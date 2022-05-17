 Арно Хидирбегишвили: «ЗНАК ЗОРРО» - Власть Грузии должна успеть разобраться с нацистами, пока Россия не завершит Операцию «Z» на Украине.

«Мне очень жаль, что европейские страны так себя ведут и Вас не понимают! – обратился сегодня к Путину гражданин Германии Рене Херманн. Я поддерживаю Ваше мнение полностью, но проблема в том, что мы в Европе находимся под таким контролем, что взять российский флаг и выйти на улицу нереально – сразу приедет полиция и арестует, но взять в руки украинский флаг, выйти на улицу и кричать - «Путин – гад!» - это пожалуйста! Я этого не понимаю и мне очень жаль, что многие европейцы не видят правду.... Правда – она неприятная, никто её слышать не хочет, а люди, которые врут, говорят так, как люди хотят услышать. Поэтому тот, кто говорит правду, всегда стоит один, а тот, кто врёт, собирает толпу! Вот в чём проблема! Что только не делает наша медиа, чтобы оскорбить Россию, россиян и Вас, это просто стыдно!.. Там одни фашисты, крупные свиньи, и этот Зеленский… его надо убрать с этого трека, на этой платформе ему больше нельзя играть!» (полностью см. здесь)

«Тот, кто говорит правду, всегда стоит один» - слова немецкого предпринимателя напомнили мне Звиада Гамсахурдия, который говорил - «по течению плывут только мёртвые рыбы». Сейчас, как всегда, я скажу то, о чём молчит грузинская медиа и о что думает грузинский народ.

Грузинский народ любит Россию и русских и материт последними словами НАТО и США. Грузинский народ ненавидит Саакашвили и оппозицию, Зеленского и киевскую власть. Грузинский народ ждёт, пока премьер Гарибашвили расправится с нацистами Саакашвили, как президент Путин расправляется с украинскими бандеровцами-полицаями.

8 лет – с 2004 по 2012 год – режим Саакашвили пытал и убивал граждан Грузии, пока Запад нехотя признал, что они – палачи и убийцы. 8 лет – с 2014 по 2022 года – киевский режим пытал и убивал русскоязычное население Украины, но Запад не признал, что они – палачи и убийцы. Сегодня Россия проводит на огромной территории Украины войсковую наземную, и одновременно - гуманитарную операцию смешанными - военными и полицейскими - силами, которая даже не приснится США и странам НАТО. Россия эвакуирует тысячи желающих в Россию, обеспечивая по прибытию жильём и всем необходимым, оставшимся помогает продовольствием, оказывает медпомощь, восстанавливает водо- и энергоснабжение. Россия хирургическими методами отделяет «больную ткань» – не желающих сложить оружие украинских нацистов – «от здоровой», от мирного населения. А тактика США грубая – ковровыми бомбардировками превратить местность с людьми в кровавую пустыню, даже если эта местность - европейская страна типа Югославии. Потом освоением этой территории занимаются наёмники из местных, предатели типа украинских полицаев и бандеровцев, которых вооружают на открытых там же американских базах.

Операция «Z» - я назвал операцию России по принуждению украинских нацистов к миру чисто условно – потому, что «Z» - Знак Зорро, защитника униженных и обездоленных, а историческая миссия России – защищать униженных и обездоленных, объединять народы и бороться с нацизмом. На самом деле, маркировка Z на военной технике означает Восточную группировку российской армии; [Z] - военное соединение, расположенное в Крыму; O - военное соединение, расположенное в Беларуси; V - морскую пехоту; X - кадыровцев; A – спецназ. Маркировка была придумана для того, чтобы российские военные могли распознавать друг друга. Операция «Z» давно бы закончилась, если бы не оружие, которым вооружает нацистов Запад. Автоматы, «Джавелины» и «Стингеры» ещё долго будут напоминать о себе на Украине и в Европе, куда вернуться, убегая от русских, иностранные наёмники (кто останется в живых).

Дело в том, что после того, как «цветные революции» и военные операции по всему миру провалились и США едва унесли ноги из Сирии и Афганистана, США сразу же продолжили войну против России на Украине руками украинцев, взяв в заложники мирное население - женщин, детей и стариков, зная, что Россия не воюет с мирным населением, тем более - не будет воевать со славянами. Следующая по плану – Грузия. Только сегодня грузины поняли, зачем им поставили море «Джавелинов»! Правительство Грузии сегодня сказало послу США: «Девочка, стоп! Не надо! Не путай «шалахо» с открытием Второго фронта в Грузии!». Нет, совесть Гарибашвили чиста – он сделал в 1000 раз больше, чем Саакашвили за 9 лет, чтобы Грузия стала членом НАТО и ЕС, но канцлер Германии вчера поставил в этом деле точку - «Украину и Грузию не приняли и не примем».

Президента Грузии Гамсахудия убили потому, что он не стал марионеткой Запада, сегодня марионеткой Запада не стал премьер-министр Грузии Гарибашвили. Что будем делать? Ждать, пока Мишины зондербригады опять начнут убивать и истязать население Грузии, как делают сегодня на Украине «Азов» и другие нацистские формирования? И не смотрите на тысячу бездельниеов, наркоманов, педерастов и проституток на проспекте Руставели, где раздают наркотики и деньги – настоящие боевики, военные и спецназ, офицеры и генералы Саакашвили на митинги не ходят, они формируют бригады и ждут, пока с Украины вернутся их боевые товарищи, прошедшие пять войн (в Ираке, Афганистане, в Цхинвали и три – на Донбассе) бойцы «Грузинского легиона». Военные в военных стрелять не будут, поэтому склады с «Джавелинами» и тяжёлой техникой грузинской армии окажутся в их распоряжении, как и пять бывших министров обороны – Окруашвили, Барамидзе, Аласания, Кезерашвили и Хидашели.

Как избежать военного переворота в Грузии, спонсором которого будут США, недовольные излишне патриотичной властью «Грузинской мечты», не желающей открывать в Грузии «Второй фронт» против России? Ведь сегодняшние события на Украине «сдали в архив» совместные учения НАТО в Грузии, Черноморскую концепцию региональной безопасности, Учебный центр НАТО и Центр боевой подготовки в Грузии, под большим вопросом может оказаться функционирование лаборатории Лугара в Тбилиси.

В первую очередь, необходимо отключить эфир нацистской пропаганде и конфисковать имущество «Империи лжи» - телекомпаниям Саакашвили «Мтавари архи», «Пирвели» и «Формула» (в России прекратил вещание куда более «лояльный» телеканал «Дождь»).

Парламент Грузии должен принять Закон об уголовной ответственности за распространение фейков в медиа и соцсетях (Госдума РФ приняла Закон, по которому распространение недостоверных сведений о действиях российских военных наказывает тюрьмой, колонией сроком от 3 до 15 лет, или огромными административными штрафами). На основании этого закона привлечь к ответственности нацистов, угрожающих расправой всем «пророссийским», а также цензора грузинского сегмента Фейсбук Тамар Кинцурашвили.

Необходимо срочно аннулировать регистрацию партий с неонацистской идеологией - «Нацдвижние» Саакашвили и её сателлитам - «Гирчи» Джапаридзе», «Лело» Хазарадзе и др.

Срочно провести национализацию – деприватизацию всех, приватизированных Кахой Бендукидзе, объектов, а также компаний, принадлежащим миллиардерам – врагам народа (вспомните, как в спину России «стреляли» телекамеры и микрофоны «Империи лжи» Березовского Гусинского!).

Не избежать и арестов: почему честные люди и их дети, граждане и гости Грузии, российские туристы, не должны ходить по центральному столичному проспекту? Сколько ещё дней там будет открыт притон наркоманов, проституток и педерастов?! Их – максимум полторы тысячи, нас – два с половиной миллиона, почему мы должны уступить? Господа Иванишвили, Гарибашвили, Кобахидзе, Каладзе, почему вы и ваши дети не должны гулять по Руставели без охраны?! Когда какой-нибудь поддонок оскорбит вас физически, или словесно, как и любого из нас и наших детей, или оскорбит граждан России, будет уже поздно! Как объяснить россиянам - почему на центральном проспекте Тбилиси каждый вечер собраеся сброд, всего полторы тысячи наркоманов, проституток и педерастов, оскорбляющих Россию и её президента?! Которых грузинский народ готов разорвать своими руками?!

Как признала власть, готовятся русофобские действия в отношении русских и граждан России, поэтому необходимо осуществить превентивные меры к разжигателям русофобии! Главным провокатором - разжигателем межнациональной розни и русофобии в Грузии является её президент Саломе Зурабишвили, как её остановить? Может, заплатить, или переизбрать?

Неплохо было бы присвоить статус второго государственного языка русскому языку - единственному. На котором грузины могут говорить с абхазами и осетинами, с армянами и азербайджанцами, с чеченцами, ингушами, дагестанцами и, конечно, с русскими!

И в заключении – очень важный вопрос, который касается помощи украинцам и «украинским беженцев». Начну с последних:

Молдоване сегодня отдают беженцам с Украины последнее – на своих машинах и на автобусах встречают на границе, привозят к себе домой, кормят и оставляют жить. У украинские «беженцы», многие из которых приехали в Молдову на автомобилях класса «люкс», матерят молдован в ресторанах и кафе, салонах и магазинах – мол, зачем обращаетесь к нам на русском, а не на украинском?! Может, жителям Грузии тоже начать учить украинский, ведь грузинский украинские «беженцы» не понимают, как не понимают молдавский, а на русском говорить запрещают?!

Что касается помощи: тем, кому она нужна, получают её сполна от русских. Склады в Тбилиси ломятся от помощи, отправляемой на Украину, хотя пол Грузии живёт впроголодь! Украина никогда не помогала Грузии ни единым зёрнышком, пол Украины – это пшеничные поля, но Грузия по сей день покупает зерно у России. переплачивая, через Азербайджан! Где гарантии, что помощь из Грузии поступает мирному населению Украины, а не националистическим военным формированиям или к спекулянтам, которые её продают?! За последние 8 лет на Украине бесследно пропали сотни трайлеров с продукцией, направляющиеся в Грузию, потому что Украина после 2014 года – это нацистская «чёрная дыра»!

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

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