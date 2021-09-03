12 форм брака, существующих на Земле помимо традиционного

Фактрум собрал подборку примеров о том, как разнообразна супружеская жизнь людей на нашей планете.

1. Полиандрия

Полиандрия — одна из форм полигамии. Суть этой формы брака заключается в том, что одна женщина может одновременно состоять в союзе с несколькими мужчинами. В наше время полиандрия встречается только в изолированных деревушках, находящихся на Тибетском нагорье.

2. Левират

Некоторые формы брака подразумевают союз не двух людей, а целых семей, причём он должен продолжаться даже в случае смерти кого-то из супругов. При левирате мужчина обязан жениться на овдовевшей супруге своего покойного брата. Достаточно часто дети, рождённые в таком союзе, считаются сыновьями либо дочерями первого (ранее умершего) мужа женщины. Левиратные браки встречаются в племенных общинах Южной Америки, Африки, Индии, Австралии.

3. Сорорат

Противоположность левирата — сороратные браки. Такие нетипичные свадьбы практикуются в общинах туземцев Северной Америки и Индии. В сороратном союзе овдовевший мужчина обязан взять в жёны сестру своей покойной супруги. В отдельных культурах сорорат разрешён и в тех случаях, если первая жена оказывается бесплодной. Тогда дети, которых рождает вторая жена, принадлежат первой супруге.

4. Временный брак

Временные брачные союзы (или «браки для удовольствия») популярны в исламском мире, особенно в Иране. Мужчина и женщина заключают их по взаимной договорённости на конкретный период. Причём необходимо соблюдать ряд условий, например, с кем заключается временный брак и для какой цели — взаимопомощь, секс и т. п.

5. Посмертный брак

В некоторых регионах разрешено жениться или выходить замуж за умерших людей (или соединять узами брака двух покойников). Например, во многих странах младшие сыновья в семье могут жениться лишь после своих старших братьев. Если же старший брат умирает холостым, его женят посмертно, спасая младшего от одиночества на всю жизнь.

6. Сложный брак

В XIX столетии американец Джон Хамфри Нойес основал утопическую общину, названную «Онейда». Нойес утверждал, что в Библии отсутствуют упоминания о существовании в Раю традиционных браков. Поэтому он призывал своих последователей практиковать «сложный брак». Подразумевалось, что все члены «Онейды» являлись жёнами и мужьями друг друга.

Моногамию и ревность Нойес называл греховными и идолопоклонническими проявлениями. Более того, члены общины наказывали всех людей, предпочитавших моногамные отношения.

Онейда

7. Девадаси

В южной Индии молодых девушек нередко выдавали замуж за какое-то божество или храм! Само слово «девадаси» в переводе означает «служанка бога».

Судьба некоторых девушек решалась ещё до их рождения. Девадаси должны были следить за своей внешностью, быть красивыми, трудолюбивыми и образованными. Каждый день, утром и вечером они танцевали и пели, прославляя своего бога. Храмы, при которых жили девадаси, содержались в основном на пожертвования зрителей.

8. Детский брак

В Средневековье такого понятия как «детство» вообще не существовало. Детей начинали считать полноправными членами общества примерно в 6 лет. Возраст совершеннолетия был увеличен в 2,5–3 раза намного позже.

Только в XVI веке была создана концепция детства как отдельного этапа жизни человека, продолжавшегося от рождения до взросления. Однако женить и выдавать замуж 7-летних детей перестали ещё лет через двести.

9. Тунчи

Принятие гомосексуализма в Поднебесной остаётся крайне низким. Из-за этого большинство мужчин-геев вынуждены решать свою проблему, заключая браки с гетеросексуальными женщинами.

По словам авторитетного китайского сексолога, к этому способу прибегают 90% гомосексуалистов в стране. Брак между мужчиной-геем и женщиной традиционной ориентации здесь называют «тунчи». Хуже всего, что женщины до замужества в основном даже не подозревают об ориентации своего партнёра. Но после начала совместной жизни их ждёт неприятный сюрприз.

10. Брак с духами

Численность народа бауле, живущего в Западной Африке (преимущественно в Кот-д’Ивуаре), достигает 1,5 миллионов человек. Его представители верят, что задолго до рождения каждому человеку приходится вступать в браки с духами. Словосочетание «блоло биан» с языка бауле переводится как «мужчина из другого мира», словосочетание «блоло бла» — как «женщина из другого мира».

В семейных ссорах между земными парами бауле часто винят духов-супругов, ревнующих или чувствующих себя несчастными. Духовные наставники в таких случаях советуют вырезать из дерева небольшую фигурку блоло биан или блоло бла, покрыть её маслом, одеть, украсить и принести в храм. Считается, что это успокаивает духов-супругов и позволяет установить в земной семье мир.

11. Традиционные однополые браки

Однополые браки в прошлом практиковались повсеместно и считались совершенно нормальным явлением.

Например, император Нерон вступил в брак с собственным евнухом, устроив масштабное свадебное торжество. В своих произведениях неоднократно упоминали об однополых союзах и поэты Марк Марциал и Децим Ювенал. Первый относился к гомосексуальным бракам с пренебрежением, второй же считал их «мимолётным любовным романом».

Практиковали однополые браки и американские индейцы (у них вообще существовало убеждение о существовании людей третьего пола, называемого «бердаши»). А представители племени мохоки, жившие на территории современной Канады, видели в гомосексуальных мужчинах прекрасных партнёров — «исключительно старательных и трудолюбивых жён». Правда, с ними было трудно развестись, ведь жёны-мужчины могли постоять за себя и даже избить своего благоверного.

12. «Бостонские браки»

В Соединённых Штатах в XIX столетии практиковались так называемые «бостонские браки»: две женщины жили вместе, будучи полностью независимыми от сильного пола. Многие люди видели смысл такого сожительства, прежде всего, во взаимной поддержке. В то же время другие считали «бостонские браки» лишь инструментом для скрытия от общества гомосексуальных отношений.

Источник : https://www.factroom.ru/obshchestvo/forms-of-marriage

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