Сколько цифр вы видите на картине, спорим, что ответ будет неправильным.

Загадка была придумана пользователем Фейсбука, затем стала вирусной и обошла всю сеть. отметим, что большинству так и не удается найти правильный ответ.

А как справитесь вы?

Одним из самых распространенных ответов является 4, так как большинство видят на картинке только эти цифры — 6, 9, 2 и 3.

Но, как понимаете это неправильный ответ.

Правильный ответ:



Здесь представлены все цифры от 0 до 9! Удивлены?