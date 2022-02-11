Как большевики поступили с пленными вражескими солдатами Первой мировой

Первая мировая война 1914-1918 гг. оказалась беспрецедентной в истории по количеству не только человеческих жертв, но и военнопленных, в том числе умерших в плену. Из-за того, что окончание войны пришлось на революцию, гражданскую войну, голод, разруху и коллапс систем управления в России, до сих пор точно неизвестно число не вернувшихся из русского плена, а приблизительные оценки иногда достигают запредельных величин.

Сортировка по национальностям

В Первой мировой войне русская армия пленила около 2,4 млн. вражеских солдат и офицеров, из которых подавляющее большинство – 2,1 млн. – составили военнослужащие Австро-Венгрии. Подданных Германии было 170 тысяч, турок – около ста тысяч, и несколько тысяч болгар. Российская империя с самого начала пыталась придать войне идеологический характер, выставляя её как освобождение славянских народов от ига немцев и венгров. Пропаганда дала заметные плоды, особенно в 1914 году.

Представители славянских народов Австро-Венгрии часто добровольно и массами сдавались в плен. Русские власти сразу начали осуществлять сортировку военнопленных по национальностям, хотя такие действия противоречили соглашениям об обращении с военнопленными, подписанным в 1899 и 1907 гг. всеми ведущими европейскими государствами. Военнопленные немецкой и венгерской национальностей направлялись, как правило, в лагеря в Сибири, Туркестане и на Дальнем Востоке. Славяне размещались, главным образом, в лагерях к западу от Урала.

На практике осуществить такое разделение в полной мере было сложно. Никогда не было лагерей с чисто славянским или же немецко-венгерско-турецким контингентом. Тем не менее, славяне использовались больше на сельскохозяйственных работах, тогда как представителей «враждебных наций» значительно чаще посылали на шахты, в рудники, на земляные работы и т.д.

Добровольческие войска из пленных славян

Славяне составляли едва ли не половину общего числа военнопленных из австро-венгерской армии в России. Среди них было около 400 тысяч чехов и словаков, 250 тысяч хорватов, словенцев и сербов, 200 тысяч поляков, почти столько же украинцев (русин). Из представителей славянских национальностей Австро-Венгрии уже в 1914 году предполагалось создать национально-освободительные формирования в составе русской армии. Раньше всего начали формировать чехословацкие части, потом польские и югославские. Уже в 1916 году первая югославская часть выступила на фронт, в 1917 году – чехословацкая. Выступление таких же польских войск не состоялось из-за большевистской революции и окончания войны.

Военнопленные славянской национальности размещались, как правило, в лагерях в областях с более благоприятным климатом, с льготным режимом содержания и использования на работах. Отмечались случаи притеснения военнопленными-славянами немцев и венгров, содержащихся с ними в одних лагерях. Вступление в добровольческие части было освобождением от статуса военнопленного. Следует, однако, заметить, что такой возможностью воспользовалось меньшинство военнопленных-славян: не более 80 тысяч чехов и словаков, менее 70 тысяч поляков, ещё меньше южных славян.

Гуманная политика царской России

Как признаёт немецкий историк Райнхард Нахтигаль из Фрайбургского университета, юридическая база обращения с военнопленными в Российской империи была гораздо лучше разработана, чем во Франции и Англии. В октябре 1914 года Россия ввела в действие «Положение о военнопленных», нормы которого отличались большей гуманностью, чем подписанные до войны международные конвенции об обращении с военнопленными. На практике, однако, нормы этого закона часто оказывались в российских условиях благими пожеланиями. Тем не менее, российская сторона до революции 1917 года значительно охотнее, чем западные страны Антанты, шла навстречу Германии и Австро-Венгрии в вопросах улучшения положения военнопленных и контроля со стороны международных организаций.

Большую активность в деле заботы о военнопленных проявляла императрица-мать Мария Фёдоровна. По её инициативе, при посредничестве Международного Красного Креста, в августе 1915 года был проведён первый обмен военнопленными инвалидами. Несколько тысяч увечных солдат с обеих сторон были отпущены из плена и вернулись домой. Такие обмены происходили потом ещё несколько раз до конца войны. В сентябре 1915 года первые сёстры милосердия из России и Германии отправились во враждебные страны для помощи военнопленным своих стран. Затем стали регулярными посещения российских лагерей для военнопленных миссиями Красного Креста. В 1916 году в российские лагеря была направлена из Германии большая партия медикаментов и вакцин.

Крах государства и судьба оставшихся пленных

Ситуация изменилась в связи с большевистской революцией. Вначале, в произведённой ею сумятице, ещё до заключения Брестского мира в марте 1918 года из плена освободилось и вернулось в свои страны около полумиллиона военнопленных Центральных держав. Официальное возвращение военнопленных началось весной 1918 года, но оно осложнилось начавшейся в России гражданской войной. Советские органы власти ещё в январе 1918 года предоставили гражданство РСФСР всем желающим того военнопленным и вообще делали всё возможное, чтобы привлечь этих опытных солдат на службу в Красную армию.

Аналогично поступали и антибольшевистские правительства. Так, Колчак в Сибири удерживал на службе у себя и препятствовал эвакуации Чехословацкого добровольческого корпуса до осени 1919 года. До ноября 1918 года – капитуляции Центральных держав перед Западом – в России оставалось ещё более 1,1 миллиона военнопленных, то есть около половины их первоначального числа. Большинство из них оставалось в подневольном или полусвободном положении, так как лишь незначительная часть вступила в добровольческие вооружённые формирования.

Уже называлась наибольшая численность славянских частей, почти поголовно оказавшихся в антибольшевистском лагере. В Красную армию вступило около 90 тысяч венгров – менее одной пятой всего количества военнопленных этой национальности в России. Оставшиеся в живых военнопленные покидали Россию вплоть до 1922 года. Общее число не вернувшихся из русского плена неизвестно, так как в Австро-Венгрии тоже рухнули старые структуры государственности. В годы гражданской войны среди военнопленных, как и у мирного населения, резко возросла смертность от эпидемических заболеваний. В зарубежной литературе считается по минимуму, что в России без вести пропало 15% военнопленных «оси». Это составит более 300 тысяч человек. Данное число больше числа умерших в плену российских военнослужащих – 190 тысяч или 8% от общего количества российских военнопленных в Германии и Австро-Венгрии.



Источник : Как большевики поступили с пленными вражескими солдатами Первой мировой - Русская семерка

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В этом отношении хотелось бы напомнить сердобольным россиянам чудовищное и кощунственное деяние палача народов Сталина , когда этот деспот и антихрист приказал уничтожить в Москве Братское кладбище героев Первой мировой войны, защищавших Отечество в 1914-1918 годах.

Располагалось это кладбище в районе нынешней станции метро «Сокол» и на этом кладбище хоронили не только военных, но и сестёр милосердия, оказывавших героическую помощь раненым в госпиталях и на фронте.

Кладбище изначально задумывалось как всероссийский «памятник подвигов российских солдат в этой войне » и здесь должен был разместиться музей Первой мировой войны !

Однако изувер и злодей Сталин варварски приказал уничтожить могилы героев Первой мировой только из-за того, что большевики считали эту войну не иначе как «империалистической»!

Разве не кощунственно, когда в советское время там располагались овощной рынок, свалка и площадка для выгула собак. Вот она – «неимоверная» любовь Сталина к России и русскому народу!

Одновременно с этим разве не позор для великой страны, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, обыкновенного вора и грабителя,стукача царской охранки , государственного серийного убийцу, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?

Порой кажется, что даже его «добренькая мать» точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и шлюхой»( https://proza.ru/2013/12/10/1404) !И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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