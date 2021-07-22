Мужчины рассказали, по каким 8 признакам определяют женский интерес к себе

«Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?» — сказала несравненная Фаина Раневская. И в чем-то была права, ведь в отношениях между сильным и слабым полом женская смекалка очень важна.

Игра «мужчина — охотник, женщина — добыча» стара как мир и актуальна по сегодняшний день. Ведь дамам нравятся решительные и смелые рыцари. Но, согласитесь, иногда желание охотиться нужно подогреть. И тут не обойтись без женской хитрости — играть нужно тонко, ведь доступность снижает ценность любой добычи.

Как сделать так, чтобы он понял вашу заинтересованность, но при этом сохранил азарт и желание играть дальше?

1. Улыбайтесь

Ученые доказали, что улыбающиеся женщины нравятся сильному полу больше, чем те, которые выглядят слишком загадочными или уверенными в себе. Улыбаясь, вы посылаете мужчине сигнал: «Я счастлива и таким же сделаю тебя». А кто откажется от такого предложения? Поэтому улыбайтесь. Даже когда разговариваете с ним по телефону, ведь ваш настрой чувствуется на расстоянии.

2. Покажите свой интерес

Сильный пол (впрочем, как и слабый) любит, когда к нему проявляют интерес. Поинтересуйтесь у мужчины его увлечениями, взглядами, целями.

Наблюдайте за собеседником и развивайте ту тему, на которую он отреагировал наиболее живо. Если вы ничего в ней не понимаете, не стесняйтесь признаться в этом — это может выглядеть мило, главное, делать это не с пренебрежением, а заинтересованно.

Не очень:

«Понятия не имею, что может нравиться в езде на мотоциклах, ведь это опасно!»

Намного лучше:

«Давно хотела разобраться, что так привлекает людей в езде на мотоциклах, ведь со стороны это выглядит опасно».

3. Попросите о помощи

Создайте ситуацию, в которой мужчина, который вам нравится, почувствует себя нужным. В эпоху сильных и независимых женщин возможности сильного пола проявить себя добытчиком и защитником сильно ограничены.

Приглашать его к себе домой, чтобы повесить полку, не всегда уместно, а вот попросить перенести вещи или посмотреть, что стучит в двигателе, вполне подойдет. Так вы предоставите мужчине возможность почувствовать себя спасателем и одновременно намекнете о своей симпатии, ведь среди всех вы выбрали именно его.

4. Искренне поблагодарите

Если просьба о помощи — это намек, то благодарность — это прямое, но тонкое признание в том, что мужчина вам интересен. Также это возможность сделать комплимент, ценность которого нельзя преуменьшать. Поэтому замените «спасибо» фразой «У тебя отлично все получилось. Ты мне действительно очень помог, без тебя я бы не справилась».

Кстати, благодарность — это идеальный момент для флирта. Подойдите поближе, дотроньтесь, посмотрите в глаза. Пригласите его в знак благодарности на чашку кофе или бокал вина.

5. Помогите мужчине почувствовать себя сильным

Дайте мужчине ощущение того, что вы за ним как за каменной стеной. Почаще говорите, что рядом с ним как ни с кем другим вы чувствуете себя в безопасности и ничего не боитесь. Защита женщины — опция, заложенная в сильном поле природой, и, активируя ее, вы даете непрямой, но очень понятный посыл мужчине: «Ты мне нравишься».

Без предлога говорить о безопасности странно, поэтому «помогите» мужчине о вас позаботиться. Например, попросите проводить домой, потому что темно или потому что дождь, а у вас нет зонта (даже если он есть).

6. Говорите прямо

О неумении мужчин понимать намеки не даром придумывают анекдоты, равно как и о женском пристрастии к этим намекам. Предположим, вы хотите показать мужчине свое расположение, пригласив его в кино. Так приглашайте! По фразе «В кинотеатре идет хороший фильм» мужчина вряд ли поймет, что вы хотите пойти с ним в кино, а какой там фильм — вообще неважно.

Выражайте свои мысли конкретно. Самое страшное, что может произойти в этом случае, — он откажется. В таком случае следует задуматься, а стоит ли вообще игра свеч.

7. Будьте последовательной

В общении с мужчиной, особенно с тем, кому вы хотите понравиться, важно придерживаться одной линии поведения. Но часто бывает так, что женщины из-за желания казаться загадочной или из-за банальной смены настроения резко меняют стратегию своих действий, чего сильный пол не понимает, а иногда и нервничает по этому поводу. Если вчера вы всем своим видом показывали, что он вам нравится, сегодня показываете безразличие, а завтра опять интерес, вы создаете сложности. А кому они нужны?

8. Не пытайтесь стать подругой

Пытаясь обратить на себя внимание мужчины, женщина иногда начинает вести себя как его близкий друг: слушает рассказы о других девушках, дает советы и предлагает помощь. Такое поведение противоречит правилам игры, которую вы затеяли, ведь за другом не нужно охотиться. Поэтому если мужчина вам интересен как партнер, не начинайте строить дружбу. Будьте однозначны в своих действиях: смотрите на него, говорите и ведите себя так, как увлеченная им женщина, а не близкий друг.

И еще несколько слов

Придерживаясь намеченной вами линии поведения, не переборщите с комплиментами, просьбами о помощи и прочим. Мужчина до последнего должен сомневаться, правильно ли он интерпретирует ваш интерес к себе, — это позволяет не утратить чувство того, что это он охотится за вами, а не наоборот.

Что делать, если эти приемы не работают? Тут есть 2 варианта: сказать мужчине прямо о своих чувствах или перестать терять время и посмотреть вокруг, ведь наверняка там немало других объектов, достойных вашего внимания. Каждое из этих решений верное, и выбор зависит лишь от женщины, ее принципов и характера. Какое из них выберете вы?

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