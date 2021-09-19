Тест: Какой вас видят мужчины

Хотите узнать, какой вас видят окружающие мужчины? Пройдите небольшой ювелирный тест - выберите из трёх колец то, которое вам больше нравится, и прочтите расшифровку.
Какой вы предстаете в глазах окружающих мужчин? Пройдите этот ювелирный тест и узнаете. Вначале расположитесь как можно удобнее, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов и сконцентрируйтесь на том, какая вы, как ведёте себя с мужчинами, общаетесь, флиртуете, как справляетесь с конфликтными ситуациями. Затем выберите одно из колечек и прочитайте ниже расшифровку.
Ювелирный тест
Какое из трех колец вам понравилось больше всего?
Отвечайте смело и читайте результат!
Итак:
Кольцо №1.
Вы - страстная и чувственная натура, мужчин притягивает горящий в вас загадочный огонь. Вас всегда окутывает манящий ореол тайны, которую не так-то легко разгадать. Иногда вы и сами не знаете, что скрывается у вас внутри.
Вас частенько штормит от эмоций, иногда вы теряете контроль и провоцируете конфликты в отношениях. Далеко не каждый может выдержать такой накал страстей, поэтому учитесь усмирять свой горячий нрав, направляя энергию в полезное русло. Например, выплескивайте её в зажигательных танцах.
Кольцо №2.
Вы кажетесь со стороны очень сдержанной и неприступной - настоящая Снежная Королева.Некоторые мужчины робеют в вашем присутствии и боятся к вам подойти, чтобы познакомиться. Вы можете одним только взглядом отшить недостойного, по вашему мнению, кандидата.
Но ваша холодность скорее внешняя, чем внутренняя. С достойным мужчиной вы полностью раскрываетесь, превращаясь из ледышки в тёплую воду. Вы можете стать настоящей музой и верной спутницей для своего мужчины.
Кольцо № 3.
Вы переменчива, как ветер, и умеете подстраиваться под любые обстоятельства. У вас есть очень ценное качество - где бы вы ни появились, вы заполняете собой всё окружающее пространство, и гасите любые конфликты на корню.
При этом, из любой ссоры вы всегда выходите победительницей, что не особенно нравится мужчинам. Постарайтесь не делать своего мужчину виноватым каждый раз - рано или поздно ему надоест нести вечное бремя вины, и вы рискуете остаться в одиночестве.
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Источник : https://test.temaretik.com/2305946295476422697/
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