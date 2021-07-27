10 врачей-учёных, прославивших советскую медицину на весь мир

История отечественной медицины состоит из множества счастливых и трагических моментов. Наши выдающиеся специалисты готовы были жертвовать собой, преодолевая роковые трудности и невзгоды. Давайте вспомним достижения этих великолепных врачей.

Алексей Васильевич Пшеничнов (1900-1975)

Одно из направлений деятельности ученого микробиолога-эпидемиолога – разработка вакцины против сыпного тифа. В 1942 году работа Пшеничного увенчалась успехом. Препарат, созданный Алексеем Васильевичем, быстро запустили в производство. Вакцина предотвратила эпидемию тифа в армии и тылу.

Александр Николаевич Бакулев (1890-1967)

Хирург в 1948 году провел первую в СССР операцию по поводу порока сердца. Во время Великой Отечественной войны Александр Николаевич внедрил метод активной обработки огнестрельных ран и удаления инородных тел. Бакулев – автор разработок почечной и костной хирургии, методики хирургического лечения при ранениях черепа и позвоночника.

Зинаида Виссарионовна Ермольева (1898-1974)

Ермольева создала первый советский антибиотик. Пенициллин, разработанный Зинаидой Виссарионовной, оказался в 1,4 раза действеннее англо-американского. Ученому-микробиологу принадлежит идея обеззараживать воду городской водопроводной сети хлором.

Николай Михайлович Амосов (1913-2002)

Метод опробовали в сложных военных условиях в период Сталинградской битвы.

Советский ученый, кардиохирург стал легендой мирового масштаба. Николай Михайлович – автор новаторских методик в кардиологии и торакальной хирургии, метода системного подхода к здоровью и омоложению. Амосов создал аппарат искусственного кровообращения, протез сердечного клапана.

Груня Ефимовна Сухарева (1891-1981)

Первой описала в научной литературе детский аутизм. Груня Ефимовна разработала эволюционно-биологическую концепцию психических заболеваний. Сухарева выяснила закономерности динамики шизофрении, выделив три формы течения болезни.

Александр Александрович Богомолец (1881-1946)

Патофизиолог перевернул представление о взаимодействии опухоли и организма, что кардинально изменило направление изучения опухолевого роста. Александр Александрович Богомолец заложил основы российской и украинской школы эндокринологии, патофизиологии, геронтологии.

Леонид Иванович Рогозов (1934-2000)

Врач участвовал в Советской антарктической экспедиции. В 1959 году Леонид Иванович окончил медицинский институт и отправился в Антарктиду. В период зимовки Рогозов обнаружил у себя симптомы острого аппендицита и был вынужден самостоятельно провести операцию. Ассистировали хирургу коллеги-полярники.

Михаил Иосифович Грошиков (1921-1984)

Научная кафедра профессора всесторонне изучала пульпит и периодонтит. Михаил Иосифович создал метод пломбирования зубов посредством биомицина и фосфат-цемента. Грошиковым и его коллегами был разработан способ активного вмешательства в течение воспалительного процесса тканей пародонта.

Никита Михайлович Александров (1922-1992)

Разработал и внедрил эндотрахеальный наркоз в процессе хирургических операций челюстно-лицевой области. Никита Михайлович Александров – автор таких оперативных методик, как резекция верхней челюсти с первичной пластикой, отопластика с применением филатовского стебля и местных тканей, пластика нижней губы двумя симметричными лоскутами верхней губы.

Владимир Петрович Филатов (1875-1956)

Владимир Петрович основал Институт глазных болезней и тканевой терапии НАМН Украины. Блестящий хирург на протяжении всей своей жизни занимался научной деятельностью. Филатов опубликовал такие труды, как «Тканевая терапия», «Операции на роговой оболочке и склере», «Учение о клеточных ядах в офтальмологии».



Это только небольшая часть огромной плеяды советских медиков, научные труды и практическая работа которых спасли миллионы советских граждан. Их разработки и изобретения до сих пор приносят людям здоровье.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Безусловно , некоторые из перечисленных ученых внесли большой вклад в мировую медицину , чего не скажешь ,например, о моем коллеге профессоре Грошикове , предложенные методы лечения которого не оправдались и давно уже не используются в стоматологии!

Уважаемые друзья! Я,как профессиональный стоматолог и ученый , учебник которого "Современная кариесология" принят для обучения студентов и врачей как в России, так и во многих странах мира ,хотел бы высказать свое мнение относительно несправедливости , царившей и ,к сожалению, сегодня все еще встречающейся в современной российской стоматологии!

Именно об одном, незаслуженно забытом выдающемся российском ученом, хотелось бы вам рассказать. Как известно, виновником формирования в обществе отрицательного отношения к зубным врачам явилась не только «общедоступная и якобы абсолютно бесплатная» советская медицина, но и бездарная деятельность некоторых "светил" советской стоматологии, которые из-за своей некомпетентности и профессиональной зависти,не поддержали величайшее открытие русского ученого И.Г. Лукомского "Принцип биологической целесообразности", а дали предпочтение травматичному принципу "Продление ради предотвращения", предложенному в 1908 г. американским ученым Г.В. Блэком!

Как раз этот метод американского ученого, который якобы для предотвращения возникновения повторного кариеса рекомендовал удалять не только пораженные кариесом ткани, но и абсолютно здоровые ткани зуба,породил всеобщий страх посещения стоматолога!К сожалению, до сих пор почему-то считающийся выдающимся стоматологом Блэк, ошибочно считал,что после удаления распавшихся тканей кариозной полости в местах, где из-за застревания пищи якобы возникает кариес, необходимо удалять здоровые ткани зуба до хорошо очищаемым зонам , где кариес не возникает!

Если учесть, что в те времена не было эффективных обезболивающих средств и скоростных бормашин, то можно себе представить какие муки испытывал бедный пациент, особенно когда врач препарировал здоровые ткани! А ведь современная медицина доказала бездарность метода Блэка и то, что повторный кариес после пломбировки возникает в первую очередь из-за усадки пломбировочного материала, которая возникает при затвердевании самой пломбы!Таким образом, принцип Бэка нанес огромный ущерб стоматологической науке и стал основной причиной возникновения непреодолимого страха посещения стоматолога!

Однако, несмотря на это, американцы сделали все возможное и даже невозможное для популяризации с самого начала научно необоснованной и губительной методики препарирования, предложенной их соотечественником.В Национальном музее американской истории в Вашингтоне благодарные соотечественники воссоздали точную копию кабинета доктора Блэка в Джексонвилле.

Российская же стоматологическая школа для популяризации выдающегося открытия своего же соотечественника не сделала ровным счетом ничего!Предложенный в 1948 г. И.Г. Лукомским, принцип щадящего препарирования или «биологической целесообразности» благодаря активному противостоянию некоторых российских лжеученых не был широко принят!

К сожалению, ничего не сделали для ее популяризации и сегодняшние бездарные «патриоты российской науки»,несмотря на то, что гениальность открытия русского ученого была подтверждена современными методами исследования.Именно на принципе ,предложенном советским ученым Лукомским, а не на принципе препарирования Блэка основана современная щадящая (инвазивная) методика препарирования кариозных полостей!

Я,как многие ученые, среди которых всемирно известный австралийский ученый Г. Маунт опубликовали немало статей, критикующих нерациональность использования методики Блэка.К сожалению, мое открытое письмо к президенту СтАР В.К. Леонтьеву на страницах журнала «Маэстро стоматологии» (№ 4, 2002) с просьбой увековечить память И.Г. Лукомского чеканкой медали с его именем, которой, аналогично медали французского стоматолога П. Фошара, будут награждаться особо отличившиеся российские стоматологи, не принесло результатов.

Особенно же обидно, что в общепринятом российском учебнике по терапевтической стоматологии (2003) под редакцией Е.В. Боровского,как ни странно, вообще не нашлось места для подробного описания методики Лукомского, а приоритет опять полностью отдан давно устаревшему деструктивному методу Блэка.

Порой даже складывается впечатление, что этот учебник, как и учебники девяностых годов, написан на деньги небезызвестного господина Сороса. Бесспорно, ученый может не достичь научных вершин, но патриотом своей страны он все-таки обязан быть!Именно из-за таких российских ученых унизительная поговорка "Советских разведчиков узнавали по зубам" до сих пор не утратила свою актуальность!!!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

Друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

В баню с будущей свекровью: почему на Руси существовала эта традиция? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43399519897/)

Почему Сталин реабилитировал героев русской истории (https://otari.mirtesen.ru/blog/43091464546/)

Острожно, штраф: 10 странных запретов в разных странах мира (https://otari.mirtesen.ru/blog/43589899650/)