Владимир Путин ввёл военное положение в четырёх новых регионах России

В четырех новых российских регионах вводится военное положение, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о Донецкой и Луганской республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

В Кремле проходит заседание Совбеза России, принято решение о введении военного положения в новых российских регионах. Как заявил Путин, соответствующий указ уже подписан, теперь его должен утвердить Совет Федерации. Госдуму об этом уже уведомили. Фактически режим военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей действовал и так, поскольку там ведутся боевые действия, теперь это подтверждено документально.Ввод военного положения наделяет руководителей регионов правом создать штабы для координации работы по повышению безопасности. Первые предложения Путин готов услышать уже через три дня.Согласно указу военное положение в вышеперечисленных регионах России вводится с 20 октября 2022 г. с ноля часов, указ вступил в силу с момента его опубликования.В приграничных с Украиной и новыми территориями регионах вводится "средний уровень реагирования". К таким регионам относится Крым и Севастополь как город федерального значения, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, в остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности.При введении военного положения в регионах законом предусматривается создание территориальной обороны, временное отселение граждан из наиболее опасных районов, возможность привлечения граждан к оказанию содействия органам власти и специальных структур при возникновении чрезвычайных ситуаций и т.п.

Источник

А вы знали об этом?

Борецкая , больше известная как Марфа Посадница. активно влияла на политическую жизнь Новгорода, вмешивалась в такое, например, событие, как выборы архиепископа. Но ее звездный час наступил тогда, когда она возглавила движение за присоединение Новгорода к Литве и обособление от Москвы. Если бы эта авантюра удалась, Россия имела бы иной облик. Ее северо-западная часть была бы европейской страной с католичеством как основной религией. Иван III, узнав о намерениях Новгорода, пошел туда войной и новгородская оппозиция была подавлена очень жестоко. Буквально лились реки крови. Иван III не останавливался ни перед чем. Город был унижен, разорен, разрушен. Новгородское Вече упразднили. Вечевому колоколу - символу новгородской самостоятельности, оторвали язык и повезли колокол в Москву.

Рекомендую также прочесть:

Как Николай II профинансировал собственными золотовалютными резервами уставной капитал ФРС https://otari.mirtesen.ru/blog/43144382519/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!