«Танго смерти»: страшная улика на Нюрнбергском процессе

Фото, которое вы сейчас видите – не просто фото музыкантов. Оно было одним из обвинительных документов на Нюрнбергском процессе. История этого снимка ужасна. На нем оркестр заключенных Яновского концлагеря (Львов) исполняет «Танго смерти» во время казни узников.

Немецкие части захватили Львов спустя всего несколько дней после начала Великой Отечественной войны. Довольно быстро город оброс концентрационными лагерями. Четыре лагеря смерти были организованы в пригородах, а «трудовой лагерь» для евреев организовали на Яновской улице во Львове (сейчас – улица Шевченко).

После первых убийств комендант лагеря решил, что казни проходят как-то скучно. Чтобы как-то «развлечь» обречённых на смерть узников, немцы организовали настоящий оркестр. Из числа пленников отобрали 40 музыкантов и приказали им играть во время экзекуций. Выбора у оркестра особого не было – либо играешь, либо становишься следующей жертвой.

Во время повешения заключенных оркестру приказывали исполнять танго, во время пыток — фокстрот, а иногда вечером оркестрантов заставляли играть под окнами начальника лагеря по несколько часов подряд. Накануне освобождения Львова частями Красной Армии немцы выстроили круг из 40 человек из оркестра.

Охрана лагеря окружила музыкантов плотным кольцом и приказала играть. Сначала был казнен дирижер оркестра Мунд, дальше по приказу коменданта каждый оркестрант выходил в центр круга, клал свой инструмент на землю и раздевался догола, после чего его убивали выстрелом в голову. Таким зверским образом были убиты все сорок человек. В последние минуты своей жизни Яновский оркестр исполнял то самое «Танго смерти»…

Примечательно, что эта «музыкальная» традиция была подхвачена и другими концлагерями Львова. В каждом из них организовали свой небольшой оркестр, который сопровождал мучения жертв нацистов. Полюбилось в других лагерях и «Танго смерти». Но, несмотря на то, что через львовские лагеря прошли сотни тысяч человек, после войны никто из чудом выживших так и не смог вспомнить эту смертоносную мелодию. Ноты были утеряны, а попытки бывших узников самостоятельно воспроизвести «Танго смерти» не увенчались успехом – при первых же знакомых звуках жертв охватывала паника и они по несколько часов не могли прийти в себя. Таким крайне неприятным методом удалось установить только 8 тактов той чудовищной мелодии.

Источник : https://polk.inter.ua/ru/news/text/4398

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