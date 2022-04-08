Как в свадебном кольце британской королевы Елизаветы II оказались бриллианты Романовых

В 1947 году влюбленный Филипп, принц Греческий и Датский собирался сделать предложение британской принцессе Елизавете. Но несмотря на титул принца, у принца не было денег на красивое кольцо, он получал небольшую зарплату как офицер флота. Филипп сильно переживал, что не может подарить невесте кольцо, достойное будущей королевы Великобритании.

Кольцо на помолвку Елизаветы II

И тогда мать Филиппа, немецкая принцесса Алиса Баттенберг, отдала ему свою любимую бриллиантовую тиару, чтобы ювелиры из нее сделали кольцо для невесты.

Эта роскошная тиара была подарена принцессе Алисе в день ее свадьбы с греческим принцем Андреем ее родственниками русским императором Николаем II и его женой Александрой Федоровной. Последняя русская императрица была родной тетей принцессы Алисы.

Елизавета и принц Филипп в день помолвки, 1947 год

Кстати, сам принц Филипп тоже на ¼ русский по крови, его бабушка была великая русская княжна Ольга Константиновна Романова. С помощью ювелиров фирмы Philip Antrobus из тиары принцессы Алисы были извлечены лучшие бриллианты, из которых были сделали кольцо и браслет.

Обе эти драгоценности Филипп подарил невесте на помолвку. Филипп лично принимал участие в дизайне обручального кольца.

Принцесса Алиса, мать Филиппа в этой тиаре

Елизавета II так любит это кольцо, что практически никогда его не снимает. В ноябре 1947 года счастливая пара поженилась. Интересно, что бриллианты последнего русского императора до сих украшают руку действующей британской королевы.

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