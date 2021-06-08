Популярные статьи

Свежие комментарии

Зачем коммунисты построили «базу злых духов» и писали детям письма от имени Сталина

В 1922 году был образован Советский союз, однако просто провозгласить новое государство было не достаточно. На волне триумфа коммунисты хотели объединить всю страну вокруг новых идеалов и подтолкнуть все народы к труду на пользу плановой экономике.

Зачем коммунисты построили «базу злых духов» и писали детям письма от имени Сталина

Закономерно, что коренное население севера не очень понимало, зачем ему все это надо. Речь в основном идет о хантах и ненцах. Они предпочитали качевать, пасти оленей и даже не имели письменности. Однако советская власть решила, что сможет продать им идею социалистического общества. Естественно, все пошло не по плану.

Все блага цивилизации

Внедрение коммунизма стартовало в районе реки Казым. Считалось, что местные жители были наименее «испорчены капитализмом» и обладали «здоровым духом». В 1930 году там появилась культбаза, которая была чем-то вроде центра государственных услуг для коренного населения. На ее территории были больница, роддом, школа-интернат, а также баня и прачечная.

Поначалу все шло неплохо: туземцы оценили плюсы современной медицины и только в 1931 году больницу культбазы посетили почти 3,5 тысячи человек. Однако суеверия прочно сидели в головах людей. Например, женщины не хотели рожать в роддоме. Говорят, что первая женщина согласилась рожать на культбазе только в середине 30-х.

И то в обмен на швейную машинку «Зингер».

Одна из первых женщин, рожавших на Казымской культбазе, 1936 годОдна из первых женщин, рожавших на Казымской культбазе, 1936 год

Грустные октябрята

Но главной проблемой был вопрос образования. Туземцы наотрез отказывались отдавать детей в школу, а в пионерский отряд при культбазе вступили всего два человека. Когда уговоры не помогали, коммунисты прибегали к крайним мерам. Например, могли отобрать у отца семейства ружье, чтобы тот не мог охотиться. Или писали туземцам фальшивые директивы из Москвы «от самого большого и самого главного начальника». В них Сталин лично приказывал конкретным детям учиться в школе. Аборигены мало понимали в устройстве советского государства, поэтому личные письма от Сталина не вызывали у них подозрений.

Ученики Казымской школы-интерната на уроке физкультуры, 1935 годУченики Казымской школы-интерната на уроке физкультуры, 1935 год

Но даже когда детский интернат начал худо-бедно заполняться, воспитывать детей было почти невозможно. Впервые покинув родителей, новоиспеченные школьники начинали рыдать без перерыва. Работники учреждения сообщали, что дети плачут целыми сутками.

Зловещая база

Вообще, отношение местных к культбазе было скорее враждебным. Во многом потому, что само ее название ассоциировалось у туземцев со словом «куль», что в переводе значит «злой дух». Поэтому, когда из-за эпидемии ветряной оспы «база злого духа» закрыла детей на карантин, родители сильно возмутились.

Растущее напряжение между коммунистами и аборигенами привело к тому, что последние собрались на сход, где решили забрать всех детей с культбазы и вообще отказаться от ее услуг. Впоследствии конфликт перерос в вооруженные столкновения и спровоцировал карательную операцию против мятежных хантов и ненцев. Но об этом я подробно расскажу в другой раз.

А пока поделитесь своим мнением: правда ли стоило конфликтовать с малочисленными кочевыми народами или можно было оставить их в покое?

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Сталин — величайший злодей и авантюрист современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

Утопия и бездарность марксизма – ленинизма(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/)

Маздак — первый в истории человечества «коммунист» , совершивший социалистическую революцию(https://otari.mirtesen.ru/blog/43244401984/)

Обсудить

Картина дня

наверх