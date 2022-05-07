В Кремле назвали слухи об объявлении «мобилизации» 9 мая чушью

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация.

На прошлой неделе министр обороны Великобритании в эфире телеканала LBC заявил, что Владимир Путин якобы планирует объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы. Позднее похожую информацию распространили британская газета Daily Mail и американский телеканал CNN.

Вместе с тем официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркивал, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.

Вместе с тем официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркивал, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Источник : https://news.mail.ru/politics/51160690/?from_maillist=week_m...

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