Четыре мифа о том, как сохранить брак

Советы относительно семейной жизни сыплются на пары со всех сторон. Но народная мудрость, не подкрепленная фактами, и многие популярные рекомендации могут оказаться ошибочными. Профессор психологии Джон Готтман, на протяжении 40 лет работавший с тысячами семейных пар, выявил четыре наиболее распространенных мифа о сохранении брака.

Миф 1: общие интересы сближают

Сайты и приложения для знакомств просят пользователей указывать интересы, чтобы привлечь потенциальных партнеров. Некоторые ресурсы рекомендуют партнеров, основываясь исключительно на общих хобби и способах времяпрепровождения. В рамках опроса, проведенного Pew Research Center, 64% респондентов ответили, что в их браке «очень важны совместные интересы». Судя по ответам участников исследования, общие интересы для них важнее удовлетворительных сексуальных отношений и общих взглядов на политические вопросы.

На самом деле для долговечности брака важно не наличие общих интересов, а характер взаимодействия между партнерами. Любое совместное хобби может углубить разлад, если во время общего занятия партнеры ведут себя негативно по отношению друг к другу. Критика — один из видов разрушительного поведения, который указывает на высокую вероятность развода в будущем.

Миф 2: никогда не ложитесь спать в ссоре

Существует более надежный индикатор совместимости, нежели общие интересы. Обратите внимание на соотношение позитивных и негативных взаимодействий. В здоровых отношениях на один негативный контакт должно приходиться 20 позитивных, чем бы пара ни занималась.

Это один из самых клишированных советов в сфере семейных отношений, который толкает пары к немедленному решению проблем. Но исследования показывают, что примерно две трети повторяющихся проблем в браке никогда не будут решены из-за межличностных различий. Так что вряд ли вы раз и навсегда решите проблему немытой посуды, даже если будете выяснять отношения до самого утра.

Смысл психотерапии не в том, чтобы спасти плохой брак

В «Лаборатории любви» изучаются психологические реакции партнеров во время ссор. Мы выяснили, что во время семейного конфликта люди испытывают высокий уровень психологического стресса: у них учащается сердцебиение, повышается потоотделение, в кровь поступает кортизол. В таком состоянии партнеры просто не способны вести рациональную дискуссию. Во время одного эксперимента мы намеренно остановили ссору под предлогом настройки оборудования. Мы попросили партнеров полчаса почитать журналы, а затем возобновить обсуждение. После перерыва их тела физиологически успокоились, это помогло им дальше вести беседу рационально и уважительно. Теперь мы обучаем этому приему все пары. Если вы чувствуете, что во время ссоры вас захлестывают эмоции, сделайте перерыв и вернитесь к обсуждению позже, даже если придется «лечь спать в ссоре».

Миф 3: семейная психотерапия — только для разрушенных браков

Это распространенное заблуждение. Если люди обращаются за помощью на ранней стадии брака или даже до его регистрации, окружающие воспринимают это как приговор отношениям. Многие рассуждают так: если паре требуется помощь психотерапевта еще до брака или в самом его начале, когда отношения должны быть легкими и простыми — без детей, общего хозяйства и финансовых трудностей, — это неправильные отношения.

Такой стереотип мешает парам обратиться за помощью, которая пошла бы на пользу практически любым отношениям. В среднем пары ждут шесть лет после возникновения серьезной проблемы, прежде чем обратиться к психотерапевту. Но на этом этапе многие отношения уже слишком поздно спасать: половина разводов происходит в первые семь лет брака. Если же партнеры обратятся за помощью вовремя, то на приеме у психотерапевта они смогут обрести навыки решения конфликтов, установления контакта друг с другом и взаимного понимания.

Причина развода, как правило, предшествует измене

Смысл психотерапии не в том, чтобы спасти плохой брак или разобраться с травмой. Задача семейной психотерапии — выявить правду об отношениях и дать партнерам инструменты, с помощью которых они могут поддерживать свой брак.

Миф 4: измены — главная причина разводов

Измена — это травмирующий опыт для любых моногамных отношений. Многие люди считают, что внебрачные связи виноваты в распаде большинства браков.

Конечно, измена может разрушить доверие, на котором строился брак, но причина развода, как правило, предшествует измене. По данным организаций, оказывающих парам содействие при разводе, 80% мужчин и женщин называют причиной своего развода отдаление и утрату чувства близости с партнером, только 20% опрошенных возлагают вину на внебрачные связи. Обычно партнеры идут на измену не из-за запретного влечения, а из чувства одиночества. Серьезные проблемы появляются в отношениях задолго до измены.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Кто отравил российского дипломата Виталия Чуркина? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43557730017/)

«Запад не хочет войны с Россией»: почему Украину не принимают в НАТО (https://otari.mirtesen.ru/blog/43071331558/)

Уникальная кипящая река в джунглях Амазонки(https://otari.mirtesen.ru/blog/43515651069/)