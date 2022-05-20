Черный бал - месть императрицы австрийскому двору

«Австрия должна знать, я ничего не забыла! Мы не станем отменять бал, даже если с австрийским наследником случилась трагедия. Пусть все будут в черном, а танцевать будем под венские вальсы!» - твердо решила императрица Мария Федоровна.

26 января 1889 года в Аничковом дворце состоялся бал. Он вошел в историю, как «Черный бал». Цветные тематические балы не были редкостью, устраивали зеленый бал, когда дамы являлись в платья всех оттенков зеленого и изумрудах, голубой бал, белый бал… но «Черный бал» был особенным.

В дворцовой зале, убранной белыми цветами и кипарисами, собрался весь свет высшего общества. Дамы были в черных декольтированных платьях, а на шеях, руках, в волосах, сверкали бриллианты.

К балам готовились заранее, приглашения рассылали примерно за месяц, а иногда и за два-три, если это были балы-маскарады и подготовка костюма требовала больше времени. Но в данном случае все изменили в последний момент. О том, что нужно явиться в черном, приглашенные узнали всего за четыре дня до мероприятия.

За несколько дней до назначенного бала в Австрии произошла трагедия: покончил жизнь самоубийством кронпринц Рудольф, сын императора Франца-Иофиса и красавицы Елизаветы Австрийской.

Трагедия в Майерлинге

По правилам хорошего тона все дворы Европы должны были объявить траур и отказаться от увеселений. Но Мария Федоровна настояла, чтобы бал в Аничковом дворце состоялся. Она не желала отменять праздник, вспомнив все обиды.

Приглашенным были высланы инструкции: дамы должны явиться в черных бальных платьях. Кроме того, рекомендовалось украсить свои наряды бриллиантами, ведь они особенно эффектно смотрятся на черном. Портные были в панике, ведь справиться с таким количеством заказов в четыре дня было непросто.

Бальные платья предполагают открытые плечи и руки и глубокое декольте. Все, что траурное платье наоборот, отвергает. Так что мало у кого было готовое черное бальное платье. Но аристократки справились, явившись на бал во всем блеске.

«...все черные костюмы были прелестны... Ах, как рельефно выдавались из них бальные классические очертания до известных стыдливых "нельзя далее". Ах, как ярко отсвечивались белые бриллианты и жемчуг на черном атласе, шелку, газе и мрачном тюле! Черные вырезные платья, черные веера, черные по локоть перчатки, черные башмачки и черные чулочки!! С каким восхищением за стеной кипарисов, олеандр и цветущих камелий через оркестр смотрел я вниз на волнующееся шлейфное море... обрамленное белыми пенными взбрызгами Невских Афродит» - вспоминал камер фурьер А.Степанов.

Сама Мария Федоровна выглядела великолепно : «Государыня была в черном тюлевом платье, усыпанном спереди бриллиантами; кажется, одни сравнивали её с царицей ночи, на других же это производило впечатление чего-то мрачного» ( В.Н. Ламсдорф).

Это бальное черное платье, принадлежавшее императрице Марии Федоровне, вполне могло быть тем самым, в котором она блистала на Черном бале.

Почему российская императрица так поступила?

Еще будучи невестой цесаревича, она затаила глубокую обиду на австрийского императора и его двор. Когда-то ее родина потерпела поражение от немецко-австрийского союза.

С тех пор Минни (домашнее прозвище Марии Федоровны), испытывала чрезвычайную ненависть ко всему немецкому. Это выражалось в том числе и в те моменты, когда она позволяла себе вмешиваться в политику не только мужа, но и свекра, императора Александра II.

Датская принцесса Мария Фредерика Дагмар должна была выйти замуж за наследника российского престола Николая Александровича.

Никс, как его называли в семье, был изящный, образованный и приятный молодой человек. Между молодыми людьми возникла влюбленность, нежная первая любовь. Этот брак планировался заранее и отвечал государственным интересам и стремлениям души жениха и невесты.

К сожалению, цесаревич скончался вскоре после помолвки с Минни.

Императорская семья тяжело переживала эту утрату, а больная мать Никса, Мария Александровна, уже не оправилась после такого удара. В свою очередь датская принцесса запомнила, как Австро-Венгрия проигнорировала кончину ее возлюбленного и русского наследника, не объявив траура и не отменив праздничных мероприятий.

Принцесса стала невестой брата своей первой любви, цесаревича Александра, будущего императора Александра III. Оба они понимали важность этого союза, но со временем между супругами возникла взаимная любовь и уважение. «Минни составила мое семейное счастье, а, следовательно, счастье всей моей жизни» - писал Александр III.

И вот много лет спустя у теперь уже русской императрицы Марии Федоровны появился шанс отомстить за нанесенные много лет назад обиды. Получив печальные известия из Австрии, Мария Федоровна придумала Черный бал, заявив, что в знак уважения и солидарности с австрийской императорской семьей, они будут танцевать под венские вальсы.

Многие восприняли эту идею как кощунственную и оскорбительную. Танцы в черных платьях называли кощунством. Великая княгиня Елизавета Федоровна и ее младшая сестра принцесса Алиса, будущая супруга Николая II, не присутствовали на балу, они сказались больными и не приехали. Им не понятно было стремление отдать долг мести австрийцам за их бестактность.

Другие годами вспоминали, как же красив был этот "Черный бал", когда отблеск свечей отражался в бриллиантах, многократно усиливая их сияние, а черные платья подчеркивали белизну кожи прекрасных дам и создавали совершенно сказочный эффект.

Формально русский двор облачился в траур, но какой роскошный... Вот такая красивая, даже изящная месть, как напоминание австрийскому двору о его бестактности, проявленной много лет назад. Поистине женская месть.

Но на самом деле, как бы странно это ни звучало, этот Черный бал не был первым. При дворе принято было устраивать черные балы в знак траура. На одном из таких Черных балов блистала жена А.С. Пушкина, Наталья Гончарова: "стройная как пальма, в платье из черного атласа, доходящем до горла".

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А вы знали об этом?

В Индии существует особенная традиция сочетаться браком с деревьями, якобы это помогает снять проклятие. У жительницы Великобритании Кейт Каннингем такой необходимости точно не было. Но она всё же вышла замуж за бузину в 2019 году в парке Римроуз Вэлли в пригороде Ливерпуля Лизерленде, накануне свадьбы провела полагающийся девичник, а после сменила фамилию на Элдер (Бузина).

Бывший каменщик, живущий в Бразилии, решил жениться на собственной козе по кличке Кармелита. Правда, законы страны запрещают вступление в брак с животными, но мужчина всё же решился провести церемонию. Он объяснил свой поступок тем, что Кармелита его полностью устраивает в качестве супруги, так как не тратит деньги, не разговаривает и не может иметь от него детей. Церковь, естественно, отказалась проводить венчание, тогда 74-летний Апересиду Кастальду пригласил для проведения обряда самого известного сатаниста Бразилии.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43071068977)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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