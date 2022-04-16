Что такое церковное таинство

Для многих людей церковная жизнь ограничивается редкими походами в храм в тех случаях, когда дела складываются не так успешно, как бы нам хотелось. Обычно мы ставим пару свечек и можем оставить пожертвование. После этого мы ждем некоторого облегчения или серьезных положительных изменений в жизни, искренно считая, что получили некую благодать в момент посещения церкви.

Но на самом деле духовная подпитка не может ограничиваться поверхностными и часто бездумными действиями. Если вы действительно хотите ощутить благодать Святого Духа, то вам необходимы специальные обряды - церковные таинства. Им будет посвящена наша статья.

Таинства церковные: определение и общая характеристика

Каждый человек, который хотя бы иногда сталкивался с христианской религией, наверняка слышал такое словосочетание, как "церковное таинство". Под ним понимается некое священнодействие, которое должно даровать человеку благодать от Святого Духа.

Необходимо четко понимать отличия обычных церковных служб и обрядов от таинств. Дело в том, что большинство обрядов были придуманы людьми и лишь со временем стали обязательными для тех, кто ведет духовную жизнь. Но тайна таинств церковных заключается в том, что они были установлены еще самим Иисусом Христом.

Для чего необходимо принимать участие в таинствах?

Поэтому имеют особенное божественное происхождение и действуют на человека на психофизическом уровне.

Церковное таинство - это особое действо, которое гарантирует человеку благодать от высших сил. Довольно часто, чтобы попросить об исцелении или благополучии для своих близких, мы приходим в храм и принимаем участие в службе. Также довольно распространена в православии передача записочек с именами для священнослужителей, которые молятся за указанных в бумаге людей. Но все это может быть действенным, а может и нет. Все зависит от воли Божьей и его планов на вас.

А вот церковные таинства в православии дают возможность получить благодать в дар. Если само таинство проведено правильно и человек настроен на получение благословения от Бога, то он попадает под действие благодати Святого Духа, и уже от него самого зависит, как воспользоваться данным даром.

Количество таинств церковных

Сейчас православие насчитывает семь церковных таинств, причем первоначально их было всего лишь два. Именно они упоминаются в христианских текстах, но со временем к ним добавляются еще пять таинств, в совокупности составивших обрядовую основу христианской религии. Каждый священнослужитель может легко перечислить семь церковных таинств:

Крещение.

Миропомазание.

Евхаристия (причащение).

Покаяние.

Елеосвящение.

Таинство Брака.

Таинство Священства.

Богословы утверждают, что сам Иисус Христос установил крещение, миропомазание и причащение. Эти таинства являлись обязательными для любого верующего человека.

Классификация таинств

Церковные таинства в православии имеют свою классификацию, об этом должен знать каждый христианин, который делает первые шаги на пути к Богу. Таинства могут быть:

обязательными;

необязательными.

К первой категории относятся следующие обряды:

крещение;

миропомазание;

причастие;

покаяние;

елеосвящение.

Таинство Брака и Священства являются свободным волеизъявлением человека и относятся ко второй категории. Но стоит иметь в виду, что в христианстве признается только тот брак, который освящен церковью.

Также все таинства можно разделить на:

однократные;

повторяемые.

Однократное церковное таинство можно совершить только единожды в жизни. Под эту категорию подходят:

крещение;

миропомазание;

таинство Священства.

Остальные обряды можно повторять многократно в зависимости от духовных потребностей человека. Некоторые богословы к однократным обрядам еще причисляют Таинство Брака, ведь венчание в церкви можно совершить единожды в жизни. Несмотря на то что многие сейчас говорят о таком обряде как развенчание, официальная позиция Церкви по данному вопросу не меняется уже многие годы - брак, заключенный перед Богом, невозможно отменить.

Где изучаются церковные таинства?

Если вы не планируете связать свою жизнь со служением Богу, то вам достаточно иметь общее представление о том, что такое семь церковных таинств православной церкви. Но в противном случае вам необходимо будет тщательно изучить каждый обряд, что происходит во время обучения в духовной семинарии.

Десять лет назад в качестве учебного пособия для семинаристов была выпущена книга "Православное учение о церковных таинствах". Она раскрывает все тайны обрядов, а также включает в себя материалы с различных богословских конференций. Кстати, данная информация будет полезна любому, кто интересуется религией и хочет глубоко проникнуть в суть христианства в целом и православия в частности.

Таинства для детей и взрослых: существует ли разделение

Конечно же, не существуют особые церковные таинства для детей, ведь они имеют равные права и обязанности со взрослыми членами христианской общины перед Богом. Дети принимают участие в крещении, миропомазании, причастии и елеосвящении. Но вот покаяние вызывает у некоторых богословов определенные сложности, когда мы говорим о ребенке. С одной стороны, дети рождаются практически безгрешными (за исключением первородного греха) и не имеют за своей спиной поступков, за которые им необходимо каяться. Но, с другой, даже маленький детский грех является грехом перед Богом, поэтому нуждается в осознании и покаянии. Не стоит ждать, когда череда незначительных проступков приведут к формированию греховного сознания.

Естественно, что недоступными для детей являются Таинство Брака и Священства. Участие в подобных обрядах может принимать личность, которая по законам страны признается совершеннолетней.

Крещение

Церковные Таинства Крещения становятся в буквальном смысле воротами, через которые человек входит в Церковь и становится ее членом. Для совершения таинства всегда необходима вода, ведь сам Иисус Христос принял крещение в Иордане, чтобы подать пример всем своим последователям и показать им кратчайший путь к искуплению грехов.

Крещение проводится священнослужителем и требует некоторой подготовки. Если мы говорим про церковное таинство для взрослого человека, который сознательно пришел к Богу, то ему необходимо почитать Евангелие, а также получить наставления от священнослужителя. Иногда перед крещением люди посещают специальные занятия, во время которых получают базовые знания о христианской религии, церковных обрядах и Боге.

Крещение проводится в храме (когда речь идет о тяжелобольном человеке, обряд можно совершать дома или в больнице) священником. Человек ставится лицом на восток и слушает очистительные молитвы, а затем, повернувшись на запад, отрекается от греха, Сатаны и прежней жизни. Затем он трижды погружается в купель под молитвы священника. После этого крещенный считается рожденным в Боге и в качестве подтверждения своей принадлежности к христианству получает крестик, который необходимо носить постоянно. Крестильную рубашку принято хранить всю жизнь, она является неким оберегом для человека.

Когда таинство проводится над младенцем, то за него на все вопросы отвечают родители и восприемники (крестные). В некоторых храмах допускается участие в обряде одного крестного, но он обязательно должен быть одного пола с крестником. Имейте в виду, что стать крестным - это очень ответственная миссия. Ведь с этого момента вы перед Богом отвечаете за душу ребенка. Именно крестные должны вести его по пути христианства, наставлять и вразумлять. Можно сказать, что восприемники - это духовные учителя для нового члена христианской общины. Выполнение данных обязанностей ненадлежащим образом является тяжелым грехом.

Миропомазание

Данное таинство совершается сразу же после крещения, оно является следующим этапом воцерковления человека. Если крещение смывает с человека все его грехи, то миропомазание дает ему благодать Божью и силы для того, чтобы жить христианином, выполняя все заповеди. Миропомазание происходит только один раз в жизни.

Для обряда священник использует миро - специальное освященное масло. В процессе таинства миро наносится в форме креста на лоб, глаза, ноздри, уши, губы, руки и ступни человека. Священнослужители называют это печатью дара Святого Духа. С этого мгновения человек становится настоящим членом православной церкви и готов к жизни во Христе.

Покаяние

Таинство Покаяния - не простое признание своих грехов перед священнослужителем, а осознание неправедности своего пути. Богословы утверждают, что покаяние - это не слова, а поступок. Если вы приходите к пониманию, что сделаете что-то грешное, то остановитесь и измените свою жизнь. А для того, чтобы укрепиться в своем решении, необходимо покаяние, очищающее от всех совершенных неправедных поступков. После этого таинства многие люди ощущают себя обновленными и просветленными, им легче избегать искушений и придерживаться определенных правил.

Принимать исповедь может только епископ или священник, так как именно они получили это право через Таинство Священства. Во время покаяния человек преклоняет колени и перечисляет священнослужителю все свои грехи. Он, в свою очередь, читает очистительные молитвы и осеняет исповедующегося крестным знаменем. В некоторых случаях, когда человек кается в каких-либо тяжелых грехах, на него накладывается епитимья - специальное наказание.

Учтите, если вы прошли покаяние и вновь совершаете тот же самый грех, то задумайтесь над смыслом ваших действий. Возможно, вы недостаточно крепко стоите в вере, и вам требуется помощь священника.

Что такое причастие?

Таинство церковное, которое считается одним из наиболее важных, называется "причастие". Этот обряд соединяет человека с Богом на энергетическом уровне, он очищает и исцеляет христианина духовно и материально.

Церковная служба, на которой совершается Таинство Причастия, проходит по определенным дням. К тому же на нее допускаются далеко не все христиане, а только те, кто прошел специальную подготовку. Предварительно необходимо переговорить со священнослужителем и заявить о своем желании принять причастие. Обычно служитель церкви назначает пост, после которого обязательно необходимо пройти покаяние. Только тому, кто выполнил все условия, становится доступна церковная служба, на которой совершается Таинство Причастия.

В процессе таинства человек получает хлеб и вино, трансформирующиеся в Тело и Кровь Христа. Это дает возможность христианину приобщиться к божественной энергии и очиститься от всего греховного. Служители церкви утверждают, что причастие исцеляет человека на самом глубоком уровне. Он перерождается духовно, что всегда благоприятно сказывается на здоровье человека.

Церковное таинство: соборование

Это таинство еще часто называют елеосвящением, так как в процессе обряда на тело человека наносится елей - масло (чаще всего используется оливковое). Свое название таинство получило от слова "собор", означающее, что обряд должен проводиться несколькими священнослужителями. В идеале их должно быть семь.

Таинство Елеосвящение проводится над тяжелобольными людьми, которые нуждаются в исцелении. В первую очередь обряд направлен на исцеление души, которое напрямую влияет на нашу телесную оболочку. В процессе таинства священнослужители читают по семь текстов из различных священных источников. Затем елей наносится на лицо, глаза, уши, губы, грудь и конечности человека. В заключение обряда на голову христианина возлагается Евангелие, и священник начинает молиться об отпущении грехов.

Считается, что лучше всего проводить данное таинство после покаяния, а после пройти причащение.

Таинство Брака

О венчании думают многие молодожены, но мало кто из них осознает всю серьезность данного шага. Таинство Брака - это очень ответственный церковный обряд, который навсегда соединяет двух людей перед Богом. Считается, что с этого момента их всегда трое. Незримо Христос сопровождает их повсюду, поддерживая в трудные моменты.

Важно владеть информацией о том, что для совершения таинства существуют некоторые препятствия. К ним относятся следующие причины:

четвертый и последующий браки;

неверие в Бога одного из супругов;

отказ от крещения одним или обоими супругами;

нахождение супругов в родстве до четвертого колена.

Имейте в виду, что к венчанию необходимо долго готовиться и подходить очень обстоятельно.

Таинство Священства

Таинство Рукоположение в церковный сан дает священнику право проводить службы и самостоятельно совершать церковные обряды. Это довольно сложная процедура, которую мы не будем описывать. Но суть ее состоит в том, что посредством определенных манипуляций на служителя церкви нисходит благодать Святого Духа, которая наделяет его особой властью. Причем, согласно церковным канонам, чем выше церковный сан, тем большая сила нисходит на священнослужителя.

Надеемся, что наша статья дала вам некоторое представление о церковных таинствах, без которых невозможна жизнь христианина в Боге.