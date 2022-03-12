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Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

В этом списке вы найдете перечень того, что может привести человека к травме и даже летальному исходу — хотя ничто не предвещало. Клюшки для гольфа, кровать, сосулька, канцерогенный шампунь, бактерии, от которых нигде не спрячешься… В общем, страшно — аж жуть.

1.

Если чихнуть достаточно сильно, можно сломать ребро. А если пытаться подавить желание чихнуть, можно разорвать кровеносный сосуд в голове или шее.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

2.

Просмотр телевизора более 2 часов в день может сократить продолжительность вашей жизни на 1,4 года. Если вы смотрите телевизор по шесть часов в день, то продолжительность вашей жизни может сократиться на пять лет.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

3.

Многие шампуни, мыло, краски для волос и другие косметические продукты содержат канцерогены, которые могут вызвать рак.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

4.

На обычном офисном столе в 400 раз больше бактерий, чем в унитазе.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

5.

Игра в гольф может стать смертельной. Один игрок, разозлившись, швырнул свою клюшку на скамейку так, что ее ствол сломался и отскочил назад, пронзив его сердце. То же самое произошло еще как минимум с тремя людьми.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

6.

В случае угрозы лебеди могут быть очень агрессивными. Зафиксированы случаи, когда они опрокидывали лодки, нападали на людей на гидроциклах и душили собак до смерти.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

7.

500 граммов арахисового масла могут содержать до 150 фрагментов насекомых и 5 волосков грызунов.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

8.

Горящие свечи ежегодно вызывают десятки тысяч пожаров в домах и квартирах.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

9.

Застежка-молния — самая частая причина травм полового члена. Каждый год из-за травм половых органов, связанных с застежкой-молнией, несколько тысяч мужчин обращаются за неотложной помощью.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

10.

Если вы носите кольцо, количество микробов, живущих под ним, может достигать 730 миллионов (это как все население Европы в пересчете на людей).

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

11.

Кровати могут стать причиной гибели. Только в США ежегодно от падения с кровати умирает 600 человек.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

12.

Продукты красного цвета, такие как фруктовый пунш и клубничный йогурт, часто окрашивают кармином, который получают из измельченной кошенили (это такие насекомые, жучки).

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

13.

В России падающие сосульки ежегодно убивают около 100 человек.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

14.

В США ванны убивают около 340 человек ежегодно. Фактически, американцы в 25 раз чаще тонут в собственной ванне, чем погибают от рук террористов.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

15.

Как только молния попадает в конструкцию, она может проходить через электрическую систему, телефонные линии, водопровод и даже теле- и радиоантенны и кабели.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

16.

СМС-переписка за рулем ежегодно убивает 6000 человек только в США.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

17.

Некоторые бабочки пьют кровь.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

18.

Кандиру, крошечная паразитическая пресноводная рыба, обитающая в Южной Америке, по общему мнению, способна следовать за потоком мочи к ее источнику, где она входит в тело через уретру и раздувает свои зазубренные плавники, удерживаясь в плоти.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

19.

В 1998 году в США на работе было убито больше сотрудников фастфуда, чем полицейских. В среднем от четырех до пяти работников фастфуда убивают каждый месяц, обычно во время ограблений.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

20.

Средний вес матраса удваивается в течение 10 лет из-за скопления пылевых клещей и их фекалий.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

21.

Люди чаще всего давятся зубочистками. Ежегодно травмы из-за зубочисток получают десятки тысяч человек.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

22.

15 процентов воздуха, которым вы дышите на станции метро, составляет человеческая кожа.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

23.

В США 12 000 человек ежегодно умирают после падения с лестницы, причем половина этих смертей происходит дома.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

24.

Лифты по-прежнему остаются смертельно опасными устройствами, хотя и стали более современными за последние десятилетия.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

25.

Лондонская школа гигиены и тропической медицины обнаружила, что в 16 процентах случаев на мобильных телефонах имеются следы фекалий.

Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2432954988868667505/

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