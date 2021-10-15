Подвиг «26 бакинских комиссаров» — очередной миф лживой советской пропаганды

Репродукциями этой картины были, как правило, увешаны стенды, рассказывающие о событиях тех лет, они печатались во всех журналах и учебниках истории, по которым учились дети, не ведая, что все это —грандиозная фальшивка. Именно для скрытия истинных событий тех лет и с целью придания легенде правдоподобности и убедительности, чтобы она «вызывала гнев и возмущение пролетариата», в Кремль был приглашен Бродский, которому и велели срочно написать эту картину.

Вскоре заказ партии был исполнен с присущим художнику мастерством.Еще более патриотичным оказался снятый фильм на эту тему, в котором комиссары перед расстрелом произносили душераздирающие слова, чередуя их с пением «Интернационала». Кроме того, поэт Есенин написал стихотворение «26 их было…».Только вот не известно, по собственной ли инициативе он написал щемящие сердце строки, или по совету партийных бонз, которых он так презирал.

Первым, кто решился обнародовать правду о событиях сентября 1918 года, когда в горячий песок Каракумов рухнули бездыханные тела 26 «патриотов», вынужденных в спешке покинуть Баку, опасаясь справедливого наказания за участие в незаконных вооруженных формированиях, был эсер Вадим Чайкин. Он описал подробности гибели «26» в книге «Казнь 26 бакинских комиссаров», изданной в 1922 году в Москве.

Анализ даже открыто опубликованных материалов показал, что каноническая коммунистическая версия есть не что иное, как вереница мифов, в совокупности составляющих единый миф о двадцати шести.

Миф первый

26 бакинских комиссаров.

Начнем с того, что все 3 составные части этого словосочетания не соответствуют действительности.Согласно проверенным источникам 14 ноября 1918 г. Ленин прочел переданную ему телеграмму председателя Реввоенсовета Каспийско-Кавказского отдела Южного фронта А.Г.Шляпникова следующего содержания: «Получены сведения, что товарищи Шаумян, Джапаридзе и 25 других лучших наших работников расстреляны в Ашхабаде», т.е. опять-таки 27 убитых.

Кроме того, во многих официальных списках ,как ни странно, нет Басина, Корганова, Метаксы и Мишне, а ,что еще более удивительно вместо них , указаны Аракин и Латишев, которые не числились даже в числе арестованных.

Что касается эпитета “бакинские”, то урожденных бакинцев среди 26 было только два: Азизбеков и Амирян!Комиссаров же на самом деле было только 7: Шаумян, Джапаридзе, Корганов, Зевин, Фиолетов, Везиров и Азизбеков. С таким же успехом можно было бы говорить об убийстве 26 бакинских русских (их тоже было 7), 26 бакинских армян (их было 8), 26 бакинских евреев (их было 6)и т. д.!

Миф второй

Вождями Бакинской Коммуны были армянин Шаумян, грузин Джапаридзе, азербайджанец Азизбеков и русский Фиолетов.

Собственно говоря, только эти 4 фамилии и были известны большинству жителей СССР, именно их портреты они видели на многочисленных плакатах. Механизм мифотворчества очень прост — представить наглядный образец того самого интернационализма, к которому стремились большевики. Правда, для полного интернационализма можно было бы добавить грека Метаксу и еврея Коганова!

Миф третий

26 бакинских комиссаров отдали жизнь за народное дело.

В действительности комиссары не только не выражали интересы народа, но были глубоко враждебны ему. Вот как расценила их деятельность состоявшаяся в августе 1918 г. Бакинская конференция фабрично-заводских комитетов: «Конференция выражает негодование бывшим комиссарам, которые не только сбежали со своих постов и оставили фронт в момент смертельной опасности для пролетариата и всего населения Баку, но попытались захватить необходимые для обороны орудия, военное снаряжение и финансы»!

Когда же 31 июля «Комиссары» подали в отставку и просто сбежали, оставив на произвол судьбы беззащитных женщин, детей и стариков, одна из бакинских газет писала: «Бежали от справедливого гнева бакинского пролетариата гнусные захватчики, мародеры, все бывшие народные Комиссары и ряд должностных лиц, захватив с собой большое количество народных денег… Да заклеймим позором этих негодных предателей».

Только один этот шаг «комиссаров» должен был повлечь за собой немедленный их арест и предание суду, ибо никакая власть не имеет права рассматривать подведомственное ей имущество как свою собственность. Даже свергнутый шах Ирана не претендовал на все богатства своей страны — спор шел лишь о его личной казне.

Миф четвертый

Расправу над большевиками совершили английские империалисты.

В СССР расправу над большевиками приписывали английским империалистам, хотя сейчас уже не вызывает сомнений, что интервенты не были замешаны в драматичных событиях. В реальности приказ о ликвидации идеологических оппонентов отдало так называемое Закаспийское временное правительство, выступавшее за созыв Учредительного собрания и состоявшее из эсеров, меньшевиков и армянских националистов из партии «Дашнакцутюн».

Руководил этой политической силой бывший машинист Федор Фунтиков. Двумя месяцами ранее, в ночь на 23 июля, он же принимал самое деятельное участие в расстреле ашхабадских комиссаров — девяти коммунистических деятелей Закаспийской области. В 1926 году Фунтиков сам был казнен по обвинению в «восстании против советской власти, сношениях с иностранными государствами и организации терактов».

Что же касается самой казни, известно, что в действительности никакого расстрела не было. Байку же с расстрелом выдумали сразу после событий советские идеологи. А подлинная картина гибели 26 бакинских комиссаров была установлена комиссией ВЦИК РСФСР, в которой в качестве криминалиста был, названный нами выше, эсер Вадим Чайкин.

Комиссары были обезглавлены, как самые матерые преступники и мародеры. При этом, отмечается в отчете, непосредственным исполнителем казни являлся только один человек — туркмен, исполинской силы убийца . Этот человек, как подтвердили затем свидетели казни, шашкой обезглавил всех приговоренных, одного за другим.

Во время эксгумации останков комиссаров и отделенных от них голов в присутствии высокой комиссии ВЦИК и представителей ВЧК яма была вскрыта. Получив подтверждение истинной смерти людей, члены комиссии решили, что ни в коем случае не следует оглашать факты о подлинной гибели комиссаров широким массам, так как она отнюдь не изобилует примерами героизма.

Все это как-то надо было идеализировать, превратив всех жертв в несгибаемых революционеров-ленинцев. Вот здесь и была выдумана красивая история с расстрелом и героическим поведением бакинских комиссаров, пишет историк Б.Сенников.

Миф пятый

Не было предательства среди комиссаров.

Известно, что среди тех, кто покидал Баку вместе с комиссарами на пароходе «Туркмен» был Анастас Микоян, впоследствии один из руководителей советской власти. Как ни парадоксально, но только он избежал смерти.

Дальше история смахивает на детектив. По дороге в Астрахань (занятую красными) команда парохода свернула на город Петровск, занятый белыми. В это время 26 комиссарам удалось раствориться среди сотен беженцев. По прибытии в город во время паспортного контроля органами военной контрразведки Микоян был задержан за незаконное ношение оружия и помещен в следственный изолятор.

Генерал-майор Генерального штаба Алексей Мартынов во время допросов предложил Микояну сотрудничество: жизнь в обмен на помощь в отборе среди беженцев всех комиссаров. Микоян согласился на условия белых и выдал своих друзей. Скоро комиссары были выявлены, а по окончании следствия были приговорены к смертной казни. Микоян же был отпущен под честное слово не заниматься больше антиправительственной деятельностью.

Этим обстоятельством не раз пользовался Сталин, шантажируя своего соратника. Например, в 1937 году, в период чисток и репрессий в партии, вождь напомнил Микояну о том, как были расстреляны 26 бакинских комиссаров и только один из них — Микоян — остался в живых.Тогда Сталин сказал :«Анастас, не заставляй нас распутывать эту историю»!

Видимо, это обстоятельство помогло Микояну,которого считали самым хитрым большевиком и который из-за этого заслужил поговорку «От Ильича до Ильича – без инфаркта и паралича»,избежать репрессией , поскольку он из-за компромата на него не представлял опасности палачу народов Сталину!Одновременно с этим Микоян знал, что Сталин был агентом царской охранки и в 1908 году донес о подпольной Авлабарской типографии в городе Тифлисе.Таким образом, обоих этих большевистских нехристей и изменников связывали, совершенные ими предательства!

Миф шестой

Ленин не вел тайных переговоров своими немецкими покровителями о передачи им в пользование части азербайджанской нефти.

Когда, на Баку двигалась 12-тысячная турецкая армия, в которую влилось несколько тысяч азербайджанцев, цели своего похода они не скрывали: вырезать христиан, составлявших подавляющую часть городского населения. Сил у Коммуны было мало, а неоднократные просьбы прислать помощь из Москвы ни к чему путному не приводили.

Однозначно для христианского населения Баку вопрос о том, войдут в город англичане или турки, был не теоретическим, а вопросом жизни и смерти. Даже советская пресса не оставила ни одного свидетельства о насилиях, учиненных английскими «оккупантами», тогда как турки (по свидетельству той же советской прессы) за 3 дня затопили город кровью.

30 июня глава советского правительства Ленин сообщает наркому по делам национальностей Сталину о согласии немцев «принудить турок прекратить военные операции дальше брестской границы и обещании не пускать их в Баку». Но в ответ они желают получать нефть. Ленин просит обратить особое внимание на это сообщение и сообщить о нем С. Шаумяну.

Содержание последней телеграммы Ленина было передано Шаумяну в письме Сталина от 8 июля: «Немцы, соглашаясь оставить нам Баку, просят уделить некоторое количество нефти за эквивалент. Мы эту «просьбу», конечно, можем удовлетворить… Все сказанное примите не как мое личное мнение, а как предложение Ленина»!

Однако Шаумян решил предать забвению антибританские договоренности Ленина с немцами, чтобы не допустить вхождения в город ненавистных им османских войск, пусть и прогерманских. И большевики бескровно сдали нефтяной Баку англичанам, хотя должны были исполнить призыв центра о противостоянии Лондону и сотрудничества с немцами.

Таким образом, решение пригласить англичан ,вопреки желанию Ленина поделить добычу нефти с немцами, было принято не эсерами, дашнаками и меньшевиками, а членами Бакинского совета рабочих, красноармейских, матросских и крестьянских депутатов и принято было это решение не от хорошей жизни!



Миф седьмой

Останки бакинских комиссаров перевезены в Баку и там захоронены.



Останки «комиссаров» были сначала перевезены с места казни в Полторацк (Ашхабад), а в 1920 г. из Полторацка – в Баку. В 1928 г. член комиссии по перевозке останков «комиссаров» Гандюрин сообщил, что во время переезда они остановились на месте гибели 26-ти, где песок на месте расстрела был усыпан костями.

Взяв лопату и покопав немного, они наткнулись на череп, рядом с которым валялся обрывок ленты с надписью «Каспийского флота».Дальше копать побоялись, чтобы не найти еще черепа, поскольку комиссии это было уже не нужно, ибо они уже везли останки 26-ти. Зачем им 27-й или 28-й?

Так чьи же останки они везли?



Таким образом, все, что до сих пор писалось о «комиссарах», – сплошное нагромождение лжи. И если в ряде случаев ясны мотивы искажения истины, то в других непонятно, с какой целью это делалось!



Например, ответственный за убийство «комиссаров» бывший глава Закаспийской директории Фунтиков в 1926 г. якобы предстал перед судом в Баку и признал себя виновным, хотя на самом деле он был расстрелян еще в 1920 г. в Ашхабаде (а в Баку судили подставного Фунтикова)!

Кроме того, зачем сочинять сказку о том, что Шаумян был расстрелян будучи членом ЦК партии большевиков, когда на VII съезде 8 марта 1918 г. он в ЦК не был избран.

Кроме того, исследуя доступные материалы, невозможно получить ответы на многие принципиальные вопросы.Например, почему большевики не предприняли ни единого шага для освобождения «комиссаров» или почему Ленин после 9 августа и, главное, после 20 сентября 1918 г. ни разу не упомянул о Шаумяне, словно того и не было?



Остается только сожалеть, что на протяжении стольких лет нам внушали лживые мифы, легенды, выдумки о бакинских комиссарах, как ,впрочем, и про всю советскую историю.Надеюсь , что когда-нибудь мы все-таки узнаем истину!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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