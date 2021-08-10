Самые знаменитые улицы мира

Хотя у большинства городов есть сотни улиц, одна или две улицы всегда становятся более известными, чем остальные. Это может быть из-за возможностей шоппинга, ночной жизни, развлечений, или их места в истории. Эти улицы путешественники посещают всегда, а порой даже в самую первую очередь.

Знаменитые улицы, известные бульвары, проспекты и дороги чаще всего фотографируются, и входят во всевозможные списки вроде этого.

Елисейские Поля

С их кинотеатрами, кафе, роскошными магазинами и конскими каштанами, Елисейские Поля — одна из самых распознаваемых и самых известных улиц в Париже и Франции. Этот изящный и широкий проспект идет от Площади Согласия до Триумфальной арки. Это — также один из самых престижных бульваров для шоппинга в Париже. Верхние этажи главным образом заняты офисами, поскольку немного людей могут позволить себе жить на Елисейских Полях. С 1975 последняя стадия Тур де Франс традиционно заканчивается на Елисейских Полях. Велосипедисты, как правило, делают шесть — восемь кругов по авеню.

Ломбард Стрит

Расположенная между улицами Хайд и Ливенуорт в Сан-Франциско, Ломбард-Стрит известна, как самая извилистая, а так же одна из самых необычных улиц в мире. Одна из самых знаменитых частей Ломбард-Стрит, содержащая восемь крутых поворотов, была создана для уменьшения естественного крутого наклона холма.

Ограничение скорости в этой секции составляет всего 8 км/ч. Вермонт-Стрит в Сан-Франциско и Змеиный переулок в Берлингтоне — две других известных улицы, спорящие за звание самых извилистых в мире.



Эбби-Роуд

Улица Эбби-Роуд расположена на севере Лондона. The Abbey Road Studios, расположенная в юго-восточном конце улицы — именно то место, где Битлз сделали 90% своих записей. В апреле 1969 они объединились, чтобы записать их заключительный альбом и назвали его “Эбби-Роуд”. Этот альбом стал их наиболее продаваемой работой, с легендарным изображением пешеходного перехода на обложке, также расположенного недалеко от студии. Сегодня туристы чаще всего приезжают сюда, чтобы создать их собственную обложку альбома Эбби-Роуд.



Аллея Славы

Голливуда Аллея славы вдоль Голливудского бульвара в Лос-Анджелесе состоит из серии звезд на тротуаре, чествующих известных актеров, музыкантов, директоров, производителей, театральные группы и других деятелей из-за их вклада в мир музыки, искусства и развлечений. Были увековечены более чем 2,400 звезд. Любой из поклонников может проголосовать за своего кумира в области развлечения, и приблизительно 200 назначений представляются голливудскому комитету Торговой палаты каждый год.



Бульвар Рамбла

Бульвар Рамбла — одна из самых знаменитых улиц в мире, центральная улица Барселоны. Это самая оживленная и самая живая пешеходная улица Барселоны, столицы Каталонии. Здесь всегда можно наблюдать больше туристов, чем местных жителей, которые посещают Рамбла ради покупок и атмосферы в целом. Бульвар можно назвать одной из самых туристических улиц в мире. Её часто называют Лас Рамблас, потому что это фактически серия нескольких различных улиц. Читайте также о других достопримечательностях Барселоны в отдельной статье.



Орчард-Роуд

Орчард-Роуд — главная торговая улица Сингапура, регулярно посещаемая местными жителями и туристами, а также одна из главных достопримечательностей Сингапура. Названная в честь фруктовых садов, к которым ведет, Орчард-Роуд усеяна многочисленными торговыми центрами, высококачественными ресторанами, сетями кофеен, кафе, ночными клубами и отелями. Это также место официальной резиденции президента Сингапура. Рождественские украшения вдоль Орчард-Роуд заслуживают особого внимания, с северными оленями, прыгающими через пальмы и большими зданиями, покрытыми сверху искусственным снегом.



Каосан-Роуд

Каосан-Роуд — с технической точки зрения, небольшая дорога, расположенная в квартале от реки Чао-Прая в Бангкоке, Таиланд. Каосан переводится, как “перемолотый рис”, как напоминание, что в старину улица была крупнейшим Бангкокским рисовым рынком. За прошлые 20 лет, однако, Каосан-Роуд развилась во всемирно известный туристический центр. Здесь можно легко найти дешевое жилье, в пределах от хостела до 3-звездочных отелей по умеренной цене, а также бары, продовольственные киоски, рестораны, мини-маркеты, интернет-кафе и туристические агентства.



Уолл-Стрит

Уолл-стрит — историческое сердце Финансового квартала и дом Нью-Йоркской фондовой биржи. Название стало символом американского большого бизнеса и продажи акций. Узкая улица, ведущая от Бродвея до Ист-Ривер, Уолл-стрит была названа по имени стены, построенной здесь голландцами в 17-м веке, чтобы защитить их растущее поселение. К концу 18-го века торговцы и спекулянты собирались под деревом платана в начале Уолл-стрит, чтобы торговать. Так и зародилась Нью-Йоркская фондовая биржа, которая была основана в 1817. Другие известные улицы в Нью-Йорке включают Бродвей, Пятую авеню и Мэдисон-Авеню. Уолл Стрит, несомненно, одна из самых красивых улиц мира.



Виа Долороса Виа

Долороса (Крестный Путь) — известная улица из двух частей в Старом городе Иерусалиме, прослеживающая последние шаги Христа на пути к его распятию на кресте. 0.25-километровый маршрут изменился за века, и археологические открытия в 20-м веке теперь указывают, что ранний маршрут Крестного пути на Западном холме был фактически более вероятным путем. Тем не менее, паломники традиционно идут по маршруту, идентифицирующемуся со страданиями Иисуса. Вдоль маршрута находится 14 Станций Креста, каждая из которых связана с особой историей, или случаем.



Лас-Вегас Стрип

Азартная Мекка мира, Лас Вегас расположен посреди южной Невадской пустыни. Казино в Лас-Вегасе могут быть найдены повсюду, но полоса на протяжение Южного Бульвара содержит их самое большое скопление. Именно на Лас-Вегас Стрип находятся гигантские отели мегаказино, где царит просто фантастическая атмосфера азарта. У каждого из заведений свое название, своя история и свои традиции. Без сомнения, это один из самых желанных городов для любителей азартных игр.