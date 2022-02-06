Владимир Комаров: почему от его семьи скрыли причины смерти космонавта

Многие только начинали тернистый путь с обучения в Академии им. Жуковского, в то время как Комаров уже имел высшее образование по инженерной специальности, досконально изучил «Союз», разбирался в аппарате вплоть до малейших нюансов. Интересно, что он не отличался отличным здоровьем. Таким, с которым становятся космонавтами. Дважды он был «отбракован» при отборе, но продолжал упорно добиваться поставленной цели. По воспоминаниям дочери, Ирина Владимировны Комаровой, за полтора месяца до полета Владимир Михайлович даже не пил молоко и кефир из холодильника, чтобы не подорвать иммунитет.

2 Первый полет

Свой первый полет Владимир Комаров провел в качестве капитана корабля, пробыв на орбите сутки и 17 минут вместе с Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Основной целью полета 12 октября 1964 года было показать приоритет Советского Союза во множественном составе экипажа, и с этой задачей космонавты справились. Впервые в космос отправились одновременно три человека на одном корабле – инженер, врач и летчик.

Первый полет без скафандров и с нововведенной системой мягкой посадки. За этот полет Комаров получил орден Ленина и медаль «Золотая звезда», а также удостоился звания героя Советского Союза.