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5 вопросов, которые нужно задать мужчине через год отношений — не пропустите этот этап

Конечно, когда отношения перешагивают такой важный рубеж, как один год, многие женщины начинают задумываться о свадьбе, детях и совместном будущем с выбранным мужчиной. Но до того, как обсуждать такие грандиозные планы, задайте своему партнеру эти 5 вопросов — они помогут понять, а стоит ли вообще игра свеч?

Год отношений — обычно тот самый рубеж для каждой пары, когда решается ее дальнейшая судьба. А состоится ли свадьба? Какой должна быть новоиспеченная семья — с детьми или пока без? А где жить? Нужен ли автомобиль в кредит? Да, все эти вопросы достаточно логичны, но лежат на поверхности и не дают полной ясности. На самом деле, отвечая на них, вы решаете простейшие задачи, как правило, бытовые и финансовые.

5 вопросов, которые нужно задать мужчине через год отношений — не пропустите этот этап

Но семейная жизнь состоит не только из материального. Важнее не столько создание очередной ячейки общества, сколько ее сохранение в течение длительного времени. В идеале — на всю оставшуюся жизнь. И здесь на первый план выходит не умение зарабатывать средства существования, а совершенно другие навыки и качества личности. Сочувствие, сострадание, взаимопомощь, взаимопонимание, эмпатия, доброта и принятие партнера даже с его недостатками — вот база крепких брачных уз и фундамент будущих семейных традиций.

И все это легко понять, задав 5 вопросов своему любимому.

1. А если я серьезно заболею? / Если серьезно заболеет наш ребенок?

Да, ситуация гипотетическая, но вполне возможная в реальности. Так что перед свадьбой нелишним будет прояснить этот вопрос. Кто будет ухаживать за вами, когда вы, предположим, прикованы к постели? Не уйдет ли супруг из семьи, узнав неутешительный диагноз малыша? Народная мудрость гласит: «Муж любит жену здоровой». Увы, с веками мало что изменилось. Многие мужчины либо сбегают от больной жены или ребенка, либо просто ничего не делают, чтобы помочь поправить здоровье. На таких даже сложно возложить какие-то бытовые обязанности, они молча и гордо уходят в запой, оставляя женщину наедине с болью. Подобные вопросы сложны, но обсуждать их необходимо. Возможно, вашему партнеру потребуется время на ответ, так что не давите на него сильно.

5 вопросов, которые нужно задать мужчине через год отношений — не пропустите этот этап

2. Как мы будем проводить свободное время вместе?

Казалось бы, вы ведь и так встречаетесь, а, значит, проводите какие-то свободные вечера вдвоем. К чему этот вопрос? Но не скидывайте его со счетов! Ответ на него покажет, насколько общие у вас интересы. Пока жива влюбленность, и вы носите розовые очки, вы легко соглашаетесь с предложениями любимого. Но в браке, особенно когда появляются дети, все резко меняется. Вас могут напрягать его субботние походы в кино, а он будет не в восторге от посиделок в кафе и настольных игр. А если слегка видоизменить вопрос, то можно узнать о распределении обязанностей мамы и папы после рождения ребенка. Спросите: «Как мы будем проводить свободное время после появления малыша?» — и все встанет на свои места. Это только в поговорке физиков противоположности притягиваются. А среди огромного количества семей не распадаются те, где супруги обладают одинаковыми интересами и умением договариваться.

3. Какие обязанности в семье ты считаешь женскими?

Вопрос с большим подвохом для мужчины. Как только ваш бойфренд начинает перечислять стирку, уборку, готовку, можете смело ставить крест на партнерских отношениях. Они не предполагают деления ежедневной рутины на мужскую и женскую, ведь быт от пола не зависит. Той самой стиркой, уборкой и готовкой, а также воспитанием детей могут заниматься и муж, и жена в равной степени. Разумеется, никто не мешает вам совершенно добровольно распределить обязанности по дому. Вот только все ли они регулярно исполняются в реальности? Опыт многих пар показывает: мужские обещания мыть за собой посуду, пылесосить и закидывать вещи в стирку с годами переходят в безраздельное ведение женщин. Но только партнерские отношения гарантируют, что вы не превратитесь в бесплатную обслугу для своего благоверного.

4. Как мы будем гасить конфликты после брака?

Любая пара сталкивается с кризисами и крупными конфликтами. И не раз, не два в течение первых пяти лет совместной жизни. Конечно, у вас уже были первые ссоры, но они не идут в сравнение с тем, что ждет впереди. Сможете ли вы не накапливать обиды со временем? Умеете ли вы вообще правильно ругаться? Если при каждом споре вы или ваш любимый хлопаете дверью и дуетесь, ожидая от партнера первых слов примирения, то вряд ли ваша семья продержится до первого юбилея. Как только лопнет чье-то терпение, груз обид просто утопит семейную лодку. Потому так важно уметь прощать и не напоминать со злорадством об ошибках, которые уже давным-давно исправлены. И, конечно, выясняя отношения, больше говорите о своих чувствах, избегая оценочных суждений, касающихся личности мужчины.

5 вопросов, которые нужно задать мужчине через год отношений — не пропустите этот этап

5. Если мне на развитие бизнеса потребуется крупная сумма денег, а ты уже почти скопил на автомобиль, что мы будем делать?

Этот вопрос позволяет выяснить, способен ваш любимый на компромисс или нет. Сможет ли он поддержать вас в решающий момент. Семья не только приобретает общую недвижимость, пара также управляет всеми финансовыми потоками, распределяя их в зависимости от нужд каждого. Если мужчина, отвечая на поставленный вопрос, начинает искать разные выходы и просчитывать разные варианты событий, это уже хороший признак. Значит, ваш бойфренд обладает критическим мышлением и способен оценить ситуацию. И совсем отлично будет, если он согласится не отдать, но вложить свои накопления в ваш бизнес, который принесет прибыль. А уже на полученный доход можно смело приобретать автомобиль, и даже подороже.

Только не забрасывайте мужчину сразу всеми пятью вопросами. Выясняйте о его взглядах постепенно, по мере возможности вставляя эти вопросы в беседы. Ведь некоторые требуют времени, чтобы обдумать ответ или вслух порассуждать над ним. А вот если ваш любимый раз за радом отказывается говорить на такие темы, всеми силами избегает разговора, задумайтесь. А с тем ли человеком вы идете вместе по жизни?

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2553122066008116043/

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