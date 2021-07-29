Момент истины: США дали российским олигархам 180 дней, чтобы предать Россию

США продолжают наращивать градус «новой холодной войны», захватив российские диппредставительства и проведя там обыск. Чем Россия ответит, пока неизвестно, дипломаты «зависли» в ожидании решения Президента. Однако, не это главный удар США — самым непростым решением для нынешних элит стан пункт санкций, по которому наших олигархов поставят перед выбором — предать Родину и спасти деньги или остаться здесь и разделить все тяготы и победы с Россией. И дали американцы им ровно 180 дней, чтобы к марту 2018 года, то есть перед выборами Президента, попытаться нанести наиболее чувствительный удар и раскачать обстановку в стране.



«Министр финансов по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарём США не позднее 180 дней после принятия закона, а впоследствии ежегодно, должен предоставлять соответствующим комитетам Конгресса открытый Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации. В нем должны быть представлены данные о ключевых политических фигурах России и олигархах; …уровень их близости к Владимиру Путину и другим членам российской правящей элиты; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявление зарубежных компаний, аффилированных с этими лицам», — гласит пункт 241 части второй закона о санкциях (https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3203/text?q=%7B"search"%3A%5B"iran"%5D%7D&r=5#toc-H0C58CE75AE044FC1A6F3E63E825E83B0).



Что это означает, вполне понятно. 18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. К марту 2018 года Минфин США, Госдеп и ЦРУ должны представить доклад о полном имущественном и финансовом раскладе российских бизнесменом и бизнесменов-политиков, включая четырех министров Правительства РФ, которые согласно официальной декларации сами или их семьи официально имеют имущество за рубежом (http://static.government.ru/media/files/iiIOSqQ4XwDNCoxvTfn48FpBGjuLIQ86.pdf). Речь идет о вице-премьере Шувалове, министре связи Никифорове, самом богатом члене правительства – министре по делам Северного Кавказа Кузнецове, а также о министре Абызове. Помимо министров и депутатов, которые сами или их члены семей так и не захотели расставаться с заграницей, под проверку попадут все наши известные олигархи, вне зависимости от того, резиденты они РФ или нет, на них ли записан бизнес или на подставное лицо. Короче, американцы собирают информацию обо всех, кто имеет деньги за рубежом. Стоит отметить, что специально были включены оффшоры, где по данным Национального бюро экономических исследований США хранится свыше триллиона долларов, или более 60 триллионов рублей.



Не секрет и для чего собирается вся эта информация. С каждым оказавшимся в списке, в зависимости от приближенности к власти, будет проведена частная беседа на тему «улучшения российско-американских отношений». Напомним: «Президент (США Дональд) Трамп ясно сказал: Америка готова к лучшим отношениям с Россией. Но президент и наш конгресс едины в своем послании: лучшие отношения и снятие санкций потребуют от России кардинально изменить ее действия, которые привели к санкциям, в первую очередь», — заявил вице-президент США Майк Пенс за день до принятия этих санкций. «В настоящее время Россия по-прежнему стремится перекроить международные границы силой, подорвать демократические суверенные государства и разъединить свободные народы Европы. Президент Трамп призвал Россию прекратить свои дестабилизирующие действия на Украине и в других местах и прекратить поддержку враждебных режимов, таких как Северная Корея и Иран», — сказал он.



То есть, Россия должна сдать Донбасс, вернуть Крым, кинуть своих союзников в Сирии и порвать отношения с Китаем из-за Северной Кореи. Или по-другому, Россия должна полностью капитулировать, и тогда вот с такой Россией а-ля начало 90-х, согласной на все, Трамп и будет дружить. Запрос немалый, но и цену он выставил не малую, использование олигархов и чиновников — это даже не заморозка российских миллиардов в американских гособлигациях. Это самое последнее средство в давлении на Россию. Дальше только война, а точней новый «Железный занавес», ибо если маленькая КНДР им кукиш показывает, то с РФ они точно дальше Твиттера воевать не станут. Вот и получается, что открытое использование бизнеса и связанных с ним чиновников — это последний эшелон наступления. Все остальное, чем нас пугали, уже произошло — изоляция провалилась, газовые санкции и пробные отключения от СВИФТ должного эффекта не дали, ракет и танков у нас по границе понаставили, а Россия продолжила упираться. Пришлось нашим партнерам использовать последнее средство.



Только дело в том, что средство хоть и последнее, но наиболее эффективное, ранее хорошо испытанное на таких персонах, как Саддам Хуссейн, у которого сначала купили генералов и министров, а только потом «нашли» химическое оружие. А также шах Ирана Реза Пехлеви, диктатор Заира Мабута, президент Филиппин Маркос — этот лидер восточной страны — ветеран Второй Мировой, вообще был едва не самым демократичным, каждый раз советовался с народом с помощью референдумов, отменил военное положение, освободил из тюрем политических противников, заговорил о мирном урегулировании споров в Юго-Восточной Азии, а ведь стоило пойти против США, как тут же он стал диктатором, нашли культ личности и арестовали все счета его семьи и приближенных. Да так арестовали, что Швейцарские банки до сих пор отказывают Филиппинам вернуть их кровные. Можно привести и другие примеры: их более, чем достаточно.



Что характерно, вся эта катавасия с диппредставительствами направлена только на одно — показать «нужным людям», что американцам глубоко плевать на любые правила и законы и если они захотят отобрать яхту Абрамовича, то отберут не обращая внимания ни на что. Разве что тот ее в Севастополь отгонит. Все это известно и нашим олигархам с чиновниками — уже по декларации можно сказать, что перед Путиным пару министров будут волками выть и волосы на себе рвать с просьбой «вернуть проклятый Крым». А ведь за ними пойдет огромный хор Абрамовичей, Фридманов, Дерипасок, которые поднимут вой в СМИ и подключат всех «ручных» депутатов. Можно уверенно сказать, что будут пророчить ужасы экономические и потрясения политические. И это все за две недели до выборов.



А если в эти дни по чистой случайности заморозят еще и 109 миллиардов в американских гособлигациях и Чемпионат мира по футболу потребуют отменить? А ведь нечто подобное будет — градус накаливания ситуации им необходимо будет поддерживать. И в это же время на улице устроят скачки школьники Навального в обнимку с нашей «творческой элитой»?



Сложно сказать сегодня, что из перечисленного Запад сможет реализовать в полной мере, а что провалится, точно можно говорить лишь об одном — следующей весной для Президента и всех нас настанет тот самый момент истины и нам придется определится кто мы: суверенное великое государство, наследник Российской Империи и СССР или территориальное недоразумение, по типу Украины. Да, за суверенитет сегодня приходится платить и платить дорого — просто так нас никто не отпустит, но с другой стороны, капитулировав, мы потерям все: страны просто не станет, как это случилось с Югославией, Ливией, Ираком. Полная капитуляция и власть олигархов в нашей огромной и многонациональной стране может запустить такие процессы, что не дай Бог нам еще Донецку и Дамаску завидовать начать.



Будем надеяться, понимают это и в Кремле, а значит, будут готовы по весне встретить «дорогих» гостей.



Руслан Ляпин, РИА Катюша

Источник : http://katyusha.org/view?id=7802

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