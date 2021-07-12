Непостижимое чудо обращения души к Богу

Какую роль играет чудо в жизни православного христианина, да и вообще любого человека? Почему верующий иногда годами молит о чуде – например исцеления, – а его не происходит? А неверующий приложится к иконе или к мощам – и выздоравливает? О том, что есть чудо само по себе и как нужно к нему относиться, рассуждает протоиерей Валериан Кречетов, почетный настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Акулове.

«Чего-то не было, а потом появилось»

Наша вера именуется богооткровенной. То есть она открыта нам Самим Богом. Как сказал воплотившийся Господь, «Я пришел в мир, чтобы свидетельствовать Истину». Существуют разные явления – одни объясняют их так, другие иначе. Даже законы природы понять непросто, потому что – а Кто законодатель? У нас принято относить к чудесам то, что происходит вопреки законам природы. Но ведь законы природы и сами по себе – чудо, многое человек всё равно не может до конца объяснить.

В основе всего лежит вера. Чудеса человек видит тогда, когда имеет веру. А если не имеет веры, то многие чудеса может не замечать, хотя они и будут происходить. Как сказано: «Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами» (Мф.

13: 15). Но чудеса бывают истинными, а бывают ложными. Когда Господь говорил о Своем последнем Пришествии, Он упомянул, что незадолго до этого лжепророки многих прельстят. Например, человек будет летать по воздуху, как птица. Хотя вот и самолеты летают, и для не знающих законы аэродинамики это чудо. Но есть чудеса, которые происходят вопреки законам природы, сверх этих законов – именно к таким относятся чудеса нашей православной веры христианской.

Альфа и омега нашей веры есть чудо. Ведь воплощение Сына Божия – чудо: Приснодева Мария порождает преестественно, не естественным образом. Это произошло так же, как Господь потом прошел сквозь закрытые двери и явился Своим ученикам. Господь рождается чудесным образом, и Его Воскресение превосходит все законы природы. В одной атеистической книжонке написали: «Этого не могло быть, потому что с телом начинают происходить необратимые процессы». Да! Это произошло не по законам природы, а вопреки им.

Чудо – это когда чего-то не было, а потом стало, откуда-то появилось. Мы не можем себе представить, что значит «не было». Как это – появиться из небытия? Величайшее чудо – сотворение всего Божественной силой. Больше того, и дальше всё происходило необычным образом. Мы называем это «законом», но его не было! Не было Солнца, не было Земли, а потом они появились – и это чудо. Молекулы и атомы соединяются между собой по определенным законам. Из маленького семечка вырастает дерево, и из желудя не вырастет липа – это закон. Эти законы между собой переплетаются так, что все живые существа зависят друг от друга, помогают друг другу, и это переплетение – тоже величайшее чудо. Мы привыкли считать чудом то, что выходит за рамки окружающего нас. А ведь в рамках естественных процессов совершается то, что сверхъестественно.

«Если там решено – здесь начинает происходить»

Я общался с одним доктором медицинских наук. Ему однажды посетовал его коллега: «Вроде всё у меня нормально, а чего-то не хватает». Собеседник говорит: «Так ты же некрещеный!» И правда – он стеснялся креститься: был завкафедрой в большом городе, у всех на виду. Это уже давняя история. Ну, приезжай к нам в Москву, тут много храмов, тебя никто не узнает. Коллега был нашим прихожанином; он предупредил меня, что придет человек креститься. В конце службы смотрю: заходит в храм незнакомый мужчина. Симпатичный, но взгляд какой-то испуганный, растерянный. Это он и был. Мы с ним побеседовали, потом совершилось Таинство Крещения. А дальше он рассказывает такую историю. Накануне к нему пришла мысль: «Если будет мне знамение, тогда пойду креститься». Он лег спать, утром проснулся и думает: нет никаких знамений. Включает радио. А тогда и на радио, и на телевидении как раз начали выходить передачи «Слово пастыря». И вот включает он радио и первое, что слышит: «Род сей лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему» (Мф. 12: 39). Он сказал: «Я всё понял!» – и приехал в храм.



Отличительной особенностью православной христианской веры является чудо. В последнее время много говорят о мусульманстве – но ведь у них нет ни одного чуда. Магомет ни одного чуда не совершил. На это никто не обращает внимания, как не обращают внимания на Символ веры. Подобного нашему Символу веры нет ни в каком другом вероисповедании. Не просто ясного и подробного изложения веры, но и утвержденного на семи Вселенских соборах – это когда не один человек сказал, но множество приняли его единомысленно. Когда были споры с арианами, каждый цитировал Священное Писание, толкуя его по-своему, и это могло продолжаться очень долго. Василий Великий сказал: давайте запечатаем храм и будем молиться. Кому Господь откроет, того и храм. Молились еретики, ариане – ничего не случилось. Пришел Василий Великий со своим клиром, обратился с молитвою к Богу; раздался гром – и двери храма открылись. Это исторический факт.

Сейчас ведутся дебаты по Украине, но подобные дебаты существуют давно. Был такой магистр богословия отец Григорий Дьяченко, его лично знал отец Сергий Орлов – батюшка, с которым я сподобился служить. Он описывал такую историю: на Украине происходили дебаты между униатами и православными, чья вера правая. Чтобы не спорить, решили так: и те, и другие освятят воду, каждый свою, а сосуды запечатают. Через 40 дней сосуды открыли – у православных вода чистая, а униатская протухла. А Армянская церковь? При всей их древности у них ведь не сошел Благодатный огонь. Сам Благодатный огонь – это ведь свидетельство свыше, не от человеков. Один из наших православных священников, ученый-физик, ввел в пламя серебряную пластинку сразу после возгорания, а потом прибором измерил температуру пластинки – 42 градуса! Как огонь может гореть при температуре 42 градуса? Чудо – это свидетельство невидимого мира.

Я недавно был в Волгограде. Оглянулся – до Москвы сотни километров. Вот куда уже прошли фашисты! Я лично помню из детства, как во время войны мы были под Волоколамском. Вечером заснули, утром проснулись – а немцы уже здесь. До Москвы всего 100 километров оставалось. Как они Москву не взяли?.. А так, что не было на это воли Божией. Потому что если там решено – здесь начинает происходить. Вот это величайшее чудо.

«Болезнь важна для спасения души»

Чудо может произойти с любым человеком независимо от того, воцерковлен он или нет. Помните, в притче о работниках на винограднике последние получили столько же, сколько первые? И когда первые возмутились, хозяин виноградника ответил: «Разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» (Мф. 20: 15). Беда в том, что у нас считают чудом только то, что совершается здесь в отношении земной жизни.

А самое непостижимое чудо – это чудо обращения человеческой души к Богу. Когда Иоанн Богослов проповедовал Евангелие, жрец разорвал вола на две части и спросил его: «Можешь так же?» Апостол ответил: «Господь послал меня не волов разрывать, а души спасать». Это самое главное! Болезнь важна для спасения души. Если человек для чего-то нужен здесь, Господь его оставляет. В Таинстве Соборования есть удивительные молитвы; в одной из них такие слова: «Да востав рукою Твоею крепкою, поработает Тебе». Мученик Арсений (Жадановский) говорил, что Господь ни секунды не медлит: если видит, что душа готова, – забирает. Я знал батюшку, он прошел и тюрьмы, и войну; как-то он соборовал одну рабу Божию, она его спрашивает: «Батюшка! Я, наверное, умру?» – «А что, готова?» – «Нет, батюшка, не готова!» – «Не помрешь. Неготовых не берут». После этого соборования она еще лет двадцать или тридцать прожила. Я тогда еще мальчиком был.

Вот люди спрашивают: почему так? почему этак? – а это воля Божия. Классический пример: когда всё хуже, и хуже, и хуже – вспомните Лазаря Четверодневного! «Это не к смерти, а к славе Божией». Лазарь должен был умереть, чтобы потом воскреснуть, и еще четыре дня должно было пройти после смерти. Так же, как дочь Иаира: Господь идет ее исцелять, а она умирает. Не бойся, только веруй! Ей нужно было еще жить, и отроку Наинской вдовы нужно было жить. А на тех, кто не хотел принимать духовного благовестия, и эти воскрешения не подействовали. Помните? – «Убейте и Лазаря». Потому что он – свидетель воскресения.

Господь много чудес творил – и кто к Нему обратился? Его распяли. Мы же читаем в Великую пятницу:

«Людие Мои, что сотворих вам? Или чим вам стужих? Слепцы ваши просветих, прокаженныя очистих, мужа, суща на одре, возставих. Людие Мои, что сотворих вам? И что Ми воздасте? За манну желчь: за воду оцет: за еже любити Мя, ко Кресту Мя пригвоздисте».

Вот вам и чудеса. В основе лежит свободная воля. Одна неверующая девочка, желая поддеть верующую подругу, спросила ее: «Может ли Бог создать камень, который не может поднять?» Девочка растерялась и пришла с этим вопросом к отцу. Он ответил ей: «Этот камень, который создал Господь, – свободная человеческая воля». Господь не заставляет. Если человек сам вздохнет: «Господи!..» – Господь помилует. Наша вера, возвещенная нам во всей полноте воплотившимся Сыном Божиим, являет свидетельство чудес. Нигде такого количества чудес нет – и в быту, и во всей нашей жизни. Но изменение души человеческой и ее спасение – это то чудо, которое является главным в христианстве.



Протоиерей Валериан Кречетов



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