А вы знали об этом?(Статья 42) 

1.

Многие считают, что Краморов сбежал из СССР в поисках еще большего успеха, дорогих костюмов (а Савелий Крамаров в жизни очень любил красиво одеваться) и, конечно, денег, которые соответсвовали бы его таланту. Однако это не так, поскольку после того, как его дядя, который воспитывал Савелия, переехал жить в Израиль, сразу и вспомнили, что Крамаров – «сын врага народа», и над ним постепенно стали сгущаться тучи. Даже популярность не помогла. А еще узнали, что актер занимается йогой, даже синагогу посещает, и все… Приглашения стали поступать все реже и реже. За три года перед эмиграцией Крамарова и вовсе перестали снимать. Именно поэтому Крамаров решил уехать вслед за дядей, подал документы на эмиграцию в Израиль.

Однако получил отказ в выезде из Союза. Аргументом отказа стали правила, по которым все фильмы, где снимался Крамаров, исчезали бы из проката. В итоге в 1981 году Крамаров и Левенбук написали письмо в адрес президента США Рональда Рейгана, озаглавив послание «Как артист – артисту». Это письмо было несколько раз зачитано в эфире радиоканала «Голос Америки». И если бы его написал другой человек, менее известный, то скорее всего, загремел бы за решетку. Однако Крамарову разрешили-таки уехать из СССР – оформили ему документы в Израиль.

2.

Всю жизнь Ги де Мопассан страдал ипохондрией: он очень боялся сойти с ума. С 1884 года у Мопассана начались частые нервные припадки и галлюцинации. В состоянии крайнего нервного возбуждения он дважды пытался покончить с собой (один раз при помощи револьвера, второй — при помощи ножа для бумаг, оба раза неудачно). В 1891-м писатель был помещен в клинику доктора Бланша в Пасси — там он и прожил в полусознательном состоянии до самой смерти.



Идеи, подаренные миру: Физиологизм и натурализм (в том числе эротический) в литературе. Потребность неустанно бороться с бездуховным обществом потребления (своеобразных клонов «Милого друга» усердно воссоздают ныне здравствующие французские писатели Мишель Уэльбек и Фредерик Бегбедер, старается не отставать и наш Сергей Минаев).

3.

На обуви дам из вооруженные сил КНДР при парадах можно нередко рассмотреть веревки. Зачем таковые нужны?Дело в том, что парад в северокорейской армии - дело святое. И потерять туфлю, нарушить строй, шаг, всю церемонию, для участницы шествия может стоить не только свободы, но и жизни.Между тем, с обувью в Северной Корее не просто. Даже в армии перед парадом не всегда можно найти подходящего размера, чтоб на ноге не болталась. Вот и приходится приматывать веревками...

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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