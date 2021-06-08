Зачем коммунисты построили «базу злых духов» и писали детям письма от имени Сталина

В 1922 году был образован Советский союз, однако просто провозгласить новое государство было не достаточно. На волне триумфа коммунисты хотели объединить всю страну вокруг новых идеалов и подтолкнуть все народы к труду на пользу плановой экономике.

Закономерно, что коренное население севера не очень понимало, зачем ему все это надо. Речь в основном идет о хантах и ненцах. Они предпочитали качевать, пасти оленей и даже не имели письменности. Однако советская власть решила, что сможет продать им идею социалистического общества. Естественно, все пошло не по плану.

Все блага цивилизации

Внедрение коммунизма стартовало в районе реки Казым. Считалось, что местные жители были наименее «испорчены капитализмом» и обладали «здоровым духом». В 1930 году там появилась культбаза, которая была чем-то вроде центра государственных услуг для коренного населения. На ее территории были больница, роддом, школа-интернат, а также баня и прачечная.

Поначалу все шло неплохо: туземцы оценили плюсы современной медицины и только в 1931 году больницу культбазы посетили почти 3,5 тысячи человек. Однако суеверия прочно сидели в головах людей. Например, женщины не хотели рожать в роддоме. Говорят, что первая женщина согласилась рожать на культбазе только в середине 30-х.

Грустные октябрята

И то в обмен на швейную машинку «Зингер».Одна из первых женщин, рожавших на Казымской культбазе, 1936 год

Но главной проблемой был вопрос образования. Туземцы наотрез отказывались отдавать детей в школу, а в пионерский отряд при культбазе вступили всего два человека. Когда уговоры не помогали, коммунисты прибегали к крайним мерам. Например, могли отобрать у отца семейства ружье, чтобы тот не мог охотиться. Или писали туземцам фальшивые директивы из Москвы «от самого большого и самого главного начальника». В них Сталин лично приказывал конкретным детям учиться в школе. Аборигены мало понимали в устройстве советского государства, поэтому личные письма от Сталина не вызывали у них подозрений.

Ученики Казымской школы-интерната на уроке физкультуры, 1935 год

Но даже когда детский интернат начал худо-бедно заполняться, воспитывать детей было почти невозможно. Впервые покинув родителей, новоиспеченные школьники начинали рыдать без перерыва. Работники учреждения сообщали, что дети плачут целыми сутками.

Зловещая база

Вообще, отношение местных к культбазе было скорее враждебным. Во многом потому, что само ее название ассоциировалось у туземцев со словом «куль», что в переводе значит «злой дух». Поэтому, когда из-за эпидемии ветряной оспы «база злого духа» закрыла детей на карантин, родители сильно возмутились.

Растущее напряжение между коммунистами и аборигенами привело к тому, что последние собрались на сход, где решили забрать всех детей с культбазы и вообще отказаться от ее услуг. Впоследствии конфликт перерос в вооруженные столкновения и спровоцировал карательную операцию против мятежных хантов и ненцев. Но об этом я подробно расскажу в другой раз.

А пока поделитесь своим мнением: правда ли стоило конфликтовать с малочисленными кочевыми народами или можно было оставить их в покое?