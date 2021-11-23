Сможете ли вы быстро и точно решить простой пример?

Среди нас немало тех, кто не дружит с математикой, и всячески увиливает от погружения в мир цифр, сложений-вычитаний и так далее. И зря!

Математика - это прекрасная наука, которая логична, дисциплинирует, настраивает мышление на стройный лад. Эти навыки очень ценны и в обычной жизни, не говоря уже про профессии, где без цифр не обойтись.

Предлагаем вам проверить, насколько вы сильны в математике, и для этого сложить в уме цифры.

Итак, сколько вы насчитали?

Правильный ответ: 41 000. Поздравляем всех, кто вышел на такую цифру.

Если в этот раз вы неправильно ответили, попробуйте поработать над развитием концентрации внимания, и следующие примеры вы точно решите правильно.

выработайте привычку заниматься в одно и то же время;

сосредоточьтесь на одном предмете, не распыляйтесь;

поддерживайте себя положительными мыслями, что вы можете сконцентрироваться на любом предмете;

делайте перерывы для небольшой разминки тела;

займите удобное положение, чтобы боль в теле не мешала;

если мысли утекают от предмета занятия, медленно возвращайте их, как только отследили это.

Уверены, что следующие задачки вы решите быстро и легко, ведь вы научились концентрировать внимание и полюбили математику.

Правда?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2351891454284794694/

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