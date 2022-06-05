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Теперь подушки можно заряжать движением головы. Новая китайская разработка

Теперь подушки можно заряжать движением головы. Новая китайская разработка

Бессонница? Часто падаете с кровати? У китайцев есть решение.

Ученые из Китая изобрели умную подушку. Она умеет отслеживать качество сна и контролировать положение головы человека для наилучшего отдыха. Заряжать подушку не надо.

Питается устройство за счет трения и веса приложенного к подушке. Она изготовлена из гибких пористых полимерных электрических элементов, которые и отвечают за преобразование движения головы в электрический ток.

Подробную информацию о изобретении китайские ученые опубликовали на сайте научной организации Американского химического общества. Создатели считают, что подушка пригодится медицинским учереждениям для мониторинга показателей пациентов с шейными заболеваниями. Также гаджет поможет людям, которые часто падают с кровати, регулируя положение их головы.

Подобная разработка уже применялась ранее. Ее внедряли в одеяла и маски для глаз. Ученые продолжают искать решения с меньшими ограничениями, не ставящее под угрозу комфорт пользователя.

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А вы знали об  этом?                                                                                                  

Теперь подушки можно заряжать движением головы. Новая китайская разработка

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