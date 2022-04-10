За что журнал Time выбрал Сталина «человеком года» в 1942 году

4 января 1943 года вышел журнал Time со Сталиным на обложке. Авторитетное издание признало Сталина человеком года. Это звание дается ярким личностям, оказавшим решающее влияние на события в мире. И им, по мнению редакции, стал Сталин за успехи в Великой Отечественной в 1942 году. Но давайте обо всем по порядку.

Это уже было второе появление «вождя народов» в журнале Time. Первый раз – в 1939 году после подписания пакта Молотова-Риббентропа и было это в негативном ключе. Причина выбора – Сталин кардинально повлиял на расклад сил в Европе, писал тогда журнал Time. И сделал оговорку, что Сталин может войти в историю, как отрицательный персонаж. Союз нацистов и большевиков однозначно напугал всю остальную Европу.

Но когда началась Великая Отечественная и СССР смело взял на себя основной удар фашистов - риторика журнала сильно изменилась. Теперь все слова в адрес советской армии, народа и Сталина были только позитивными.

Успехи советской армии в 1942 году искренне впечатлили журналистов. Они называли Сталина «крутым парнем» и отмечали яркий успех Сталинградской битвы. Это сражение окончательно изменило ход войны - теперь немцы были вынуждены обороняться.

Как писал Time, в 1941 году Сталин добился практически невозможного - в тяжелой ситуации отбросил Гитлера от Москвы.

Что означает это звание и как его присуждают

Но «в 1942 году Сталин добился намного большего. Он уже второй раз лишил Гитлера всех плодов успеха».

Впервые, подробно о выборе и его критериях журнал Time рассказал в 2007 году. Когда поместил на обложку Владимира Путина.

Тогда главный редактор Time Ричард Штенгель заявил, что редакция выбирает, полагаясь на свое мнение. Человек года - это оценка мира в данный текущий момент. Именно «Человек года» задает текущие тренды. Эта номинация - не знак одобрения. Но это критерий лидерства и вручается тем людям, что влияют на нашу жизнь и меняют нашу планету.

Что ж, за почти 100-летнюю историю, номинация «Человек года» и правда стала очень авторитетной. Это цитируют СМИ по всему миру, этого человека активно обсуждают.

Кто еще из советских и российских лидеров получал «Человек года»

К Сталину и Путину можно относиться по-разному. Но одно ясно - эти люди и правда обладают лидерскими качествами. С ними считаются, их слушают и они меняют жизнь. К лучшему или нет - покажет время.

Из других советских лидеров - в 1957 году «Человеком года» выбрали Никиту Хрущева - за то, что смог решить проблему «Карибского кризиса» и не допустил ядерной войны. В 1983 году Юрий Андропов разделил этот титул на двоих с Рейганом - Time удивился, что они не могут договориться друг с другом.

Но вот попадание в список другого персонажа - Михаила Горбачева, кажется несколько надуманным и предвзятым. А ведь Горбачев дважды (!) - в 1987 и 1989 гг становился «Человеком года». Лидерские качества? Не знаю, лично я не заметил, где он их проявил. В том, что пошел на уступки США и, за короткий промежуток, развалил СССР? Скорее, это не лидерство, а ровно наоборот. Но расклад сил в мире XX и XXI века Горбачев и, правда, кардинально поменял, потому и получил титул.