Как Николай II описывал в своих дневниках крах Российской Империи

Отрывки из дневников Николая II начали публиковаться в официальных советских источниках вскоре после убийства царской семьи – в августе 1918 года – и продолжали до 1920-х годов. Несколько раз они выходили отдельными изданиями как в СССР, так и за рубежом. Советская власть старалась подчеркнуть не только свою «открытость» – она, мол, дала полное посмертное слово своему врагу, но и «ничтожность» последнего императора. В его записях он предстаёт не только совсем почти бесчувственным, но и не понимающим ничего из совершающихся событий.

Отрывки из дневника в роковые дни

Вот записи из опубликованного дневника Николая II, относящиеся ко дням лишения его власти:

«27-го февраля. Понедельник

В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад; к прискорбию, в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия! Был недолго у доклада. Днём сделал прогулку по шоссе на Оршу. Погода стояла солнечная. После обеда решил ехать в Ц.[арское] С.[ело] поскорее и в час ночи перебрался в поезд.

28-го февраля. Вторник

Лег спать в 3ч., т. к. долго говорил с Н. И. Ивановым, кот[орого] посылаю в Петроград с войсками водворить порядок. Спал до 10 час. Ушли из Могилёва в 5 час. утра. Погода была морозная, солнечная. Днём проехали Вязьму, Ржев, а Лихославль в 9 час.

1-го марта. Среда

Ночью повернули с М. Вишеры назад, т. к. Любань и Тосно оказались занятыми восставшими. Поехали на Валдай, Дно и Псков, где остановился на ночь. Видел Рузского. Он, Данилов и Саввич обедали. Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. Стыд и позор! Доехать до Царского не удалось. А мысли и чувства всё время там! Как бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать все эти события! Помоги нам Господь!

2-го марта. Четверг

Утром пришёл Рузский и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, т. к. с ним борется соц[иал]-дем[ократическая] партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2½ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с кот[орыми] я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!

3-го марта. Пятница

Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Говорил со своими о вчерашнем дне. Читал много о Юлии Цезаре. В 8.20 прибыл в Могилёв. Все чины штаба были на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В 9½ перебрался в дом. Алексеев пришёл с последними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четырехвосткой для выборов через 6 месяцев Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость! В Петрограде беспорядки прекратились — лишь бы так продолжалось дальше.

4-го марта. Суббота

Спал хорошо. В 10 ч. пришёл добрый Алек. Затем пошёл к докладу. К 12 час. поехал на платформу встретить дорогую мам'а, прибывшую из Киева. Повёз её к себе и завтракал с нею и нашими. Долго сидели и разговаривали. Сегодня, наконец, получил две телеграммы от дорогой Аликс. Погулял. Погода была отвратительная — холод и метель. После чая принял Алексеева и Фредерикса. К 8 час. поехал к обеду к мам'а и просидел с нею до 11 ч.»

Осмысление прочитанного

Итак, хотя наблюдается некоторая фиксация и без того известных политических событий, но свергаемый император предстаёт как бы сторонним наблюдателем. Изредка проскальзывают фразы, выдающие небольшую тревогу за происходящее или за родных, но они производят впечатление дежурных. А после того, как «беспорядки в Петрограде прекратились», как уверили Николая II – значит, всё вроде бы нормально, жизнь вошла в колею, хотя он теперь и не царь.

А подлинные ли это дневники?

Историк Пётр Мультатулли, давно занимающийся документами и свидетельствами о последних днях самодержавия в России, убеждён: публиковавшиеся большевиками дневники Николая II представляют собой советскую фальшивку!

«Самым веским косвенным доказательством, – пишет Мультатулли, - подделки, полной или частичной, дневников Императора Николая II служат слова самого Императора, сказанные им А. А. Вырубовой после того, как он был доставлен из Могилёва в Александровский дворец. Говоря о пережитых им днях в Пскове, Император Николай II сказал ей: “Видите ли, это все меня очень взволновало, так что все последующие дни я не мог даже вести своего дневника”

Понятно, что если Император Николай II все эти дни не вёл своего дневника, то кто же тогда его вёл?».

Кроме того, на страницах оригинала историком найдены следы подчисток и исправлений. Решить вопрос о подлинности официальных публикаций под названием «Дневники Николая II» могла бы только независимая экспертиза. Но наше государство – правопреемник СССР – в наименьшей степени заинтересовано в установлении правды о личности последнего императора.

А свои переживания Николай II завещал не своим дневникам, а той, возможно, прекрасной России будущего, которая сможет его понять.

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