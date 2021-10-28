10 таинственных жутких церковных историй



Таинственное самоубийство «Wm L. Toomey» 4 декабря 1982-го года один очень загорелый незнакомец вошёл в католическую церковь Сердца Христова, в Бойсе, штат Айдахо. На вид человеку было не больше сорока, и он, казалось, ждал своей очереди в исповедальню, которая в тот момент была занята. Вскоре человек был найден мёртвым на полу церкви.



Позже было установлено, что он проглотил капсулу с цианистым калием. При нём не оказалось никаких документов, у него было обнаружено лишь 1900 долларов и записка, в которой говорилось, что эти деньги следует потратить на его похороны. В подписи к записке стояло «Wm L. Toomey», но это не могло быть настоящим именем самоубийцы, поскольку «Wm L. Toomey» — это название компании, производящей облачение для священнослужителей. Все дальнейшие попытки установить личность незнакомца ни к чему не привели, однако существует одна тревожная теория об этом самоубийстве.

21 декабря 1981-го года католический священник Патрик Райан был убит в мотеле, в городе Одесса, штат Техас. Он был обнаружен голым, с руками, связанными за спиной. Накануне ночью у отца Райана было любовное свидание с подозреваемым, которого звали Джеймс Гарри Рейос. После того, как пьяный Рейос сам вызвал полицию и во всём признался, он был осуждён на 20 лет за убийство Райана. Однако позднее Рейос отказался от своего признания, и есть доказательства того, что его, возможно, даже не было в Одессе в ночь убийства.Эти доказательства подкрепляются похожим убийством священника, которое произошло в следующем году. В ноябре 1982-го года другой католический священник, отец Бенджамин Карриер, был убит в мотеле, в Юме, штат Аризона. Как и отца Райана, его нашли голым, с руками, связанными за спиной.Появившийся позднее «Wm L. Toomey» носил на своём ремне характерную пряжку, которая была куплена в Аризоне, в одном из магазинов подарков. Некоторые считают, что именно этот человек был ответственен за убийства обоих священников. Возможно, он собирался умереть прямо в исповедальне, после отпущения грехов, но неверно рассчитал время, которое потребуется цианиду, чтобы убить его.