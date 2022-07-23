Эти 5 головоломок могут разгадать только очень внимательные люди

Головоломки не только интересны сами по себе, но и еще очень хорошо тренируют мозги.

Хотите себя проверить? Эти загадки довольно сложные, и не все способны их сразу отгадать.

Итак, приступим!

1. В 1990 году мальчику было 15 лет. В 1995 этому же мальчику было 10 лет. Как такое возможно?

Ответ: мальчик родился в 2005 году до н. э., поэтому года следует считать в обратном порядке.

2. Почему люки круглые?

Ответ: квадратные и треугольные люки имеют углы, поэтому под неправильным наклоном крышка сразу же упадет. С круглым люком такого не будет.

3. Сколько раз в день минутная стрелка вращается по часам?

Ответ: минутная стрелка вращается круглосуточно 22 раза.

4. Мужчина случайно остановился на авто у отеля и в секунду потерял всё своё состояние. Как это произошло?

Ответ: мужчина ошибочно остановил машину в отеле своего врага в игре «Монополия».

5. Как взрослый может объяснить 8-летнему ребенку, что такое база данных, чтобы ребенок правильно понял?

Ответ: база данных — это подвал, в котором хранится вся необходимая и полезная информация.

Сколько головоломок вы смогли решить? Какая оказалась для вас самой сложной? Поделитесь с нами в комментариях!