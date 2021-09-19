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Тест: Какой вас видят мужчины

Хотите узнать, какой вас видят окружающие мужчины? Пройдите небольшой ювелирный тест - выберите из трёх колец то, которое вам больше нравится, и прочтите расшифровку.

Какой вы предстаете в глазах окружающих мужчин? Пройдите этот ювелирный тест и узнаете. Вначале расположитесь как можно удобнее, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов и сконцентрируйтесь на том, какая вы, как ведёте себя с мужчинами, общаетесь, флиртуете, как справляетесь с конфликтными ситуациями. Затем выберите одно из колечек и прочитайте ниже расшифровку.

Тест: Какой вас видят мужчины

Ювелирный тест

Какое из трех колец вам понравилось больше всего?

Отвечайте смело и читайте результат!

Тест: Какой вас видят мужчины

Итак:

Кольцо №1.

Тест: Какой вас видят мужчины

Вы - страстная и чувственная натура, мужчин притягивает горящий в вас загадочный огонь. Вас всегда окутывает манящий ореол тайны, которую не так-то легко разгадать. Иногда вы и сами не знаете, что скрывается у вас внутри.

 

Вас частенько штормит от эмоций, иногда вы теряете контроль и провоцируете конфликты в отношениях. Далеко не каждый может выдержать такой накал страстей, поэтому учитесь усмирять свой горячий нрав, направляя энергию в полезное русло. Например, выплескивайте её в зажигательных танцах.

Кольцо №2.

Тест: Какой вас видят мужчины

Вы кажетесь со стороны очень сдержанной и неприступной - настоящая Снежная Королева.

Некоторые мужчины робеют в вашем присутствии и боятся к вам подойти, чтобы познакомиться. Вы можете одним только взглядом отшить недостойного, по вашему мнению, кандидата.

Но ваша холодность скорее внешняя, чем внутренняя. С достойным мужчиной вы полностью раскрываетесь, превращаясь из ледышки в тёплую воду. Вы можете стать настоящей музой и верной спутницей для своего мужчины.

Кольцо № 3.

Тест: Какой вас видят мужчины

Вы переменчива, как ветер, и умеете подстраиваться под любые обстоятельства. У вас есть очень ценное качество - где бы вы ни появились, вы заполняете собой всё окружающее пространство, и гасите любые конфликты на корню.

При этом, из любой ссоры вы всегда выходите победительницей, что не особенно нравится мужчинам. Постарайтесь не делать своего мужчину виноватым каждый раз - рано или поздно ему надоест нести вечное бремя вины, и вы рискуете остаться в одиночестве.

Поставьте лайк, если тест понравился и напишите в комментариях, насколько описание оказалось верным. Поделитесь им с подругами, наверняка им тоже будет интересно узнать о себе немного больше.

Источник : https://test.temaretik.com/2305946295476422697/

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