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Мужчина женился на 39 женщинах и живет с ними в одном доме на 100 комнат

Обычно мужская полигамия заканчивается на двух, реже трех женах. Зион Чан пошел гораздо, гораздо дальше. Мужчина женился разом на 39 женщинах и переехал жить с ними в один огромный дом на 100 комнат.

Мужчина женился на 39 женщинах и живет с ними в одном доме на 100 комнат

Дом Зиона стоит посреди небольшой индийской деревушки Бактванг. Дом огромен, кроме комнат здесь же расположены школа, столярные мастерские, на первых этажах курятник и хлев. Это настоящее микрогосударство, причем с не самым маленьким населением.

Мужчина женился на 39 женщинах и живет с ними в одном доме на 100 комнат

Мужчина назвал свой дом Chhuanthar Run, то есть в примерном переводе «Новое поколение».

У мистера Чана ровно 39 жен, а ему самому при этом 79 лет. На данный момент от 39 жен мужчина завел 181 ребенка и все они также живут в том же доме. Можно подумать, что все это выдумка, но достижения Чана официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса.
Мужчина женился на 39 женщинах и живет с ними в одном доме на 100 комнат

Руководит всем хозяйством главная жена. Ее первоочередная задача — кухня, ведь на ужин семья съедает до 100 килограмм риса, 30 кур и 60 килограммов картофеля. Целое племя!

Мужчина женился на 39 женщинах и живет с ними в одном доме на 100 комнат

Несмотря на возраст, Чан предпочитает брать в жены молодых девушек. Последней его избраннице 27 лет.

Мужчина женился на 39 женщинах и живет с ними в одном доме на 100 комнат

Вот, как выглядит это маленькое государство:                                                                                                                 

 

Власти не ограничивают Зиона Чана в его стремлениях, но и не помогают финансово. Эта роль отводится подросшим сыновьям — все они работают плотниками.

Источник : https://trendymen.ru/lifestyle/events/131503

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