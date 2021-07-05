Печальные факты о жизни после апокалипсиса

Когда упадут бомбы, лицо планеты изменится навсегда. На протяжении 50 лет этот страх не покидал людей. Достаточно одному человеку нажать на кнопку — и разразится ядерный апокалипсис. Сегодня мы уже не так сильно переживаем. Советский Союз распался, биполярный мир тоже, идея о массовом уничтожении превратилась в кинематографический штамп. Однако угроза никогда не уйдет навсегда. Бомбы все еще ждут, пока кто-то не нажмет на кнопку. И новые враги всегда будут. Ученые должны проводить испытания и строить модели, чтобы понять, что будет с жизнью после взрыва этой бомбы. Некоторые люди выживут. Но жизнь в тлеющих останках уничтоженного мира изменится совершенно.

Пойдет черный дождь

Вскоре после того, как взорвется атомная бомба, пойдет тяжелый черный ливень. Это будут не мелкие капельки, расчищающие пыль и пепел. Это будут плотные черные шарики, похожие на масло, и они могут убить вас.

В Хиросиме черный дождь пошел через 20 минут после того, как бомба взорвалась. Он охватил площадь около 20 километров вокруг эпицентра, покрывая местность густой жидкостью, которая могла бы искупать несчастных в радиации, в 100 раз большей, чем в центре взрыва.

Город вокруг выживших горел и отнимал у них последний кислород.

Электромагнитный импульс вырубит электричество

Жажда была нестерпимой. Пытаясь бороться с огнем, отчаявшиеся люди пытались пить даже странную воду, падающую с неба. Но в этой жидкости было достаточно радиации, чтобы запустить в крови человека необратимые изменения. Она была достаточно сильной, чтобы эффекты дождя проявлялись и по сей день в местах, где он оседал. Если взорвется еще одна атомная бомба, у нас есть все основания полагать, что произойдет то же самое.

Когда происходит ядерный взрыв, он может отправить импульс электромагнитного излучения, которое обрубит электричество и выбьет все сети, обесточив город или целую страну.

В одном из ядерных испытаний импульс, посланный детонацией одной атомной бомбы, был настолько сильным, что выбил уличные фонари, телевизоры и телефоны в домах на 1600 километров вокруг. Это, впрочем, не было запланировано. С тех пор были разработаны бомбы специально для этой задачи.

Если бомба, которая должна отправить электромагнитный импульс, взорвется в 400-480 километрах над страной, например США, из строя выйдет вся электрическая сеть страны.

Поэтому когда упадет бомба, погаснет свет. Все холодильники с едой выйдут из строя. Данные на всех компьютерах окажутся недоступны. Что еще хуже, объекты, обеспечивающие города водой, перестанут подавать питьевую чистую воду.

Считается, что на восстановление страны уйдет шесть месяцев. Но это при условии, что люди смогут над этим работать. Но когда упадет бомба, им будет не до этого.

Дым закроет солнце

Области вблизи эпицентров получат мощный выброс энергии и будут сожжены в пепел. Все, что может гореть, сгорит. Здания, леса, пластик и даже асфальт на дорогах будут гореть. Нефтеперерабатывающие объекты — которые были запланированными целями во время холодной войны — будут взрываться огнем.

Пожары, которые охватят каждую цель ядерных бомб, направят в атмосферу токсичный дым. Темное облако дыма в 15 километров над поверхностью Земли будет расти и двигаться, подталкиваемое ветрами, пока не накроет всю планету, закрыв собой солнце.

В первые годы после ядерной катастрофы мир станет неузнаваем. Солнце перестанет дарить свой свет планете, и мы увидим только черные облака, закрывающие привычный свет. Трудно сказать наверняка, сколько потребуется времени, прежде чем они улетучатся и небо снова станет голубым. Но во время ядерной катастрофы можно рассчитывать, что мы не увидим неба 30 лет.

Будет слишком холодно, чтобы выращивать пищу

Поскольку солнца больше не будет, температура начнет падать. В зависимости от того, сколько бомб будет отправлено, перемены будут все более разительными. В отдельных случаях можно ожидать, что глобальная температура упадет на 20 градусов Цельсия.

Если нас ждет тотальный ядерный апокалипсис, первый год будет без лета. Погода, при которой мы обычно выращиваем урожай, станет зимней или поздне-осенней. Выращивать пищу станет невозможно. Животные по всему миру будут голодать, растения увядать и умирать.

Но нового ледникового периода не будет. В течение первых пяти лет убийственный мороз будет сильно мешать растениям. Но потом все вернется на круги своя, и примерно за 25 лет температура придет в норму. Жизнь будет продолжаться, если мы, конечно, сможем это засвидетельствовать.

Озоновый слой будет разорван

Конечно, жизнь в норму придет не скоро и не полностью. Через год после удара бомбы некоторые процессы, запущенные загрязнением атмосферы, начнут проделывать дыры в озоновом слое. Это будет нехорошо. Даже с маленькой ядерной войной, которая использует всего 0,03% мирового арсенала, мы можем ожидать, что до 50% озонового слоя будет уничтожено.

Мир будут уничтожать ультрафиолетовые лучи. Растения будут гибнуть повсеместно, а живые существа столкнутся с мутациями в ДНК. Даже самые стойкие культуры станут слабее, меньше и менее способными к воспроизводству.

Поэтому, когда небо очистится и мир немного согреется, выращивание пищи будет невероятно трудным процессом. Когда люди попытаются вырастить пищу, погибнут целые поля, а фермеры, которые будут оставаться на солнце достаточно долго, чтобы вырастить урожай, умрут болезненной смертью от рака кожи.

Миллиарды людей будут голодать

Если наступит ядерный апокалипсис, пройдет по меньшей мере пять лет, прежде чем кто-либо сможет вырастить достаточное количество пищи. При низкой температуре, убийственном морозе и изнуряющем потоке ультрафиолетовой радиации с небес немногие урожаи смогут пережить достаточно долго, чтобы их можно было собрать. Миллиарды людей будут обречены на голодную смерть.

Выжившие будут искать способы выращивать пищу, но это будет нелегко. У людей, живущих вблизи океана, будут шансы повыше, потому что моря будут остывать медленно. Но жизнь в океанах тоже поуменьшится.

Тьма заблокированного неба убьет планктон, крупный источник пищи океанов. Радиоактивное загрязнение также прольется в воду, снизив количество жизни и сделав ее опасной для любого, кто захочет ее отведать.

Большинство людей, переживших бомбардировку, не переживет следующие пять лет. Еды будет мало, конкуренции много, многие умрут.

Консервы можно будет есть

Среди немногого, что смогут употреблять в пищу люди в первые пять лет, будут консервы. Плотно упакованные пакеты и банки с едой можно будет есть, и в этом фантасты нас не обманывают.

Ученые провели эксперимент, в котором разместили пиво в банке и соду возле ядерного взрыва. Снаружи банки покрылись толстым слоем радиации, если можно так выразиться, но внутри все было в порядке. Сильно радиоактивными стали напитки, которые были совсем близко к эпицентру, но и их можно было пить. Ученые опробовали радиоактивное пиво и вынесли вполне съедобный вердикт.

Консервы, как полагают, будут столь же безопасны, что и пиво в банках. Также есть основания полагать, что вода из глубоких подземных скважин тоже вполне подойдет. Борьба за выживание наверняка перерастет в борьбу за контроль глубоководных скважин и запасы консервов.

Химическая радиация проникнет до мозга костей

Даже имея пищу, выжившим придется бороться с распространением рака. Вскоре после падения бомб радиоактивные частицы поднимутся в небо и затем выпадут на землю. Когда они упадут, мы не сможем их даже разглядеть. Но они все равно смогут нас убить.

Одним из смертоносных химических веществ будет стронций-90, который обманывает тело, выдавая себя за кальций при вдыхании или употреблении. Тело отправляет токсичные химические вещества прямо в костный мозг и зубы, одаряя жертву раком кости.

Сможем ли мы пережить эти радиоактивные частицы, зависит от нашей удачи. Непонятно, сколько частицы будут оседать. Если долго, может повезти.

Если пройдет две недели, прежде чем частицы осядут, их радиоактивность снизится тысячекратно, и мы сможем их пережить. Да, рак будет шире, продолжительность жизни короче, мутации и дефекты чаще, но человечество точно не будет уничтожено.

Будут массивные бури

Во время первых двух-трех лет морозной темноты мы можем ожидать, что мир поразят бури, каковых свет не видывал.

Мусор, отправленный в стратосферу, не только закроет солнце, но и повлияет на погоду. Он изменит процесс образования облаков, сделает их более эффективными в производстве дождя. Пока все не вернется к норме, мы будем наблюдать постоянный дождь и мощные бури.

В океанах все будет еще хуже. В то время как температура на Земле быстро перейдет в ядерную зиму, океаны будут остывать много дольше. Они будут оставаться теплыми, поэтому на океанском фронте разыграются массивные бури. Ураганы и тайфуны будут сеять хаос по всем побережьям в мире, и они будут бушевать в течение многих лет.

Люди выживут

Миллиарды людей погибнут, если ядерная катастрофа все-таки произойдет. 500 миллионов человек погибнет мгновенно во взрывах войны. Миллиарды будут голодать или замерзать до смерти.

Но есть много причин полагать, что человечество выживет. Людей будет немного, но они будут, и это уже хорошо. В 1980-х годах ученые были убеждены, что в случае ядерной войны уничтожена будет вся планета. Но сегодня мы приходим к мысли, что часть человечества все-таки сможет пройти через эту войну.

Через 25-30 лет облака рассеются, температуры вернутся в норму, а жизнь получит шанс начать заново. Растения вырастут. Да, они будут не такими пышными. Но через несколько десятилетий мир будет похож на современный Чернобыль, в котором выросли гигантские леса.

Жизнь продолжается. Но мир уже никогда не станет прежним.

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