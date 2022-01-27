«Морозко»: чем этот фильм испугал иностранных зрителей

Александр Роу снял фильм «Морозко» в 1964 году. В 1965 состоялась премьера. С тех пор эта сказка любима уже четвертым поколением российских детей. Да и не только российских. В Чехии и Словакии, например, «Морозко» на телеэкранах такая же примета Нового года, как у нас «Ирония судьбы». В 1965 году на Венецианском кинофестивале «Морозко» получил главную награду «Лев святого Марка» в номинации фильмов для детей и юношества. В США эта лента была награждена призом «Award of Excellence» («За выдающееся достижение») Консультативного совета по кинематографии США за лучший сценарий для просмотра всей семьей. И, наконец, сам Стивен Спилберг говорил, что «Морозко» — предтеча многих голливудских шедевров.

И тем не менее, когда сказку вновь показали в США уже в 90-х годах, в среде американцев случилась форменная истерика. Наивная сказочка была внесена в список «100 худших фильмов», а отзывы зрителей полны заявлений типа «Просмотр фильма может привести к потере вменяемости и моторных навыков», «У меня были кошмары. Это ужасный фильм. Не смотрите его!», «Хуже всего, что этот фильм называют детским. Это шизофреническая, ужасающая, психопатическая мешанина» и так далее.

Попытаемся разобраться в причинах столь странной реакции.

Разница менталитетов

Когда читаешь отзывы на фильм «Морозко», написанные американцами, постоянно удивляешься тому, до какой степени у нас с ними разное восприятие. Вот, например, мнение одного парня из Техаса: «Какая-то придурковатая фантазия про хвастливого парня, превратившегося в медведя, одиннадцатилетнюю аутистку, которую он хочет соблазнить, идиотский дом с ногами, неблагополучную семью уродливых руссо-финнов, котенка-убийцу, длиннобородого уродливого деда, который замораживает деревья и убивает птиц, санки в форме свиньи, грибообразного гнома…». Ясно, что этот и другие отзывы в том же роде могли написать лишь люди, понятия не имеющие о русском фольклоре и не интересующиеся им. Одна из особенностей нашего характера – способность воспринимать явления чужой культуры. Не случайно французская сказка про красавицу и чудовище (отголоски ее есть и в «Морозко») стала русским «Аленьким цветочком», а Пушкин писал «Подражания Корану». Американцев же, как правило, интересует только США и ничто другое.

Слишком страшно

Во многих отзывах звучит мысль о том, что это – слишком страшный фильм для детской аудитории. Очень пугает американцев Баба-Яга в исполнении Милляра. Да и превращение Ивана в чудище с головой медведя тоже многих шокирует. Но особенно страшным кажется им сам Морозко — «Jack Frost» (именно так звучит имя персонажа в переводе для американской аудитории).

Нам-то эти ахи и охи кажутся несерьезными, видали наши детки фильмы и пострашнее! Да и вообще, что уж такого ужасного в Бабе-Яге и в Деде Морозе, которых все мы знаем с детства? С другой стороны, ведь американцы считают сцену гибели матери-оленихи из мультфильма «Бэмби» одной из самых жестоких и шокирующих сцен кинематографа. Как же им пережить момент, когда «Джек Фрост» превращает в ледышки птичку и белочку?

Не толерантно

Вот один из характерных отзывов: «Почему я ненавижу этот фильм так сильно. Потому что он учит свою целевую аудиторию — детей — тому, что "привлекательные люди — хорошие, а непривлекательные люди — невероятно злые, плохие". Это позор». В 60-х годах, когда в США и Европе еще не были так помешаны на толерантности, мысль о безобразном злодее никого не коробила. В наши дни из соображений этой самой толерантности в норму возводится все то, что прежде считали отклонением от нормы. И мы видим мультипликационную эпопею «Шрек», главный герой которой не желает расставаться со своим уродством. Где уж на таком фоне понять прямолинейное до наивности противопоставление доброй красавицы и злой дурнушки?

И самое главное

Основной же причиной подобного неприятия фильма «Морозко» следует, видимо, считать тот факт, что он был показан американцам в рамках шоу «Mystery Science Theater 3000» («Таинственный театр 3000 года»). Сюжет «Таинственного театра» таков: в очень далеком будущем неких персонажей злые ученые мучают, заставляя смотреть плохие фильмы прошлого. То есть, наших с вами дней. На одну серию «Таинственного театра» приходится один фильм, который создатели шоу посчитали плохим. Зрители «Таинственного театра» видят фильмы как бы сидя за спинами персонажей – на экране даже силуэты их видны. При этом все фильмы сильно сокращены – надо уложиться в одну серию! – идут в переводе, который мы бы назвали «гоблинским», да еще и сопровождаются репликами и комментариями героев «Таинственного театра». При такой подаче даже величайший шедевр не будет оценен по достоинству. К тому же, американскую аудиторию создатели шоу «Mystery Science Theater 3000» предупредили с самого начала: мы смотрим плохие фильмы! И зрители верят.

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