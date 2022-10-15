Мистические исчезновения военных

В истории человечества немало случаев исчезновения целых групп военных. Достаточно вспомнить фантастическую пропажу британского Норфолкского полка в Турции на полуострове Голиполи во время Первой мировой войны (1915 год). Несколько сот солдат вдруг исчезли в каком-то загадочном тумане, и больше их никто никогда не видел. Причем не видели и сами турки, которых сразу же обвинили в похищении британцев. Однако послевоенное расследование показало, что Турция здесь ни при чем.

Исчезновение моряков военного корабля

В период колонизации русскими Аляски, в 1741 году произошла престранная пропажа моряков, считающаяся самой таинственной во всей истории военного российского флота. С корабля «Святого Павла» на берег Американского континента отправились две шлюпки с хорошо обученными и вооруженными моряками. Причем они имели пушки и сигнальные ракеты. Но моряки высадились и… пропали, словно сквозь землю провалились.

Погибнуть в стычке с индейцами россияне не могли: аборигены никогда не нападали на хорошо вооруженных моряков, тем более что в этом случае были бы слышны выстрелы, пушечные залпы, наконец, взлетели б сигнальные ракеты о необходимой помощи. Ничего этого не наблюдалось.

Только ночью на берегу горел слишком яркий, какой-то неестественный для костра огонь.

Исчезновение целой дивизии в Китае

И опять-таки загадка: сами моряки не имели право разжигать такое пожарище согласно инструкции, а индейцы сделать подобное были просто не способны. Поиски пропавших моряков и их следов не увенчались успехом, не были найдены даже лодки…

Это произошло в 1937 году, когда в Китай вторглась хорошо вооруженная и подготовленная армия Японии и буквально начала громить китайцев. В конце того года японцы были уже у реки Янцзы и готовились к вторжению в тогдашнюю столицу Китая – город Нанкин.

Оборонять главный мост через реку отправилась дивизия в количестве трех тысяч китайцев. Солдаты основательно окопались и стали ждать неприятеля. Однако на другой день, как дивизия заняла позицию у моста, с ней вдруг прекратилась связь. В штабе заволновались: ситуация была катастрофической, поскольку японцы рвались в наступление на столицу Китая.

К мосту срочно отправились офицеры, дабы восстановить связь и выяснить обстановку. Вернувшись, те доложили командованию, что окопы пустые, при этом офицеры не нашли ни одного убитого солдата или хотя бы брошенное оружие, амуницию, следы нападения японцев. Вся дивизия словно в мгновение ока испарилась. Перебежать к врагу китайцы просто не могли, поскольку прекрасно знали, что японцы пленных не щадят, а зверски пытают и затем убивают.

Естественно, вскоре японцы беспрепятственно прошли через никем не охраняемый мост и ворвались в столицу Китая. Затем произошла знаменитая Нанкинская резня, в ходе которой погибло более трехсот тысяч китайцев, причем не только военных, поскольку это вторжение сопровождалось массовыми изнасилованиями, мародерством и невидимой жестокостью японцев по отношению к мирному населению.

Уже позже гоминьдановское, а затем и сменившее его коммунистическое руководство Китая пыталось тщательно расследовать факт исчезновения целой дивизии, но выводы комиссий каждый раз просто обескураживали: все три тысячи солдат и офицеров исчезли без единого следа, словно их похитили какие-то силы, обладающие фантастическими возможностями.

Источник

А вы знали об этом?

В России в топ переоцененных актеров входит и Елизавета Боярская. Ее карьера сложилась безупречно — ей даже дали звание заслуженной артистки России, однако в этом, по мнению многих, была не ее заслуга. Девушке помог ее отец, Михаил Боярский. Будь она обычной выпускницей театрального училища, ее бы признали “невыразительной” и “бесталанной”. А так — нельзя, исключительно из уважения к ее знаменитому папе.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 80) https://otari.mirtesen.ru/blog/43848362051/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!