те, кого святитель называет «самочинные сборища» - «собрания, составляемые непокорными пресвитерами или епископами и не наученным народом», то есть своеобразные нарушители церковной дисциплины.

Эти критерии легли в основу свода правил, по которым представители того или иного течения могут присоединиться к Православной церкви. Присоединяют их по трём чинам.

Например, члены инославных церквей принимаются так: католики, имеющие миропомазание, представители Армянской церкви и старообрядцы-поповцы присоединяются по третьему чину — только через покаяние.

Англикане, старокатолики, протестанты и старообрядцы-беспоповцы - по второму (через миропомазание).

Сектанты же - адвентисты, мормоны, иеговисты и другие присоединяются по первому чину — через крещение. Вопрос квалификации того или иного религиозного сообщества – тема сложная и всегда требующая особого рассмотрения. В истории известны примеры, когда практика присоединения к православию менялась в отношении разных конфессий.

Браки с еретиками

Церковный брак, в отличие от гражданского, предполагает общность религиозных взглядов и духовных устремлений. Это таинство, в котором на супругов возлагается обязательство исполнять данные Богу обеты, стремиться духовно расти и умножать любовь друг к другу.

Если супруги имеют расхождения или принципиальные несогласия в этой области, могут возникнуть сложности и семейные конфликты. Согласно постановлениям Архиерейского собора, венчание не может быть совершено над тем, кто отрицает основополагающие истины христианства.

Однако Собор подтвердил действующие правила о возможности венчания с иноверцами. В этом случае действует принцип икономии. Икономия (от греческого «ойкономия» — устроение дома, дел) - принцип снисхождения в решении церковных вопросов.

Например, венчание разрешалось в том случае, если без него можно было спровоцировать грех. Согласно Основам социальной концепции РПЦ, благословение брака православных с католиками, протестантами, старообрядцами, представителями христианских Восточных Церквей возможно, но при условии венчания в Православной церкви и воспитания детей сугубо в православии.

В наше время РПЦ не венчает православных и представителей иных религиозных течений. Это связано с тем, что отсутствие общей веры у супругов является серьезным препятствием к созданию «домашней Церкви» и угрожает прочности союза.

В то же время, Церковь призывает следовать закону христианской любви и в данном случае, по слову апостола Павла: «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим».

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А вы знали об этом?

В штыковую атаку русские солдаты ходили с незапамятных времен. Чего стоит только знаменитое суворовское высказывание о "штыке-молодце". Оружие в то время и впрямь было ненадежное, а вот штык не давал осечек. В наставлениях 1853 года и более поздних русский штыковой бой отличался от иностранного. Солдат тренировали бить штыком сверху вниз в область живота а потом опускать руками приклад винтовки. Такое наставление было совсем не гуманно по отношению к противнику. И естественно, никто не хотел воевать с таким безжалостным противником. Чтобы "приобщить к цивилизации" непокорных русских в 1864 году была созвана Женевская конвенция, на которой настояли, чтобы Россия отказалась от своей тактики обучения солдат штыковому бою.

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