Эти 5 головоломок могут разгадать только очень внимательные люди

Головоломки не только интересны сами по себе, но и еще очень хорошо тренируют мозги.
Хотите себя проверить? Эти загадки довольно сложные, и не все способны их сразу отгадать.
Итак, приступим!
1. В 1990 году мальчику было 15 лет. В 1995 этому же мальчику было 10 лет. Как такое возможно?
Ответ: мальчик родился в 2005 году до н. э., поэтому года следует считать в обратном порядке.
2. Почему люки круглые?
Ответ: квадратные и треугольные люки имеют углы, поэтому под неправильным наклоном крышка сразу же упадет. С круглым люком такого не будет.
3. Сколько раз в день минутная стрелка вращается по часам?
Ответ: минутная стрелка вращается круглосуточно 22 раза.
4. Мужчина случайно остановился на авто у отеля и в секунду потерял всё своё состояние. Как это произошло?
Ответ: мужчина ошибочно остановил машину в отеле своего врага в игре «Монополия».
5. Как взрослый может объяснить 8-летнему ребенку, что такое база данных, чтобы ребенок правильно понял?
Ответ: база данных — это подвал, в котором хранится вся необходимая и полезная информация.
Сколько головоломок вы смогли решить? Какая оказалась для вас самой сложной? Поделитесь с нами в комментариях!
А вы знали об этом?
В некоторых странах Африки с целью оградить от сексуальной распущенности девушкам полностью сшивают половые губы, оставляя лишь крохотные отверстия для естественных нужд. Перед вступлением же в брак девушка снова переживает кошмарную экзекуцию: сросшиеся губы разрезают на совете старейшин.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Во внутреннем ядре Земли обнаружен «новый скрытый мир» https://otari.mirtesen.ru/blog/43513616350/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии