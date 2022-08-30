1.

В 1797 году российские цари, а затем и императоры потеряли возможность самостоятельного выбора невесты без оглядки на её происхождение. Несмотря на высочайшее положение в обществе, привилегии и практически неограниченные возможности российские императоры были лишены одной существенной вольности – они не имели права на неравный брак по любви.

В 1797 году Павлом I был издан акт о престолонаследии. Согласно ему получившие преимущество в воцарении на трон потомки мужского пола, должны были жениться на особах одного с ними социального статуса, не имеющих с ними близкородственных связей. Поскольку в России император стоял на высшей ступени социальной иерархии и почитался, как ставленник Бога на земле, найти равную ему пару в родной стране не представлялось возможным.

Именно поэтому, взоры цесаревичей были обращены на иностранных принцесс, которые из-за аналогичных запретов, действовавших в их родных странах, вынуждены были выбирать мужей из других правящих династий.

С этого самого момента любое императорское бракосочетание превращалось в заключение выгодной сделки, которая должна была обеспечить Россию не только наследниками престола, но и влиятельными политическими и экономическими рычагами. Согласно российскому законодательству будущая императрица должна была принадлежать к правящей династии, но кроме этого ей следовало отказаться от своего вероисповедания в пользу православия.

Поскольку итальянские, французские, португальские и австрийские принцессы-католички не желали менять конфессию и создавали брачные союзы между собой, русским кронпринцам подыскивали партии во множествах германских герцогств.Немецкие невесты не были столь категоричны, и, приняв все условия, переезжали жить в огромную Российскую империю с её шикарным императорским двором. Из шести русских императриц-супруг лишь одна была не немкой.

Исключение составила жена Александра III, датчанка по рождению Мария София Фредерика Дагмар из династии Глюксбургов, после крещения в православии ставшая Марией Фёдоровной. Последним правителем Российской империи, кто женился на девицах более низкого происхождения, был Пётр I. Зато уже его сын Алексей Петрович по настоянию отца заключил первый для дома Романовых междинастический союз с Софией Шарлоттой Брауншвейг-Вольфенбюттельской из дома Вельфов.

2.

Сразу после Октябрьской революции правительство Норвегии выступило с инициативой присвоить Ленину Нобелевскую премию мира, с формулировкой «За торжество идей мира». В инициативе указывалось, что Ленин должен быть удостоен этой Перми на основании того, что вывел Россию из Первой Мировой войны. Однако Нобелевский комитет данную инициативу отклонил, так как она была подана позже положенного срока. Хотя они и признавали, что не высказывались против присвоения данной премии Ульянову. Возможно, что Нобель мог достаться Ленину, если бы не вскрывшаяся информация о том, что ещё в 1915 году в своей работе «Социализм и война», он призывал превратить империалистическую войну в войну гражданскую!

3.

Власти города Майами объявили программу по выкупу оружия у жителей города. Это оружие направят на Украину, сообщили власти города в Twitter 26 августа. Как следует из сообщения, за сдачу пистолета жители города могут получить ваучер на $50, за ружье или дробовик — $100, за оружие с калибром 223, 5,56, 45 мм и 7,62-мм — $150. Оружие можно сдать в городской департамент полиции Майами.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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