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27-летняя британка чуть не умерла от смеха

У девушки редкая болезнь.
27-летняя британка чуть не умерла от смеха
unsplash.com

Британка Наташа Коутс поделилась своим редким заболеванием, которое вызывает аллергическую реакцию на сильные эмоции. Об этом пишет New York Post.

Девушка рассказала в своих социальных сетях, что с детства страдает синдромом активации тучных клеток.

«У меня аллергия на сильные эмоции. Любые изменения моего тела — смеюсь я, плачу, грущу или испытываю стресс — могут вызвать химическую реакцию», — пояснила британка.

Коутс вспомнила, как однажды она чуть не умерла от смеха. После продолжительного хохота у девушки начался отек Квинке.

«Мы сильно смеялись, и у меня распухли язык и горло. Один друг вызвал скорую помощь, а другой помог вколоть мне эпинефрин, чтобы я не задохнулась», — поделилась девушка.

Ранее американка с аллергией на воду рассказала, что плачет каждый раз, когда принимает душ.

Диагноз британки можно считать редким и удивительным. Но возможная аллергия на эмоции – не единственный интересный факт, касающийся нашего организма. 

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А вы знали об  этом?

Амбра — это вещество, добываемое из кишечника кашалота, которое очень ценится в парфюмерии. Оценивается амбра в рамках 70–300 долларов за килограмм. А в кашалотах находят куски от пару десятков грамм до 400 килограмм.

Самая дорогая амбра — белая, это та, которая пролежала на морском дне, а значит, вымочена в соленой воде.              

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