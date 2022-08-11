Сколько цифр вы видите на картине, спорим, что ответ будет неправильным.
Загадка была придумана пользователем Фейсбука, затем стала вирусной и обошла всю сеть. отметим, что большинству так и не удается найти правильный ответ.
А как справитесь вы?
Одним из самых распространенных ответов является 4, так как большинство видят на картинке только эти цифры — 6, 9, 2 и 3.
Но, как понимаете это неправильный ответ.
Правильный ответ:
Здесь представлены все цифры от 0 до 9! Удивлены?
А вы знали об этом?
Роналду на протяжении нескольких лет пользовался услугами офшорных фирм на Виргинских островах, при помощи которых скрыл от налогообложения доходы на сумму в десятки миллионов евро. Футболист через подставные фирмы скрыл около €75 млн, полученных с дохода от рекламы. Именно поэтому Роналду запретил персоналу разглашать информацию о себе в течение 70 лет после его смерти .
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