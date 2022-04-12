Аутофобия: как и почему возникает страх одиночества

Чувство пустоты и изоляции приводит к эмоциональному состоянию, которое называется одиночество. Относиться к нему можно по-разному — позитивно (радоваться возможности отдохнуть от общения), нейтрально (не замечать) или пассивно (мучительно переживать, нервничать, паниковать).

Если пойти по третьему сценарию, может возникнуть целая фобия — аутофобия, то есть боязнь одиночества. В нашей статье мы рассмотрим симптомы, причины и методы лечения этого расстройства.

Что такое аутофобия

С латыни auto означает «сам». Соответственно, аутофобия — это боязнь быть наедине с самим собой. Существуют другие названия данного расстройства:

эремофобия (с греческого eremos — пустынный, боязнь безлюдных мест);

изолофобия (с греческого solenent — одиночество).

монофобия (с греческого mono — один).

Специфика аутофобии заключается в появлении иррационального и чрезмерного страха в определенных условиях. А конкретнее — человек ощущает тревогу и даже панику, когда оказывается в длительной изоляции от других людей.

В США около 12,5% взрослых людей подвержены страху одиночества, но в разных проявлениях. В основном это легкие случаи, когда присутствует небольшой дискомфорт от пребывания в одиночестве длительное время. Человек скучает, хочет вернуться к активной социализации, ищет общения. Есть и тяжелые формы аутофобии, когда она мешает жить, влияет на принятие решений, а сам больной тщательно скрывает расстройство от окружающих.

Стоит разделять боязнь одиночества и боязнь быть одиноким: в психологии последнее не считается отклонением, ведь человек — существо социальное, и быть рядом с другими людьми — наша естественная потребность.

Чувствовать одиночество можно даже в шумной компании. Можно быть в душе одиноким и при этом быть в браке, иметь детей и т. д. Поэтому для дифференциальной диагностики важно понимать, чего боится человек — чувства одиночества или ситуаций, когда он остается в одиночестве. Грань между понятиями тонкая, но смысл отличается очень сильно.

Аутофобия: причины

Самая распространенная причина развития иррационального страха одиночества — это какое-то событие, негативный опыт или психотравма, пережитая в детстве. Например, если родители надолго оставляли ребенка самого дома или же пугали отправкой в интернат из-за плохого поведения. Также к аутофобии могут привести переживания по поводу смерти близкого человека.

Есть также личностные и социальные причины появления страха одиночества:

✓ Несчастливая любовь, когда человек не получает взаимности от объекта симпатий и очень тяжело переносит это.

✓ Синдром покинутого гнезда, когда взрослые дети уезжают из родительского дома.

✓ Приближающаяся старость — обычно пожилые люди имеют крайне узкий круг общений, страдают после смерти супруга/супруги.

✓ Развод и масштабные перемены в жизни, которые за ним последовали.

✓ Переезд в другой город или в другую страну.

Аутофобия: симптомы и последствия нелечения

Проявления страха одиночества у мужчин и женщин практически не отличаются:

нарастание тревоги даже при мысли остаться одному в любой тривиальной ситуации: в транспорте, дома, в любом помещении;

избегание ситуаций, когда есть риск остаться самому;

приступы паники, когда избежать одиночества не удалось;

мучительное ожидание, когда вынужденная изоляция закончится. Это чувство доминантное, вытесняет другие объекты или мысли, на которых может сосредоточить внимание человек;

иррациональный страх — эмоция, несоразмерна ситуации;

депрессивное состояние, если фобический фактор неизбежен (например, страх одиночества в старости).

У детей аутофобия проявляется в виде горького плача или истерики во время вынужденного одиночества. В тяжелых случаях присоединяется вегетативная симптоматика и неврологические нарушения.

Чтобы понять, разовый ли это эпизод или полноценная фобия, нужно мониторить психические реакции на ситуации одиночества в течение 6 месяцев. Если они повторяются крайне редко и бессистемно, то это, скорее всего, ситуативный страх, с которым человек успешно борется. Чтобы он перерос в фобию, нужны определенные предпосылки:

повышенная тревожность;

невроз или длительный стресс;

низкая самооценка;

склонность к самокопанию;

инфантильность.

Что будет, если не лечить аутофобию

Игнорировать боязнь одиночества — не лучший выход, потому что со временем она будет лишь усугубляться и может оказать существенное влияние на разные сферы жизни человека.

Банальный пример: женщина с аутофобией будет терпеть плохого мужа (алкоголика или абьюзера) только потому, что панически боится жить одна после развода.

Люди с острым страхом одиночества готовы на все, чтобы не попадать в эту травмирующую ситуацию. Они могут действовать в ущерб своим интересам, но, что еще хуже, согласны попирать интересы окружающих в угоду своей фобии.

То есть любые отношения с таким человеком — любовные, дружеские, родственные, приятельские или даже рабочие — будут включать компонент страха. К примеру, работник не поедет в командировку, потому что боится ездить в одиночку, и будет выдумывать любые предлоги, чтобы или не ехать, или с ним отправили кого-то еще. Должно ли руководство терпеть подобные манипуляции?

Касаемо родственных связей, то нелеченная аутофобия может принять форму тревожного расстройства разлуки — как у родителей, так и у детей. В любом случае оно не позволит младшему поколению естественно и своевременно «отпочковаться» и жить самостоятельной жизнью.

Психология страха одиночества

Иррациональная боязнь одиночества — специфическое состояние, которое имеет ряд характерных особенностей:

✓ Первая — в этом страхе нет ничего странного или предосудительного, ведь на самом деле многие люди боятся одиночества. Как минимум не любят это ощущение и стремятся завести друзей, находиться в компании.

✓ Второе — аутофобию можно вылечить, она хорошо поддается коррекции.

✓ Третье — одиночество нельзя считать чем-то плохим, травмирующим или нежелательным. Ореол стресса и негатива вокруг него формирует лишь субъективное восприятие отдельных людей.

✓ Четвертое — аутофобия считается индикатором важных и незакрытых потребностей в жизни человека.

Чтобы разобраться с причиной вашего страха и понять, о чем он сигнализирует, нужно сначала признать наличие проблемы и подсчитать, сколько энергии уходит на сокрытие и потакание этой эмоции. Как только становится понятно, что внушительный кусок жизни протекает в угоду фобии одиночества, решительности для борьбы с ней прибавится.

Сопутствующие заболевания

Аутофобия может протекать на фоне других расстройств, например:

агорафобии — это боязнь открытых пространств и толпы, но в некоторых источниках таким термином называют страх оказаться в опасной или стрессовой ситуации, которую невозможно покинуть и помощь не всегда доступна (к примеру, поход в горы или полет на самолете, поездка на лифте);

созависимости — повышенный дискомфорт в отсутствие партнера (супруга, любимого человека);

генерализованного тревожного расстройства — беспокойство по поводу самых обычных ситуаций, на которые другие люди даже не обращают внимания;

посттравматического стрессового расстройства — возникает после пережитой психотравмы в результате тяжелой аутофобии и панических атак;

социального тревожного расстройства — тревожность, которая возникает в социуме (человеку кажется, что окружающие только наблюдают за ним, осуждают, высмеивают).

Аутофобия меняет характер человека. Он становится капризным, требовательным, цепким и даже навязчивым. При этом демонстрирует скрытность, концентрацию на собственных переживаниях. Общение с ним напоминает тяжкую повинность, когда страх одиночества может стать предметом для манипуляций близкими людьми.

Как определить боязнь одиночества

Поскольку аутофобия — это расстройство, основанное на эмоции страха, то для постановки диагноза нужен специалист по психическому здоровью. Он проведет психологическое исследование, в рамках которого оценит историю болезни, наличие сопутствующих расстройств, а также степень заболевания.

Пациенту задают много вопросов, чтобы выяснить, как аутофобия влияет на его повседневную жизнь, какие коррективы он внес в свой обычный распорядок дня в угоду расстройству.

Нередко, кроме страха одиночества, присутствуют и другие фобии. И их влияние на поведение и самоощущение человека взаимно усиливается. Поэтому для составления плана терапии важно определить все имеющиеся сопутствующие психические заболевания и фобические расстройства.

Как избавиться от страха одиночества

Рассмотрим самые распространенные и эффективные подходы к лечению аутофобии:

Экспозиционная терапия — эта методика нацелена на устранение поведения избегания, которое уже стало доминантным у больного. Его страх буквально диктовал, что делать, а чего нельзя. Например, из-за боязни одиночества человек никогда не гуляет сам на улице или не может отправиться в путешествие хотя бы в соседний город. Тактика избегания любых стрессовых ситуаций продиктована защитными механизмами психики, однако она лишь вредит. Потому что опасными психика может посчитать даже банальные жизненные сценарии, где другие люди чувствуют себя вполне комфортно. В рамках экспозиционной терапии специалист находит источник фобии и многократно возвращает к нему пациента. Сначала все проходит в виде фантазии, визуализации. Потом работа продолжается в реальных ситуациях. Цель лечения — повысить терпимость к тому, чтобы оставаться в одиночестве в тех или иных условиях. Интенсивность проработки ситуаций увеличивается до тех пор, пока пациент не перестанет ощущать глубинный страх одиночества в каждой из них. Когнитивно-поведенческая терапия. Имеет схожий с предыдущей методикой подход: пациента время от времени помещают в стрессовые ситуации, которые вызывают приступ страха. Однако в данном случае его задача — научиться противостоять чувству одиночества, не реагировать на него эмоцией страха. Действия психотерапевта направлены на изучение образа мышления человека в ходе активизации фобических переживаний.

В результате пациент осознает, что находится в стрессовой ситуации, но уже не ощущает привычного страха. Фактически фобия перерастает в легкий дискомфорт, а со временем и он исчезает.

Одновременно с психотерапией принимают и медикаментозные средства. Их цель — снизить симптомы аутофобии и придать сил для работы с психотерапевтом. Обычно назначают препараты, которые регулируют ответ организма на адреналиновую стимуляцию, — бета-адреноблокаторы, которые помогают снизить интенсивность реакции на стресс.

Похожее действие имеют и седативные препараты. Они уменьшают беспокойство, помогают расслабиться. Но длительность приема и доза должны быть тщательно выверены врачом, поскольку возможно привыкание.

Доказали свою эффективность и вспомогательные терапевтические приемы — техники расслабления:

дыхательные упражнения;

йога и медитация;

управляемые мысленные образы (визуализации);

разговор с самим собой с целью самоуспокоения.

В некоторых случаях избавиться от страха одиночества помогут домашние животные, которым нужны забота, любовь и уход. Волонтерская деятельность — помощь на общественных началах — заполнит будни хлопотами, не позволит скучать. Некоторые люди находят спасение в религии, самопознании.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2450845148803762993/

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