Что должен делать мужчина, если жена страдает, а брак трещит по швам

Они повсюду: в любом продуктовом магазине, офисе, на детской площадке и возле школы. Они - женщины, которые вытирают детские слезы, самоотверженно служат своей семье, день за днем чередуя работу, воспитание детей и бессонные ночи. Женщины, которые постоянно заботиться о потребности каждого, кроме своих собственных.

Мужчины, мы нуждаемся в вас! Вероятно, вы не всегда знаете, как подержать нас, как найти нужные слова и утешить, когда все валится из рук, а проблемам не видно конца. Поэтому, в этой статье собраны самые важные советы о том, как вы можете помочь своей женщине в трудный период.

1. Вы должны знать о ее обязанностях

Вне зависимости от того, остается ли она дома или ходит на работу, вы должны знать, чем она занимается в течение дня. Ее список дел, вероятно, переполнен задачами, которые значительно превышают лимит ее времени и энергии. Помните о том, что у нее тоже есть свои потребности и цените ее жертвы.

2. Предложите ей помощь, прежде чем она сломается

Лучшее время, чтобы начать помогать вашей жене - сейчас. Не ждите, пока она сломается под бременем забот и обязанностей.

3. Будьте активным

Родители – это два человека. Счастливый брак создают также два человека. Для того чтобы вести семейное хозяйство тоже нужны, как минимум, двое.

Поэтому вы должны в полной мере участвовать во всех аспектах вашей семейной жизни. Конечно, вы устаете на работе, но то же самое чувствует ваша жена.

4. Иногда она хочет, чтобы ее просто выслушали

Не стоит пытаться решить все ее проблемы. Иногда женщинам просто нужно выговориться, убедиться, что их понимают и сопереживают им. Если она захочет, чтобы вы помогли ей, она попросит об этом.

5. Обнимите ее

Займите детей чем-нибудь увлекательным, а затем заключите свою жену в объятия. Говорите ей, как сильно вы ее любите и позвольте ей поплакаться в ваше сильное мужское плечо.

6. Говорите с ней

Интересуйтесь ее мнением, задавайте вопросы и дайте ей высказаться. Позвольте супруге открыться вам, поделиться страхами и переживаниями. Такой опыт очень сблизит вас.

7. Будьте партнером

Брак заключают, чтобы прожить вместе всю жизнь, делить радости и печали, плакать и смеяться вместе, поддерживать друг друга в трудные времена. Вы не просто два человека, живущих вместе, вы - две половинки одного целого, давшие обет любить друг друга вечно.

8. Дайте ей надежду

Подбодрите ее, дайте ей знать, что любите. Помогите ей увидеть хорошее в любой ситуации. Не критикуйте ее, и если она сдастся, будьте тем, кто поможет ей подняться и даст надежду на лучшее будущее.

9. Помогайте

Если вы видите работу, которую нужно сделать, не проходите мимо. Посуда в раковине? Помойте ее. Погуляйте с псом и проверьте домашнее задание детей. Не ждите, когда вас попросят о помощи.

10. Спросите, чем ей помочь

Лучший способ узнать, в чем нуждается ваша жена, спросить ее об этом. Она действительно оценит это, ведь она тоже любит вас и благодарна вам за все, что вы делаете для нее.

11. Устройте ей выходной

Когда у вашей жены в последний раз был выходной? Нет, настоящий выходной. Без стирки, уборки, готовки и другой ежедневной рутины. Предоставьте ей один день, который бы она полностью посвятила себе: долгий сон, маникюр, новый наряд, горячая ванна и немного времени в тишине и покое. Поверьте, после такого, ваша жена будет светиться от счастья и чувствовать себя на 10 лет моложе!

Согласитесь, не так трудно проявлять немного участия и заботы каждый день. Но даже такие мелочи, как вымытая после ужина посуда, могут облегчить жизнь вашей супруги. Будьте внимательны к вашим женам, и вы заметите, как они расцветают у вас на глазах.

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А вы знали об этом?

Одним из интересных изобретений Теслы была башня высотой 55 метров, которую он построил на Лонг-Айленде. Предполагалось, что это строение было предназначено для «высасывания» электричества из воздуха. Однако в 1917 году башня была снесена, чтобы расплатиться с кредиторами.Тесла сначала работал на Томаса Эдисона над генераторами постоянного тока. Позже он ушел, чтобы продолжить разрабатывать свою собственную идею - асинхронный двигатель переменного тока. Один из интереснейших причуд Теслы заключалась в том, что он ненавидел, когда кто-то трогает его волосы. Также он был одержим цифрой «3» и ненавидел круглые предметы. Когда Тесла пытался «выбить» финансирование в банке JP Morgan в 1901 году, он описал изобретение, над которым работал в тот момент... мобильный телефон. Конечно, он не называл его именно так, но тем не менее ученый намного опередил свое время.

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