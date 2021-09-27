Дети, воспитанные бабушкой и мамой: в чем разница?

Воспитание ребенка - сложный процесс, вам скажет любой родитель.
Иногда на помощь молодым мамам и папам приходят дедушки и бабушки, что немного облегчает жизнь всех участников.
Однако не всегда ответственность за воспитание распределяется поровну между представителями разных поколений.
В силу разных обстоятельств дети могут оставаться на попечение бабушек и дедушек на длительное время. В результате оказывается, что они воспитывают детей в манере, отличной от того, как это делали бы папа и мама. В чем же разница?
Прежде всего, дедушки и бабушки часто "доигрывают" с внуками роли, которые они в силу молодости не смогли полностью выполнить, когда были мамами и папами для своих детей. Поэтому внуки часто оказываются избалованными нерастраченной любовью. При этом они могут испытывать обиду на родных родителей, которые не живут с ними.
Явное преимущество в таких семьях - дедушки и бабушки более мудрые наставники, имеют жизненный опыт, что позволяет им избежать ошибок в воспитании внуков. К тому же, самое младшее поколение всегда может обратиться к ним за советом.
В то же время проведенное исследование показало, что старшие опекуны зачастую имеют проблемы с физическим здоровьем, материальным обеспечением, что не позволяет в полной мере обеспечить внуков всем необходимым.Отмечается повышенный риск поведенческих проблем у внуков, которые воспитываются вдали от своих родителей, так как им уже приходилось пережить стрессы и неприятные ситуации.
Одинаковый момент и для большинства молодых родителей, и для бабушек-дедушек - это отсутствие тех, к кому они могли бы "обратиться за повседневной эмоциональной поддержкой в воспитании детей".
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