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Эти 5 головоломок могут разгадать только очень внимательные люди

Головоломки не только интересны сами по себе, но и еще очень хорошо тренируют мозги.

Хотите себя проверить? Эти загадки довольно сложные, и не все способны их сразу отгадать.

Итак, приступим!

1. В 1990 году мальчику было 15 лет. В 1995 этому же мальчику было 10 лет. Как такое возможно?

onlinesfilms.com

Ответ: мальчик родился в 2005 году до н. э., поэтому года следует считать в обратном порядке.

2. Почему люки круглые?

gidroguru.com

Ответ: квадратные и треугольные люки имеют углы, поэтому под неправильным наклоном крышка сразу же упадет. С круглым люком такого не будет.

3. Сколько раз в день минутная стрелка вращается по часам?

artstore.cz

Ответ: минутная стрелка вращается круглосуточно 22 раза.

4. Мужчина случайно остановился на авто у отеля и в секунду потерял всё своё состояние. Как это произошло?

avtovod.org.ua

Ответ: мужчина ошибочно остановил машину в отеле своего врага в игре «Монополия».

5. Как взрослый может объяснить 8-летнему ребенку, что такое база данных, чтобы ребенок правильно понял?

pinimg.com

Ответ: база данных — это подвал, в котором хранится вся необходимая и полезная информация.

Сколько головоломок вы смогли решить? Какая оказалась для вас самой сложной? Поделитесь с нами в комментариях!

А вы знали об  этом?

В некоторых странах Африки с целью оградить от сексуальной распущенности девушкам полностью сшивают половые губы, оставляя лишь крохотные отверстия для естественных нужд. Перед вступлением же в брак девушка снова переживает кошмарную экзекуцию: сросшиеся губы разрезают на совете старейшин. 

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