Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    Спасибо!12 любопытных кор...
  • Отари Хидирбегишвили
    Дорогая моя !А вот мой дедушка был поражен предательством русских , украинцев , белорусов !Однозначно в истории войн ...Передача Крыма Ук...
  • Malina
    глупость несусветная!!! мои бабушка и мама из Севастополя,так они рассказывали - как татары преданно служили немцам. ...Передача Крыма Ук...

12 форм брака, существующих на Земле помимо традиционного

Фактрум собрал подборку примеров о том, как разнообразна супружеская жизнь людей на нашей планете.

1. Полиандрия

Полиандрия — одна из форм полигамии. Суть этой формы брака заключается в том, что одна женщина может одновременно состоять в союзе с несколькими мужчинами. В наше время полиандрия встречается только в изолированных деревушках, находящихся на Тибетском нагорье.

2. Левират

Некоторые формы брака подразумевают союз не двух людей, а целых семей, причём он должен продолжаться даже в случае смерти кого-то из супругов. При левирате мужчина обязан жениться на овдовевшей супруге своего покойного брата. Достаточно часто дети, рождённые в таком союзе, считаются сыновьями либо дочерями первого (ранее умершего) мужа женщины. Левиратные браки встречаются в племенных общинах Южной Америки, Африки, Индии, Австралии.

3. Сорорат

Противоположность левирата — сороратные браки. Такие нетипичные свадьбы практикуются в общинах туземцев Северной Америки и Индии. В сороратном союзе овдовевший мужчина обязан взять в жёны сестру своей покойной супруги. В отдельных культурах сорорат разрешён и в тех случаях, если первая жена оказывается бесплодной. Тогда дети, которых рождает вторая жена, принадлежат первой супруге.

12 форм брака, существующих на Земле помимо традиционного

4. Временный брак

Временные брачные союзы (или «браки для удовольствия») популярны в исламском мире, особенно в Иране. Мужчина и женщина заключают их по взаимной договорённости на конкретный период. Причём необходимо соблюдать ряд условий, например, с кем заключается временный брак и для какой цели — взаимопомощь, секс и т. п.

5. Посмертный брак

В некоторых регионах разрешено жениться или выходить замуж за умерших людей (или соединять узами брака двух покойников). Например, во многих странах младшие сыновья в семье могут жениться лишь после своих старших братьев. Если же старший брат умирает холостым, его женят посмертно, спасая младшего от одиночества на всю жизнь.

6. Сложный брак

В XIX столетии американец Джон Хамфри Нойес основал утопическую общину, названную «Онейда». Нойес утверждал, что в Библии отсутствуют упоминания о существовании в Раю традиционных браков. Поэтому он призывал своих последователей практиковать «сложный брак». Подразумевалось, что все члены «Онейды» являлись жёнами и мужьями друг друга.

Моногамию и ревность Нойес называл греховными и идолопоклонническими проявлениями. Более того, члены общины наказывали всех людей, предпочитавших моногамные отношения.

12 форм брака, существующих на Земле помимо традиционного

Онейда

7. Девадаси

В южной Индии молодых девушек нередко выдавали замуж за какое-то божество или храм! Само слово «девадаси» в переводе означает «служанка бога».

Судьба некоторых девушек решалась ещё до их рождения. Девадаси должны были следить за своей внешностью, быть красивыми, трудолюбивыми и образованными. Каждый день, утром и вечером они танцевали и пели, прославляя своего бога. Храмы, при которых жили девадаси, содержались в основном на пожертвования зрителей.

8. Детский брак

В Средневековье такого понятия как «детство» вообще не существовало. Детей начинали считать полноправными членами общества примерно в 6 лет. Возраст совершеннолетия был увеличен в 2,5–3 раза намного позже.

Только в XVI веке была создана концепция детства как отдельного этапа жизни человека, продолжавшегося от рождения до взросления. Однако женить и выдавать замуж 7-летних детей перестали ещё лет через двести.

9. Тунчи

Принятие гомосексуализма в Поднебесной остаётся крайне низким. Из-за этого большинство мужчин-геев вынуждены решать свою проблему, заключая браки с гетеросексуальными женщинами.

По словам авторитетного китайского сексолога, к этому способу прибегают 90% гомосексуалистов в стране. Брак между мужчиной-геем и женщиной традиционной ориентации здесь называют «тунчи». Хуже всего, что женщины до замужества в основном даже не подозревают об ориентации своего партнёра. Но после начала совместной жизни их ждёт неприятный сюрприз.

12 форм брака, существующих на Земле помимо традиционного

10. Брак с духами

Численность народа бауле, живущего в Западной Африке (преимущественно в Кот-д’Ивуаре), достигает 1,5 миллионов человек. Его представители верят, что задолго до рождения каждому человеку приходится вступать в браки с духами. Словосочетание «блоло биан» с языка бауле переводится как «мужчина из другого мира», словосочетание «блоло бла» — как «женщина из другого мира».

В семейных ссорах между земными парами бауле часто винят духов-супругов, ревнующих или чувствующих себя несчастными. Духовные наставники в таких случаях советуют вырезать из дерева небольшую фигурку блоло биан или блоло бла, покрыть её маслом, одеть, украсить и принести в храм. Считается, что это успокаивает духов-супругов и позволяет установить в земной семье мир.

11. Традиционные однополые браки

Однополые браки в прошлом практиковались повсеместно и считались совершенно нормальным явлением.

Например, император Нерон вступил в брак с собственным евнухом, устроив масштабное свадебное торжество. В своих произведениях неоднократно упоминали об однополых союзах и поэты Марк Марциал и Децим Ювенал. Первый относился к гомосексуальным бракам с пренебрежением, второй же считал их «мимолётным любовным романом».

Практиковали однополые браки и американские индейцы (у них вообще существовало убеждение о существовании людей третьего пола, называемого «бердаши»). А представители племени мохоки, жившие на территории современной Канады, видели в гомосексуальных мужчинах прекрасных партнёров — «исключительно старательных и трудолюбивых жён». Правда, с ними было трудно развестись, ведь жёны-мужчины могли постоять за себя и даже избить своего благоверного.

12. «Бостонские браки»

В Соединённых Штатах в XIX столетии практиковались так называемые «бостонские браки»: две женщины жили вместе, будучи полностью независимыми от сильного пола. Многие люди видели смысл такого сожительства, прежде всего, во взаимной поддержке. В то же время другие считали «бостонские браки» лишь инструментом для скрытия от общества гомосексуальных отношений.

Источник : https://www.factroom.ru/obshchestvo/forms-of-marriage

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Распродажа народного достояния»: сколько денег получил СССР за первую рукопись Библии(https://otari.mirtesen.ru/blog/43550324060/)

Любовницы Сталина: сколько их было(https://otari.mirtesen.ru/blog/43840922298/)

За что итальянская мафия убила борца, победившего Поддубного( https://otari.mirtesen.ru/blog/43854893801)             

Обсудить

Картина дня

наверх