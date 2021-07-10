8 мужских секретов, о которых должна знать каждая женщина

Чтобы стать для своего избранника музой сердца, достаточно сильно его любить и, хотя бы немного разбираться в мужской природе. Мы решили помочь своим читательницам, открыв 8 мужских секретов, которые позволят стать его лучшим другом и надежным соратником.

1. Мужчины весьма эмоциональны

Образ крепкого орешка, у которого вместо нервов натянуты стальные канаты, – очередная байка Голливуда, что не имеет ничего общего с реальностью. Мужчины умеют чувствовать, они тоже бывают сентиментальными и переживают по-крупному, просто об этом не принято говорить. Он замечает все – и ее тон, и ее взгляд, и странные перемены в поведении. Его могут больно ранить ее слова, невнимательность, безразличие, даже если кажется, что это пустяк. Не пустяк. Любящая женщина быстро это поймет, присмотревшись к настроению и поступкам своего мужчины.

2. Они не переносят критики

Ни один уважающий себя мужчина не станет терпеть критику партнерши – это выше его сил. Ему действительно трудно признаться в каких-то слабостях, незнании, глупости, что говорить о том, чтобы просто обратиться за помощью. Нет, он будет нервничать, злиться, топать ногами, но продолжит с упорством дятла долбить стену, только бы не признаваться в проигрыше.

3. Им необходимо личное пространство

Им вообще трудно даются поражения. И умная женщина это принимает, преподнося советы в конструктивной форме, а лучше – не мешаясь под ногами, давая мужчине выпустить пар.

Это может быть свой кабинет, гараж или неприкосновенное кресло в углу комнаты, куда не будет доступа никому. Главное, чтобы его оставляли в покое и не дергали, даже если он уткнется в телевизор и захрапит. Так работает его психика: время от времени он нуждается в перезагрузке, чтобы сбросить напряжение, побыть в одиночестве или перетереть свои мужские интересы с друзьями. Это не значит, что ковыряние в автомобиле или традиционный вечер в пивной ему дороже вас, просто это единственный способ прийти в себя и настроиться на новые подвиги.

4. Им важно принимать самостоятельные решения

Мудрая женщина ни за что не отберет у мужчины права участвовать в планировании их общего будущего. Она не станет навязывать ему свои правила, контролировать его жизненные выборы, отбирать у него роль главы семьи. На то они и пара, чтобы все делать вместе, чтобы делиться своими планами, достигать общие цели, быть поддержкой друг другу, а не тормозом или кукловодом. Ни один мужчина не будет терпеть в отношениях «мамочку», это просто не в его природе.

5. Мужчины – люди, а не терминаторы

Глупо возлагать на него ответственность за все на свете, в конце концов, он не супермен, а просто человек со своим непростым характером, слабостями и желаниями. Кто-то хорошо разбирается в технике, кто-то – обалденный любовник, а третий построил свой бизнес. Но не всегда эти три таланта собираются в одной личности, это важно понять. Ваш партнер может совсем не разбираться в премудростях сливного бачка, не уметь распоряжаться семейным бюджетом, не любить спорт, но это не делает его «не мужчиной». Умная женщина это понимает, обращая внимание на таланты любимого, а не его промахи.

6. Они ценят хозяйственных женщин

Не нужно думать, что мужчины обращают внимание только на красоту и сексуальные умения дамы. Многие в этом не признаются, но женщина, которая умеет готовить и превращать берлогу в уютное гнездышко, вызывает у них прямо-таки священный трепет! Конечно, современные реалии не отменяют возможности нанять кухарку или заказать еду на дом, но ресторанным изыскам далеко до блюд, приготовленным от чистого сердца и с любовью. Умная женщина знает этот секрет, не забывая хотя бы изредка баловать партнера домашней кухней.

7. Они не умеют читать мысли

Серьезно, мужчины не понимают двусмысленных речевых оборотов, поджатых губ или тяжелых многозначительных взглядов, они устроены проще. Если вам что-то нужно – скажите об этом вслух и без лирических отступлений, если что-то не нравится – не молчите, но объясните свою точку зрения, хотите особенный подарок – попросите. При этом не надо нападать, требовать, ходить кругами, загадывать загадки или брать на слабо. Мудрая женщина знает, что сила в простоте. Хотите – говорите, не нравится – тоже говорите, нуждаетесь в поддержке – вы все поняли.

8. Мужчины – большие дети

Не имеет значения, сколько ему лет – 20 или 50 – если он чем-то страстно увлечен, это надо принять. Партнер открыл для себя фехтование, бокс или новую компьютерную игру? Даже не пытайтесь оторвать его от этого дела, все равно не выйдет, пока не наиграется. Можете составить ему компанию, пойти на встречу с подругой или заняться любимым хобби. Главное, помните, что каждый отдыхает по-своему! Сохранить некоторую ребячливость в зрелом возрасте даже полезно – мы продолжаем расти, открывать новое, заряжаться энтузиазмом. Мудрая женщина не запрещает своему партнеру мелкие радости, ведь когда мужчине хорошо, ей тоже хорошо.

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