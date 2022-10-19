Владимир Путин ввёл военное положение в четырёх новых регионах России

В четырех новых российских регионах вводится военное положение, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о Донецкой и Луганской республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.
Ввод военного положения наделяет руководителей регионов правом создать штабы для координации работы по повышению безопасности. Первые предложения Путин готов услышать уже через три дня.
Согласно указу военное положение в вышеперечисленных регионах России вводится с 20 октября 2022 г. с ноля часов, указ вступил в силу с момента его опубликования.
В приграничных с Украиной и новыми территориями регионах вводится "средний уровень реагирования". К таким регионам относится Крым и Севастополь как город федерального значения, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности.
При введении военного положения в регионах законом предусматривается создание территориальной обороны, временное отселение граждан из наиболее опасных районов, возможность привлечения граждан к оказанию содействия органам власти и специальных структур при возникновении чрезвычайных ситуаций и т.п.
А вы знали об этом?
Борецкая , больше известная как Марфа Посадница. активно влияла на политическую жизнь Новгорода, вмешивалась в такое, например, событие, как выборы архиепископа. Но ее звездный час наступил тогда, когда она возглавила движение за присоединение Новгорода к Литве и обособление от Москвы. Если бы эта авантюра удалась, Россия имела бы иной облик. Ее северо-западная часть была бы европейской страной с католичеством как основной религией. Иван III, узнав о намерениях Новгорода, пошел туда войной и новгородская оппозиция была подавлена очень жестоко. Буквально лились реки крови. Иван III не останавливался ни перед чем. Город был унижен, разорен, разрушен. Новгородское Вече упразднили. Вечевому колоколу - символу новгородской самостоятельности, оторвали язык и повезли колокол в Москву.
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