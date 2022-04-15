"Он сказал: не нужно платить": кто такой Рафаэль Арутюнян, как он привел американца Чена к золоту Олимпиады?

Тренер по фигурному катанию армяно-грузинского происхождения Рафаэль Арутюнян в России известен не так, как легендарная Этери Тутберидзе. Тем не менее, на его счету подготовка огромного числа звезд фигурного катания: он тренировал Мишель Кван, Джеффри Баттла, Мао Асаду, Сергея Воронова, Михала Бржезину. Но главной звездой его тренерской карьеры стал американец Нэйтан Чен – новоиспеченный чемпион Олимпиады в Пекине-2022.

Рафаэль Владимирович Арутюнян родился в 1957 году в Тбилиси. В 7 лет он попал в секцию фигурного катания в родном городе. Как спортсмен, значительных успехов он не достиг, однако смог стать кандидатом в мастера спорта. Позже он переехал в Ереван, где окончил Армянский государственный институт физической культуры, еще позже – работал в «Сокольниках» в Москве.

В 2000 году он переехал в США, как и многие советские специалисты. В Америке он довольно быстро сделал карьеру, к нему обращались самые известные американские спортсмены. В 2011 году в группу Арутюняна пришел 12-летний Нэйтан Чен – молодой, но очень перспективный парень. И Арутюнян в него поверил.

Чен рассказывал, что у его семьи не было денег, чтобы оплачивать тренировки. Его мать наскребала последние доллары, семья была откровенно бедной. Арутюнян, видя талант мальчика, продолжал заниматься с ним и брал с семьи столько денег, сколько она могла заплатить. В какой-то момент Рафаэль Владимирович сказал своему подопечному, что он не будет брать с него деньги, но будет продолжать заниматься, чтобы помочь ему достичь целей. Спустя 10 лет Нэйтан Чен стал олимпийским чемпионом после абсолютного четырехлетнего доминирования в спорте.

Сегодня Арутюнян говорит, что хочет немного притормозить с тренерской работой и отдохнуть. Брать нового подопечного и вести его к олимпийскому золоту он не хочет – слишком тяжела эта работа. Впрочем, неизвестно, что произойдет спустя пару лет.

А пока нам остается лишь восхищаться еще одним выдающимся тренером советской школы. Выдающимся не только благодаря его профессионализму, но и человечности.

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