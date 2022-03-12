Пугающие факты из повседневной жизни, подкрепленные статистикой

В этом списке вы найдете перечень того, что может привести человека к травме и даже летальному исходу — хотя ничто не предвещало. Клюшки для гольфа, кровать, сосулька, канцерогенный шампунь, бактерии, от которых нигде не спрячешься… В общем, страшно — аж жуть.

1.

Если чихнуть достаточно сильно, можно сломать ребро. А если пытаться подавить желание чихнуть, можно разорвать кровеносный сосуд в голове или шее.

2.

Просмотр телевизора более 2 часов в день может сократить продолжительность вашей жизни на 1,4 года. Если вы смотрите телевизор по шесть часов в день, то продолжительность вашей жизни может сократиться на пять лет.

3.

Многие шампуни, мыло, краски для волос и другие косметические продукты содержат канцерогены, которые могут вызвать рак.

4.

На обычном офисном столе в 400 раз больше бактерий, чем в унитазе.

5.

Игра в гольф может стать смертельной. Один игрок, разозлившись, швырнул свою клюшку на скамейку так, что ее ствол сломался и отскочил назад, пронзив его сердце. То же самое произошло еще как минимум с тремя людьми.

6.

В случае угрозы лебеди могут быть очень агрессивными. Зафиксированы случаи, когда они опрокидывали лодки, нападали на людей на гидроциклах и душили собак до смерти.

7.

500 граммов арахисового масла могут содержать до 150 фрагментов насекомых и 5 волосков грызунов.

8.

Горящие свечи ежегодно вызывают десятки тысяч пожаров в домах и квартирах.

9.

Застежка-молния — самая частая причина травм полового члена. Каждый год из-за травм половых органов, связанных с застежкой-молнией, несколько тысяч мужчин обращаются за неотложной помощью.

10.

Если вы носите кольцо, количество микробов, живущих под ним, может достигать 730 миллионов (это как все население Европы в пересчете на людей).

11.

Кровати могут стать причиной гибели. Только в США ежегодно от падения с кровати умирает 600 человек.

12.

Продукты красного цвета, такие как фруктовый пунш и клубничный йогурт, часто окрашивают кармином, который получают из измельченной кошенили (это такие насекомые, жучки).

13.

В России падающие сосульки ежегодно убивают около 100 человек.

14.

В США ванны убивают около 340 человек ежегодно. Фактически, американцы в 25 раз чаще тонут в собственной ванне, чем погибают от рук террористов.

15.

Как только молния попадает в конструкцию, она может проходить через электрическую систему, телефонные линии, водопровод и даже теле- и радиоантенны и кабели.

16.

СМС-переписка за рулем ежегодно убивает 6000 человек только в США.

17.

Некоторые бабочки пьют кровь.

18.

Кандиру, крошечная паразитическая пресноводная рыба, обитающая в Южной Америке, по общему мнению, способна следовать за потоком мочи к ее источнику, где она входит в тело через уретру и раздувает свои зазубренные плавники, удерживаясь в плоти.

19.

В 1998 году в США на работе было убито больше сотрудников фастфуда, чем полицейских. В среднем от четырех до пяти работников фастфуда убивают каждый месяц, обычно во время ограблений.

20.

Средний вес матраса удваивается в течение 10 лет из-за скопления пылевых клещей и их фекалий.

21.

Люди чаще всего давятся зубочистками. Ежегодно травмы из-за зубочисток получают десятки тысяч человек.

22.

15 процентов воздуха, которым вы дышите на станции метро, составляет человеческая кожа.

23.

В США 12 000 человек ежегодно умирают после падения с лестницы, причем половина этих смертей происходит дома.

24.

Лифты по-прежнему остаются смертельно опасными устройствами, хотя и стали более современными за последние десятилетия.

25.

Лондонская школа гигиены и тропической медицины обнаружила, что в 16 процентах случаев на мобильных телефонах имеются следы фекалий.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2432954988868667505/

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