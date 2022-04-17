Куда исчезло русское золото в несколько миллиардов рублей, украденное Наполеоном из Москвы

Когда Наполеон завоевал Москву, его войска разграбили город и его окрестности. Есть сведения, что из Москвы знаменитый военачальник выехал с огромным караваном, который должен был увезти награбленные сокровища в безопасное место. Но даже сегодня точно неизвестно, где на самом деле оказалось золото, драгоценности, картины и другие ценности. По подсчетам МВД, армия везла награбленных ценностей в количестве: 294 кг. золота, более 5 тонн серебра, церковную утварь, драгоценные камни, старинное оружие, меха и т.п.

Логично предположить что золото должно было перемещаться вместе с Наполеоном и его главной армией во время отступления из России. Однако армия Наполеона постоянно подвергалась атакам русских, существовала угроза полного её уничтожения, поэтому Наполеон решил оставить золото и другие ценности спрятанными в надежном месте. Чаще всего говорят об озере Семлёвском под Вязьмой в 300 километрах к западу от Москвы. Там вероятно остановились Наполеон и его армия вместе с похищенными ценностями, и солдаты бросили все награбленное в воду.

О том, что клад оказался в Семлёвском озере, писал непосредственный участник этих событий генерал Филипп Сегюр, а также автор книги о жизни Наполеона, романист Вальтер Скотт (который, впрочем, видимо, черпал свою историю из рассказа Сегюра).

Поиски золотых сокровищ в этом районе начались сразу после окончания наполеоновских войн. Найдено было оружие и военные материалы, которыми располагала отступающая армия, но ни золота, ни других ценностей найти не удалось. Губернатор Александр Хмельницкий даже оплатил большую водолазную экспедицию, которая должна была найти клад, но не нашла его.

С тех пор многие люди искали сокровища в этих краях, но никто не преуспел. Его искали и в других местах, например, на озере Большое Рутавечь, где искал Вячеслав Рыжков, или в Белоруссии, где столкнулись французы и русские, и войска Наполеона потерпев поражение потеряли там клад. В любом случае, все это только теории, ведь сокровища еще никто не нашел.