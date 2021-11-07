Кто приговорил больше людей: Сталин или Николай II

Про то, как обращались с оппозицией в "сталинской России" известно уже довольно много. Хватало незначительного доноса, чтобы человек отправился в лагеря на 15 или 25 лет, а то и вовсе был приговорен к высшей мере.

Тому есть масса подтверждений, например "Дело глухонемых" в Ленинграде, когда общество глухонемых обвинили в шпионаже. И закон о ЧСИР, когда жен "врагов народа" отправляли на 8 лет в лагерь просто за то, что они были родственниками репрессированных. И арест и расправа без суда над Марией Нестеренко за то, что ее муж высказал Сталину свое мнение об аварийности в авиации (с мужем тоже разобрались без суда).

Но все, конечно, познается в сравнении. Если в период "Большого террора" с 1937 года по 1938 год в СССР к высшей мере приговорили 681692 человек (Справка спецотдела МВД СССР о количестве осужденных по делам органов НКВД за 1937-1938 годы), то как дела с этим обстояли в Российской империи?

Всего к ВМН при Сталине приговорено 745220 человек. Из них в 37-38 годах 681692 человека. Это по 1000-1500 в день.

До 1905 года высшая мера в Российской империи практически не применялась. Большинство революционеров-террористов отправлялось в ссылку. Скажем за период с 1875 по 1905 годы было приведено в исполнение лишь 484 приговора (Гернет М. Н.). Военно-полевые суды приговорили к высшей мере за 1906 и 1907 всего 1102 человека и привели в исполнение 629 (История царской тюрьмы. Том 4).

То есть, если сравнивать эти цифры, то получается, что в период "Большого террора" при Сталине в день приводили приговоров больше (1000-1500 человек в день), чем за период с 1875 по 1905 годы в царской России.

В государственном архиве Российской федерации есть еще две таблицы (ГА РФ.7523./89/4408/67(армия) и 51(флот)) в которых указана статистика по приговоренным к высшей мере военным и гражданским в период с 1901 по 1914 год. Всего там указано 3556 человек.

Источник: ГА РФ.7523./89/4408/67(армия) и 51(флот). Взято из монографии Н.Верта

3556 человек для "сталинских стахановцев" из НКВД, это "смешные цифры". Они бы справились с такой задачей за пару дней. Ну а говорить о том, что при Сталине, дескать, все были "виновны", а при царизме хватали лишь бедных студентов-революционеров, это еще одна нелепость.

Если верить полицейским донесениям, то в стране на счету террористов было 7 634 жертв (Полицейское донесение от 16 мая 1910, Охрана XXIVi-2m). В стране действительно создавались и действовали подпольные организации. В то время, как в сталинской России шпионами назначали даже глухонемых (смотри "Дело глухонемых).

Так что в деле борьбы с собственным народом и репрессиями в отношении невиновных период сталинского "Большого террора" 1937-1938 года находится вне конкуренции. Такое однозначно не должно повториться больше никогда.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина! Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения!

Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек! Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав.

О вероятности подтверждения предсказания Менделеева говорит и тот факт, что в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли. Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% ! Подробно об этом можете прочесть в моей статье на моем сайте (https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!

Исходя из всего вышесказанного, сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, варварски произведенный большевиками!Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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