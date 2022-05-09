Клеймо одиночества: 5 неочевидных вещей, которые убивают любовь

Помните о том, что некоторые вещи способны навсегда уничтожить любовь. Какие? Рассказываем в нашем материале.

Чтобы сохранить крепкие отношения на долгие годы, одной романтики недостаточно.

Пара должна создать крепкий союз, основанный на уважении и доверии. Только научившись преодолевать противоречия, учитывать интересы партнера и оберегать его чувства как свои собственные, вы сможете создать по-настоящему гармоничные отношения.

Публичные скандалы

Никогда не выносите свои ссоры на публику, не устраивайте сцены прилюдно, не обсуждайте свои отношения с другими людьми. Вы поставите в неловкую ситуацию не только своего партнера, но и всех, кто стал невольным свидетелем ситуации. Как бы ни было сложно справиться с эмоциями, постарайтесь сдержаться и выяснить все, когда останетесь наедине. Унижая партнера прилюдно, вы прежде всего унижаете собственный выбор. Ведь именно вы выбрали этого человека. Даже если он совершил нечто ужасное, не стоит раздувать конфликт на глазах у других людей (и это правило работает в обе стороны).

Но и оставшись вдвоем, держите себя в рамках: помните, что переходя определенные границы, вы уже не сможете сохранить отношения. Не опускайтесь до прямых оскорблений, не ставьте свои интересы выше интересов партнера.

Постоянная ревность

Любой вопрос можно решить разумным компромиссом.

Временные уколы ревности периодически испытывает каждый из нас. Но если это чувство захватывает вас целиком, полностью затмевая разум, то исход конфликта предсказать невозможно. Конечно, если ранее измены случались, и доверие в паре подорвано, ваша ревность может быть вполне обоснованной. Но иногда она абсолютно необъективна, а острая параноидальная ревность — признак наличия психического расстройства.

Чтобы снизить накал страстей и наладить отношения, постарайтесь создать безопасную, доверительную атмосферу. Разговаривайте открыто и честно и никогда не используйте ревность для манипуляций.

Пассивная агрессия

Яркие проявления пассивной агрессии — сарказм, саботаж, неосознанное вредительство. Такую модель взаимодействия с партнером использует человек, который не умеет выражать эмоции прямо. Обычно она формируется еще в детстве или юношеском возрасте.

Если вы заметили, что проявляете признаки пассивной агрессии, старайтесь отследить ситуации, в которых она проявляется, и анализируйте свои чувства. Учитесь выражать эмоции прямо, а не через манипуляции и уколы. Обсуждайте свои чувства с партнером, вырабатывайте особые правила взаимодействия.

Желание контролировать партнера

Эту модель поведения люди, как правило, перенимают из семьи. Желание контроля выражается в требованиях, запретах, навязывании своего мнения в ультимативной форме. Один из партнеров постоянно требует от другого сообщать обо всех передвижениях, контролирует звонки и личную переписку. Он ведет себя так, словно партнер — его ребенок или собственность, считая, что имеет право контролировать его.

Как правило, такое взаимодействие слишком патологично, чтобы сохранять здоровый союз. Если честные разговоры и попытки установить границы и правила ни к чему не приводят, стоит обратиться за помощью к психологу.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2471132914096278406/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

«Молодая гвардия» — роковой и фальсифицированный роман сталинского писателя А. Фадеева (https://otari.mirtesen.ru/blog/43832474287/)

Почему на Руси считали, что дочка "отнимает" красоту у мамы? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43741930463/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!