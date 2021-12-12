Самые смешные "Анекдоты от Отари"





Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !









— Фима, я была такой дурой в молодости…

— Не переживай… Ты и сейчас молодо выглядишь!





Моня ,я все никак не могу понять ,как ты ,имея две почки, не хочешь купить мне норковую шубу ?





— Прежде чем огласить завещание господина Рабиновича, я хотел бы задать вопрос его жене: Сударыня, не выйдете ли вы за меня замуж?

- Алле! Это я в морг попал? - Нет, - это Вы пока только дозвонились...





С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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