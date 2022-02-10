Как три десятка казаков Петра Бекетова присоединили к России земли в два раза больше Западной Европы

Не помнит Родина своих славных героев. Как-то так получилось, что есть у нас определенный «иконостас» первопроходцев: Ермак, Дежнев, Хабаров… Чуть в сторону – и темный лес. А уж за пределами России тем более не знают о тех, кто совершал в своей жизни вояжи и подвиги похлеще всяких там Кортесов и Писарро. У того же Писарро было более полутора сотен испанцев. У Петра Бекетова, когда он присоединил к России земли, по площади раза так в два больше Западной Европы было три десятка человек.

При этом не стоит думать, что Бекетов и его соратники ставили себе задачей приумножить и расширить государство Российское. Они просто знали, что к притоку Енисея, Нижней Тунгуске подходит еще одна большая река – Лена. И енисейский сотник Петр Бекетов «со товарищи» надеялся там собрать ясак для государя, а заодно и сам разбогатеть и заработать – добыть побольше соболя, а там, глядишь и моржовые клыки будут, а то и камни драгоценные, а может и вообще – золото с серебром.

Так, в 1632 году три десятка человек срубили Якутский острог недалеко от места, где Алдан впадает в Лену. И Якутск станет основной базой России в тех далеких и суровых местах. Куда только отсюда, из этого острога и выросшего вокруг него города походы не отправятся: от Беригинова пролива до Байкала и Амура.

Говорят, что Петр Бекетов договорился с якутами, что они продадут ему землю для строительства острога. Те согласились, но поставили условие – русским продадут столько земли, сколько накроет бычья шкура. И тогда русские разрезали шкуру в один длинный ремень и опоясали им огромный участок, на котором и заложили свой острог – крепость и опору Русского государства.

Не стоит думать, что Петр Бекетов и его люди были ласковыми и пушистыми. Ясак по своей воле никто не отдаст. Местным жителям и их князьям надо было наглядно объяснить, почему русским надо платить этот налог. Объяснять нередко приходилось саблями и «огненным боем». Нередко и просто грабили местных жителей, отбирая у них не только драгоценную пушнину, но и мясо с рыбой. Что было, то было – фронтир не обходится без сурового отношения друг к другу. Все эти люди никогда не жалели себя. И уж тем более не жалели других.

В 1640 году Петра Бекетова сменил Иван Галкин. А сам Петр с огромным ясаком на 11 тысяч рублей отправился в Москву, где его пожаловали стрелецким и казачьим головой. Куда он подался из Москвы? Обратно в Сибирь, в Енисейск, из которого ушел в 1632 году в поход на Лену.

Интересно, что даже уже став относительно пожилым человеком, лет примерно в 50, Бекетов не унялся и отправился в поход в Забайкалье по Шилке и ее притокам. Вел он огромный по местным меркам отряд в сотню человек. В ходе этого похода были заложены остроги, которые в дальнейшем превратились в Читу и Нерчинск. Воевали с бурятами, собирали ясак, дошли до Амура, где столкнулись с китайцами. Рано или поздно это должно было случиться в их безудержном беге «встречь Солнцу», когда менее чем за сто лет самые предприимчивые и решительные русские люди буквально пробежали, мимоходом покорив и присоединив к и без того огромной стране всю еще более огромную Сибирь.

А теперь мы об них почти ничего и не помним. Только об отдельных героях того великого движения навстречу восходу Солнца.

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