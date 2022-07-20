Почему русофобия укоренилась внутри самой России

К сожалению, русофобия явление не только лишь иностранное, а оно уже давно укоренилось и внутри России, получив хлесткое название «Смердяковщина» в честь одного из самых омерзительных героев романа Достоевского «Братья Карамазовы» – Смердякова, который ненавидел Россию, цинично заявляя: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с»!

Кстати, первым сам термин «русофобия» использовал поэт, дипломат и общественный деятель XIX века Федор Тютчев.Уже после отмены крепостного права в 1861-м он обнаружил в среде русской же интеллигенции двойные стандарты в отношении к своей стране.

Особенно это проявилось в среде декабристов, которых ,как ни странно, также следует считать русофобами.Правда, благодаря лживой советской пропаганде, о декабристах принято говорить с положительной точки зрения, мотивируя это тем, что якобы лучшая часть русского дворянства бросила вызов «мрачному самодержавию», но потерпела поражение!

Однако в реальности дело обстояло иначе. Восшествие на престол Николая I было омрачено попыткой тайного масонского общества так называемых декабристов захватить власть над Россией.

Декабристы, прикрываясь вполне гуманными и понятными большинству лозунгами, уже тогда объективно работали на Запад и в первую очередь подчинялись масонским ложам Франции.По сути, это были предтечи «февралистов» образца 1917 г., разрушивших Великую Российскую империю. Они планировали полное физическое уничтожение династии российских монархов Романовых, членов их семей и вплоть до дальних родственников(https://otari.mirtesen.ru/blog/43405019857/).

Скажу больше, сам кровавый вождь мирового пролетариата В. И. Ленин был ярым русофобом, который без угрызения совести часто говорил : «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...»!Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.

Во многих своих работах он постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого»(https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!

К сожалению, российские русофобы всегда считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т.д., в результате чего они так нежно любят Европу, которая якобы обладает всем тем, чего нет в России.Видимо поэтому некоторые российские знаменитые деятели культуры позволяли себе нелицеприятные выражения :

«Можно благоговеть перед людьми, веровавшими в Россию, но не перед предметом их верования» – В. Ключевский

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете» –И.Тургенев

«Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело» - Ф. Тютчев

Именно внутренние русофобские силы при поддержке внешних сил способствовали уничтожению в 1917 году Великой Российской империи!В этом отношении мне трудно понять логику тех россиян, которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию.

Неужели Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития, как это было во многих прогрессивных странах? Именно поэтому в свое время известный американский экономист Гершенкрон однозначно заявил: «Судя по темпам оснащения промышленности в годы царствования Николая II, Россия, несомненно – без установления коммунистического режима – уже обогнала бы Соединённые Штаты»!По сути, большевизм это страшная месть мировой буржуазии народу России!

А что мы видим ныне? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, все более самоутверждается – нелюбовь к ней этих господ только усиливается. И, напротив, мы видим, что никакие нарушения в области правосудия, нравственности, которые однозначно наблюдаются в Европе, нисколько не уменьшили пристрастия к ней этих отъявленных русофобов.

Чему удивляться, если в XXI веке все то же самое? Русских и Россию демонизируют, а тех, кто на русских и Россию посягает, возносят до небес.Тех же, кто поддерживает политику сегодняшних российских властей или просто молчат, не высказывая никаких претензий, неадекватные западные "борцы за демократию" в качестве наказания варварски и незаконно лишают собственности.

В этом отношении поучительна история Народной артистки России Анны Нетребко, у которой после того, как она не осудила спецоперацию России на Украине отобрали квартиру за $2,35 млн на Манхеттене.Правда, позже певица, надеясь вернуть свою роскошную квартиру,была вынуждена лживо осудить действия Путина, но ,увы, "демократичные"власти США своего варварского и незаконного решения не изменили!

К сожалению, Нетребка – не великого ума дама и не понимает, что – чем больше ты будешь прогибаться, тем больше эти западные уроды будут над тобой издеваться. Была бы же умнее – поняла бы, что дело не в спецоперации и не в Путине.Просто Запад решил, что сегодня русофобией надо заниматься более агрессивно и всех этих "Нетребок" из России надо травить беспощадно.Сегодня сложилась совершенно дикая ситуация, когда Запад скатился в нацизм и расизм!

В отличие же от "Нетребок", народный артист РФ Валерий Гергиев – настоящий патриот и он сразу всё понял, и не стал унижаться перед этими западными выродками, объявив им : "Хотите разрывать контракты –разрывайте, хотите увольнять – увольняйте. Что тут можно сделать? Нельзя же перестать быть русским, как нельзя перестать быть, например, евреем"!Однозначно, если в XX веке Европа болела антисемитизмом, то сейчас это русофобия и все европейские ценности, о которых говорили и которые тиражировали на экспорт, сведены к нулю!

Русские отныне не могут принимать участие в международных выставках. В берлинской школе учитель кощунственно вывесил фотографии русских детей на доску позора — просто потому, что они русские. В чешской поликлинике отказались обслуживать русских больных, несмотря ни на нормы морали, ни на клятву Гиппократа.Тургеневский дуб из усадьбы матери писателя в Спасо-Лутовиново Орловской области вычеркнули из конкурса «Европейское дерево года». Миланский университет отменил лекции о Достоевском лишь на том основании, что писатель – русский!

Одновременно с этим, когда в августе 2008-го президент Грузии Саакашвили ночью нанес массированный ракетный удар по базе российских миротворцев в Цхинвали и тем самым фактически развязал братоубийственную войну, он тогда автоматически стал на Западе героем ! И этих продажных западных "борцов за демократию" до сих пор нисколько не тревожит, что управляемый Западом марионетка Саакашвили 9 лет испытывал блаженный оргазм, наблюдая за анальными пытками вениками в грузинских тюрьмах противников его диктаторского кровавого режима!

Сегодня же эти псевдодемократы возносят уже другого продажного героя – Зеленского, который обрек украинский народ на истребление, поддержав спровоцированную Западом войну на Украине ! Как не парадоксально, но в интервью Habertürk представитель президента Турции (страны члена НАТО) Ибрагим Калын однозначно признался о провоцировании Западом сегодняшнего противостояния на Украине с целью расширения границ НАТО!

Как ни странно, но многие украинцы, как и многие мои неадекватные соотечественники в Грузии, верят в то, что якобы американцы и европейцы ночами не спят, думая чем помочь нам? Кроме того, они верят в миф , что стоит только подписать ассоциацию с ЕС, и сразу пенсии станут 1000 евро, а зарплаты в 3000 евро?

К сожалению,эти облапошенные лживой западной пропагандой бедолаги, не могут понять простой истины, что не следует пытаться «бежать» туда, где тебя ,вообще, не ждут, особенно когда есть куча нерешенных проблем у себя дома.Глядя же на очередь из «доверчивых кандидатов », упорно обивающих порог ЕС,среди которых ,например, Турция,которая кандидат в Евросоюз с 1999 года, Македония – с 2005-го и т. д.., то становится понятным, что скорей само ЕС распадется, чем сбудется заветная мечта украинцев и грузин стать виртуальными членами этой организации!

Ведь именно поэтому Министр иностранных дел России Сергей Лавров справедливо назвал «статус кандидата»: членством, прости Господи, в членстве!И разве не кощунственны и циничны поздравления Бориса Джонсона – премьер-министра страны, которая совсем недавно с громким скандалом сама вышла из ЕС, президенту Зеленскому со статусом кандидата в члены ЕС ?

Дорогие мои ! Кому мы нужны – нищие и обездоленные?!И неужели трудно понять,что США поставляет оружие на Украину не для того, чтобы якобы защитить облапошенный украинский народ, а для того, чтобы использовать одурманенных лживой западной пропагандой майданутых бандеровцев для противостояния с Россией? Вместе с тем на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине ,безусловно, градус русофобии в мире значительно возрос !

Именно поэтому увеличилось количество предателей родины из числа русофобской российской интеллигенции, поспешно сбежавших из страны, и которых как «оружие против Кремля» подло используют украинские нацисты.И разве не кощунство и обыкновенное предательство, когда рассадник пособников украинского нацизма был обнаружен в 5 минутах ходьбы от Администрации президента России. Оказалось, что в самом центре Москвы – в кафе La Virgen Taqueria проводят «благотворительные акции», а собранные деньги перечисляют бандеровским волонтёрам, которые закупают снаряжение для ВСУ. Всё бы ничего, если бы эти волонтёры помогали пострадавшим украинским гражданским, но эти московские креаклы помогают евроукрам убивать российских военных !

В этом отношении особенно примечателен пример ярого русофоба и обыкновенного предателя Невзорова, которому Зеленский «за выдающиеся заслуги перед Украиной» торжественно пообещал дать украинское гражданство. Правда, позже в ответ на претензии украинских журналистов Зеленский заявил, что «не помнит», подписывал ли соответствующий документ или нет,тем более что Невзоров сначала должен отказаться от российского паспорта. Вот так майданутые бандеровские нацисты ,используя российских русофобов, затем выбрасывают их , как использованные презервативы!

К сожалению, «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию, и на оппозиционно настроенные социальные низы. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям!

Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле российская интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, для многих этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!

И вот что характерно – чем дольше длится противостояние России с Западом, тем больше недовольных голосов на самом Западе и тем больше становится русофилов во всем мире !Однозначно у России с каждым годом становится все больше союзников, о чем свидетельствует недавно состоявшийся в Индонезии саммит министров G20.По оценке американского специалиста в области внешней политики Дэниэла Депетриса,саммит прошел по неудобному для Госдепартамента США сценарию, поскольку не удалось достичь прогресса в переговорах со странами, которые отказываются присоединиться к антироссийскому лагерю и поддержать санкции.

Похожей позиции придерживаются такие мировые державы, как Китай, Индия и т. д..Более того, солидарность с Россией объявили многие азиатские и африканские страны.Все эти страны хотят продолжать развивать свои отношения с Россией и не собираются вступать с ней в конфронтацию!

Что касается возросшего количества русофилов, то тут хотелось бы высказать сожаления в отношении недопустимой политики некоторых российских руководителей, отвечающих за внешнюю политику, которые явно не выполняют своих функций. В то время как ангажированный Запад на весь мир трезвонит о недопустимости задержания или якобы преследования некоторых ярых русофобов во всем мире, официальные же лица России не выступают в защиту ,например, находящегося в тюрьме привержененца Русского мира – известного казахского общественного деятель Ермека Тайчибекова!

Вместе с тем в постсоветских странах достаточное количество людей, искренне желающих дружить со своим Великим соседом и готовых всё сделать для этого. Полагаю, что и российские властные структуры могли бы использовать более гибкие методы взаимоотношений (в этом отношении у меня есть свои соображения) и активнее противостоять западной экспансии в этих странах, опираясь на возросшее недовольство местного населения и непоколебимых сторонников дружбы с Россией. Для меня , например, большая честь, что фамилия Хидирбегишвили из древнего грузинского рода князей Амилахвари помещена в геральдическом издании «Дворяне Российской Империи»!

Кроме того, вызывает недоумение тактика некоторых нерадивых российских чиновников, которые своими неадекватными действиями противодействуют налаживанию отношений с русофилами из постсоветских стран.Например, меня крайне удивило то, что ведущие российские СМИ, которые раньше публиковали мои статьи на многие исторические темы, почему-то отказали мне в публикации моих статей, в которых я всячески поддерживаю позицию руководства России, особенно в вязи с спецоперацией на Украине (https://otari.mirtesen.ru/blog/43648314579/ ).

Конечно, можно понять, почему подобные мои статьи не публикуют антироссийские оппозиционные издания, однако меня крайне возмутил отказ многих ,казалось бы, лояльных нынешним властям ведущих российских СМИ. Складывается впечатление, что руководители этих изданий однозначно скрытно придерживаются антироссийской ориентации и что все они подвергаются какому-то западному воздействию из вне и чему-то готовятся (надеюсь, их деятельностью заинтересуются соответствующие органы)!

К сожалению, мне отказали принять участие и в передачах российского телевидения ,в которых ведутся острые дебаты о спецоперации на Украине. Особенно же обидно, когда чиновники с пресс-службы президента отказали мне передать мое открытое благодарственное письмо президенту РФ В.В. Путину(https://otari.mirtesen.ru/blog/43740317011), сославшись на то ,что в моем письме нет жалоб и ,видимо, что я не россиянин!

Проблема заключается и в том, что некоторые российские политические деятели своими несвоевременными, а порой и агрессивными заявлениями ,наоборот, способствуют накалу межнациональных отношений.Например, депутат Вячеслав Никонов, заявив, что территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, вызвал протесты в соседней стране, что еще больше усилило русофобию у казахского народа. Однозначно в сегодняшней и без того наколенной национальной обстановке ,на мой взгляд, надо воздержаться от несвоевременных дебатов на подобные довольно спорные и противоречивые темы, которые в итоге приводят только к усилению русофобии!

Однозначно за 70 лет советской власти сформировалась советская идентичность, не всегда совпадающая с русской. Брежнев был прав, когда провозгласил о создании новой исторической общности под названием «советский народ», который мыслит иначе — у него все виноваты, кроме него самого (homo sovieticus).

По мнению академика Ю. С. Пивоварова, главная проблема современной России в том, что в ней до сих пор господствует советский тип личности, с которым стране трудно дальше развиваться. Чтобы России выйти из «советскости», заведшей ее в тупик, и чтобы изменить негативное отношение к ней других народов, нужен другой тип человека и нужно резко размежеваться с прогнившей западной культурой и решительно очищаться от разного рода, к примеру, моргенштернов и им подобным!

Кроме того, можно полностью согласиться с господином Пивоваровым,которого раздражают безответственные люди, постоянно и неуместно повторяющие фразу Александра III, что нашими единственными союзниками могут быть только армия и флот. При этом они забывают, что именно в его царствование Россия сначала участвовала в «Союзе трех императоров», а затем вместе с республиканской Францией положила начало Антанте. Однозначно России легче будет в дальнейшем развиваться, если она сможет многих своих врагов превратить в достойных союзников, тем более что врагов у России предостаточно. Главным же врагом России однозначно является коллективный Запад !

Хозяева Запада, захватившие финансовую и политическую власть во многих странах, сумели перепрограммировать многие народы обоих полушарий, однако единственное , что они не смогли сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом, — он всегда русский, он всегда, в любом виде и облике для них враг.

Именно поэтому российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита. Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты. Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !

Именно поэтому западная цивилизация, если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления, которые она совершила и сейчас совершает во всем мире! Вместе с тем западные неоколонизаторы наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать, — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия американская элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва», однако она забыла только об одном: когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву!

Таким образом, главными причинами сегодняшней русофобии являются лживая западная русофобская пропаганда и обыкновенная человеческая зависть из-за невозможности покорить огромнейшую территорию России с богатейшими природными ресурсами! Причем для разжигания по всему миру ненависти к русским западные «борцы за демократию» легализировали русофобию, используя технологию «Окна Овертона», которая действует на протяжении всего существования человечества. При помощи этой технологии в сознание самого ортодоксального общества можно внедрить,в принципе, совершенно любую идею.

Вместе с тем надо однозначно согласиться с заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. Если кто-то так говорит, то, значит, он не русский и к нему нет никаких претензий, он не с нами»!

Пишу все это я только потому, что искренне люблю и уважаю великий русский народ и хочу, чтобы некоторые россияне поняли — кто все-таки виноват во всех их бедах ! Мы живем на стонущей, пропитанной кровью земле, поэтому настало время, отложить в сторону все национальные противоречия и сплотиться, чтобы на нашей планете воцарился мир, а не бесконечная вражда людей различных национальностей! Давно уже пора отказаться от нагнетаемой западными неоколонизаторами русофобии, чтобы на нашей, стонущей от войн и катаклизмов планете, воцарился долгожданный мир. Господи ! Спаси, сохрани и защити Матушку Россию!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Заслуживает внимание довольно дерзское и циничное заявление Бжезинского :«Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок , но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках , вы еще разберитесь : это ваша элита или уже наша ? Я не вижу ни одной ситуации , при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».Думаю, стоит призадуматься после такого бесцеремонного заявления !!!

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Утопия и бездарность марксизма – ленинизма https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!