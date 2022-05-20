Молитва Архангелу Чамуилу

Ангелы и архангелы – это божественные существа, состоящие из бесплотной энергии и несущие защиту, покровительство, счастье и гармонию людям. Их существует огромное количество, причём у каждого помощника Божьего есть конкретные задачи, сферы влияния и инструменты.

Сегодня мы вспомним одного из них, имя ему – архангел Чамуил. За что он отвечает, с какими проблемами можно обратиться – обо всём этом узнаете из следующего материала.

ЧАМУИЛ – КТО ОН ТАКОВ?

Архангел Чамуил является ангелом мирных отношений. В переводе с языка древних евреев его имя означает «Тот, кто ищёт Бога» (есть ещё вариант «Тот, кто видит Бога»).

Православные христиане чтят его как одного из наиболее важных и сильных помощников человечества. Основная функция Чамуила – пробуждать в сердцах людей добро и любовь, учить их прощению своих ближних.

Также ангел защищает от всего того, что нарушает течение жизни, установленное Создателем. Месть – чуждое понятие для светлого посланника небес, он помогает людям заменять её искренним прощением, смирением.

Интересно, что Чамуила зачастую ассоциируют с другими обитателями ангельского мира. Так у православных его находят ипостасью другого важного архангела – Гавриила. Отождествляется ангел и с Хамуилом (Ханиилом), которого в свою очередь называют порой архангелом Даниилом.

А ввиду схожести в фонетическом звучании имени, Чамуила причисляют к ипостасям Самаэля. Но и это ещё не всё: в некоторых религиозных текстах данную сущность именуют Салафиилом (Селафиилом). В общем, непросто всё в божественном мире с ангельскими чинами и ликами, можно и запутаться ненароком.

Интересно! Про ангела Чамуила находим информацию в Библии. Евангелие от Луки рассказывает, что именно он помогал Иисусу Христу сохранять веру, поддерживая его во время молитвы в Гефсиманском саду.

Но это не единственное упоминание о мирном воине света – по тому же Священному Писанию, Чамуил, выражая волю Господа, создал на Земле огромное количество разных языков. Цель таких действий заключалась в том, чтобы устранить гордыню в жителях Древнего Вавилона.

АРХАНГЕЛ ЧАМУИЛ – В ЧЁМ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ?

Божественный Чамуил – это ангел добра, света и любви во всех её проявлениях (имеется в виду и личные взаимоотношения между полами, и любовь ко всему живому, и, конечно, любовь к Богу).

Архангел всеми силами противостоит насилию, мести, жестокости, пагубным пристрастиям. Выступает опекуном и защитником маленьких деток и всех беспомощных существ.

Помогает налаживать семейные отношения между мужем и женой, детьми и родителями. Гармоничное, лёгкое общение и взаимопонимание – вот его основные инструменты. Показано молиться ему всем тем, кто часто сталкивается с ссорами, негативом, чужой злобой.

Кроме того, на его поддержку могут рассчитывать люди, заблудившиеся на жизненном пути. Им он поможет вернуться к себе, вспомнить своё истинное предназначение и начать его исполнять. В более обширных масштабах Чамуил находит решение для межэтнических, межрасовых вопросов.

Помимо всего вышеперечисленного, мирный архангел привлекает благополучие в материальную жизнь человека. Помогает сделать успешную карьеру, повысить свой финансовый уровень.

Основные категории тем, в которых он может подсобить:

любовь, семья;

дружеские отношения;

поиск себя, жизненная мудрость;

работа – помогает находить её.

Также Чамуила связывают с творческой деятельностью, искусством, ведь это те занятия, которые делаются для радости души. Ещё у него можно просить найти потерявшийся предмет или привлечь в жизнь вторую половинку, ведь это ангел любви. Он гармонизирует уже имеющиеся отношения, помогает выстраивать крепкий брак.

Обратите внимание! Чамуил в ангельском царстве связан с энергией любви. Поэтому он будет помогать исключительно добрым, порядочным и справедливым людям, в сердцах которых живёт это светлое чувство. И обойдёт стороной жестоких и злых личностей.

ЧАМУИЛ И ОГРОМНАЯ СИЛА ЛЮБВИ

Во Вселенной всегда присутствует принцип двойственности – день всегда сменяется ночью, мужская энергия дополняет женскую, после холодной зимы наступает жаркое лето и так далее. У рассматриваемого персонажа тоже есть мужская часть (именуемая Чамуилом) и женская (то есть Любовь).

На этот счёт сохранилась одна древняя легенда. В ней рассказывается, что некогда архея Любовь взяла опекунство над Владычицей Надой.

Когда та была ещё ребёнком, Любовь пришла к ней и открыла её сердце, научив ощущать прекрасное, возвышенное чувство и дарить его всему миру, особенно, царству природы. Также Нада благодаря Любви научилась оказывать заботу своим близким и родным, вести их по правильному пути.

Архангел Чамуил совместно с Любовью трудятся на Третьем луче розового цвета. По своим вибрациям они соответствуют сердечной чакре (Анахате), отвечающей за эмоциональность и чувственность. Они реализуют известную христианскую заповедь: «Люби ближнего своего, как самого себя».

Интересно! Лучи – это понятия из эзотерики. Они выступают энергетическими потоками, проходящими по всем планам Мироздания. Подробно о них вы сможете прочесть в книгах «Трактат о семи лучах» авторства А.Бейли или в «Духовной иерархии».

Есть большая схожесть между розовым пламенем Чамуила и фиолетовым архангела Задкиила и Сен-Жермена.

Но всё же они несколько отличаются по своей направленности. Так фиолетовая энергия призвана устранять всякое зло, защищать, поддерживать духовность. А розовая – пробуждает в людях творческое начало и другие способности, которыми можно принести пользу всему человечеству.

Систематически взаимодействуя с розовым лучом Чамуила, человек сможет раскрыть в себе самые светлые и положительные качества: станет милосердным, добрым, честным, любящим и всепрощающим.

С его помощью реально изменить не только свою личную жизнь (например, для устранения негатива в семье), но и использовать его в социуме – ликвидировать агрессию, жёсткую конкуренцию на месте работы. Для этого рекомендуется визуализировать, как агрессор окружается розовым пламенем и, конечно, самому не злиться на него.

АРХАНГЕЛ ЧАМУИЛ И АНГЕЛЫ ЛЮБВИ

Под контролем Чамуила находится целое войско ангелов любви. Они тоже помогают в решении вопросов, связанных с любовью, межличностными отношениями, дружбой. Причём их помощь приходит верующим даже в таких тяжких ситуациях, когда, кажется, что нет никакого выхода.

Чамуил и его ангелы исцелят раненное сердце после предательства любимого человека или друга, ухода из жизни близкого. Помогут прийти в себя, от души простить обидчика и начать жить дальше. Подарят жизненную мудрость, надежду и веру в то, что в ближайшем времени ситуация поменяется в лучшую сторону.

Если вы пережили значимое душевное потрясение – обязательно молитесь данному ангельскому вестнику.

Ещё молитва архангелу Чамуилу наделит страждущего высшими духовными подарками: умением любить безусловно, по-настоящему, не требуя ничего взамен. Она же устранит эгоизм, постоянное недовольство собой, научит уважительно относиться к себе.

В каких ещё ситуациях просят о помощи самого архангела или его ангелов?

когда мечтают встретить свою вторую половинку, обрести взаимное чувство любви;

чтобы найти родственную душу;

чтобы раскрыть свою божественную миссию, начать жить в согласии с ней, а не из влияний социума (не преследовать цель заработать много денег, получить высокий статус, а помочь людям исполнением своего предназначения);

когда отношения между мужем и женой висят на волоске, чтобы избежать развода;

после пережитой измены, предательства – чтобы суметь простить и отпустить;

когда хотят раскрыть сердечную чакру – Анахату;

чтобы очистить сердце и душу от совершённых прегрешений или от страданий;

чтобы научиться любить себя и других людей;

чтобы максимально мирно и гармонично решать семейные и прочие конфликтные ситуации, выходить из тупика;

чтобы преодолевать своих внутренних демонов;

для следования путём любви, прежде всего, любви к Всевышнему.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2479817923534522720/

А вы знали об этом?

Кавказ стал одним из первых регионов Земли, который был охвачен проповедью учения Христа. Здесь раньше, чем где бы то ни было, христианство утверждается в качестве государственной религии. В 314 (или 301) году при царе Тиридате III становится христианской Армения, в 337-м – Иверия (Восточная Грузия) при царе Мириане III. Недавно учёные установили, что древнейший сохранившийся до наших дней памятник христианства в Ингушетии – храм Алби-Ерды – был построен ещё в VII веке, то есть на три века раньше, чем считалось. Если так, то время его возведения совпадает со временем начала разорения Кавказской Албании арабами.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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