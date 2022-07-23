Почему Наполеон так и не смог завоевать Испанию

Как известно, у Наполеона на дипломатическом фронте имелись серьезные трудности с Британской империей. В то время как Франция была заинтересована в некотором сырье (высококачественная шерсть главным образом), имевшемся в распоряжении англичан. А еще требовалось поднимать экономику страны, так что Бонапарт решил пойти по стопам Людовика Солнце (тот нечто подобное провернул со стекольной промышленностью, сместив с позиций монополиста Венецию), а потому внимательно приглядывался к Пиренеям. Наполеона интересовала Испания, поскольку именно там разводили эндемиков-мериносов, чья шерсть с охотой приобреталась даже английскими купцами и по качеству не уступала островному продукту.

Подавление французами восстания в Мадриде, 1808 год. Художник: Eugenio Álvarez Dumont

Прежде всего требовалось продемонстрировать силу. Что Бонапарт успешно сделал, разбив в нескольких сражениях регулярную испанскую армию. Он оккупировал часть страны, после чего прекратил армейскую операцию, предпочитая ходить дорогами политических интриг. В результате испанское общество раскололось, а французская экспансия понемногу поглощала остаток страны. Британцы старались противодействовать нарастанию наполеоновского влияния, но выходило не очень убедительно. Помог же сам корсиканец.

Французы оккупировали Мадрид 23 марта 1808 года. Действующий испанский король отрекся в пользу сына, но Бонапарт сумел выманить их обманом на свою территорию и захватил. Но династия на этом не прервалась, поскольку на территории Испании оставались еще один сын и дочь отрекшегося Карла IV. Их поручили арестовать и вывести из страны Мюрату. Тот попытался выполнить задание, но не справился. 2 мая 1808 года в Мадриде вспыхнуло восстание, ставшее началом Пиренейской войны – серии конфликтов, растянувшихся на 6 лет без малого и, по мнению Бонапарта, послуживших если не основной, то одной из главных причин поражения Франции.

Атака на французскую колонну в ущелье. Иллюстратор: Richard Hook

Интересно, что этот фронт никогда не расценивался как первостепенный. Но при этом для поддержания порядка в регионе приходилось постоянно держать в нем 200 тысяч солдат – практически половину наличной армии.

Первоначально мятеж решили подавить самым жесточайшим образом. В наведении порядка участвовал и испанские войска. И только артиллеристы одной из казарм примкнули к восставшим. В основном же против французов выступили самые простые работяги из числа горожан, крестьян и торговцев. Французы действовали скоро и жестко. Вплоть до расстрела людей в городской теснине из пушек. Одну 17-летнюю девушку расстреляли за вооруженное сопротивление. А она всего-то пыталась отбиться от французского вояки ножницами. Даже сегодня, художественно переосмысленные образы того волнения на картинах Гойи поражают – художник много сил отдал этой тематике.

1808 год, казнь испанских партизан. Художник: Francisco Goya

Восстание в Мадриде утопили в крови. Но ожидаемого облегчения это не принесло. Вместо успокоения начались массовые выступления испанцев по всей стране. Вдобавок оживились британцы, организовав помощь восставшим и заодно пограничные стычки со стороны Португалии. Для французских сил вторжения наступили черные времена.

Все попытки испанцев устроить регулярную войну не задались – солдаты Наполеона легко громили их. Тогда испанцы сменили тактику, устроив невиданную по масштабам партизанскую войну – герилью. Ну а участники получили прозвище герильяс (герильерос). Это были военные действия, которые вели небольшие летучие отряды. Тактика изматывания. Скрытые, сильные удары в наиболее чувствительные места в самое неожиданное время. При этом испанская сторона использовала комбинированную тактику. В принципе, имелась общая координация боевых действий. Но в борьбе участвовали как регулярные партизанские соединения, так и простые граждане, на время объединявшиеся для совершения диверсии и сразу после нее расходившиеся по домам. По сути, неуловимый и невидимый враг.

Партизанское движение в Андалусии использовало пещеры в качестве временных убежищ. Иллюстратор: Richard Hook

Дошло до того, что по территории Испании французы могли перемещаться только крупными хорошо вооруженными отрядами. Особенно в сельской и горной местности. Впрочем, в городах оккупантов беспокоили не меньше. Постоянно нарушались коммуникации, пропадали курьеры, исчезали целые обозы. И эта картина не менялась до самого отречения Наполеона. Франция оказалась неспособной навести порядок в оккупированной области.

Интересно, что многие историки считают серию Пиренейских конфликтов генеральной репетицией, предтечей русской кампании 1812 года. Все такое же отсутствие выраженной линии фронта, боевые действия без генерального сражения и даже его невозможность, массированная партизанская тактика, полная дезорганизация снабжения армии, паралич административной системы. И необходимость держать в готовности больших сил, так нужных Наполеону на других военных театрах. И так продолжалось 5 лет, 11 месяцев, 2 недели и один день. Сам же Наполеон писал, что это была "постоянно кровоточащая рана на теле Франции". Просто он считал всю свою империю монолитом (хотя бы на бумаге), вот только представители колоний с этим мнением не всегда соглашались.

Источник

А вы знали об этом?

В 1546 г. английский король Генрих VIII специальным указом закрыл последние общественные бани. Было объявлено, что отныне они под запретом, а помещения, ранее использовавшиеся для нужд желающих принять там ванну, помыться и развлечься, переданы в наем «людям достойных и честных профессий». Средние века вовсе не были временем, когда люди пренебрегали гигиеной. В крупных и не очень городах имелись публичные бани, а во дворцах и частных домах имелись купальные комнаты. Однако, к концу XV столетия общественные бани практически вышли из употребления. А факт посещения бани одним из супругов даже мог служить доказательством измены на бракоразводном процессе.Более того, купания в ванной стали считать вредным и опасным. В то время медицина придерживалась теории, что тело человека поддерживается балансом четырех жидкостей (гуморов) в организме человека и стало считаться, что купание нарушает этот баланс. Способствовало закрытию бань и распространение новых болезней, привезенных из далеких стран. Люди стали бояться, что в грязной воде через поры в организм проникают болезни. Теории микробов и вирусов еще не было, так что их называли миазмами.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Зачем Сталин начал военные действия с Ираном в самые тяжёлые месяцы 1941 года? Результаты краткосрочной войны https://otari.mirtesen.ru/blog/43334106245/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!